Megatransecto Patagonia: el salto de Rewilding al mar

Un equipo multidisciplinario de Chile y el mundo liderado por Rewilding Chile, organización de conservación de los Tompkins, acaba de anunciar el proyecto Megatransecto Patagonia, una inédita investigación científica a los bosques submarinos de Chile que llevarán a cabo junto a diversos colaboradores de Chile y del mundo, como The Ecological Restoration Fund y The Plum Foundation.



Serán seis expediciones, a lo largo de dos años, que van a recorrer un total de 1.200 kilómetros para estudiar y proteger los bosques de huiro de la Patagonia, los mismos que Darwin describió hace casi 200 años en sus textos.



Se trata de una investigación única en su tipo y esencial en el contexto de crisis climática ya que los bosques de macroalgas, que pueden alcanzar hasta 80 metros de altura, son reconocidos como uno de los sumideros naturales de carbono más eficientes del planeta, con capacidad para almacenar hasta 20 veces más carbono que los bosques terrestres.