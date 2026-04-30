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Megatransecto Patagonia: el salto de Rewilding al mar

Serán seis expediciones, a lo largo de dos años, que van a recorrer un total de 1.200 kilómetros para estudiar y proteger los bosques de huiro de la Patagonia.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 18:58 hrs.

naturaleza Conservacionismo ambiental
<p>Megatransecto Patagonia: el salto de Rewilding al mar</p>

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