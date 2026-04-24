Matte versus Luksic: ganan los Matte

El domingo pasado en el Club de Polo y Equitación San Cristóbal se disputó la final del torneo Handicap de polo.

El domingo pasado en el Club de Polo y Equitación San Cristóbal se disputó la final del torneo Handicap de polo que enfrentó a Castamora-Alegría contra La Cañada-El Paraíso. El primer equipo estaba integrado por Agustín Von Unger, Pedro Miquel, Juan Ignacio Martínez y Bernardo Larraín Cosmelli, hijo de Bernardo Larraín Matte. Fue el debut del hijo del presidente de CMPC en una final de este deporte; por lo mismo, desde la terraza seguían atentos el partido Larraín Matte con su mujer Bernardita Cosmelli y familiares de ambos, entre ellos, Patricia Matte y Jorge Gabriel Larraín -abuelos del debutante-; Jorge Larrain Matte; Leonidas Montes, primo y uno de los mejores amigos del fundador de Pivotes; y el chef Martín Cosmelli, socio de los restoranes Beasty Butchers y Fiero. La Cañada, en tanto, estaba integrado por Iñaki Campo, Francisco Martínez, Alejandro Vial y Andrónico Luksic Lederer.

El partido empezó con el marcador 3-0 favorable para Castamora, dada la diferencia de hándicap de los jugadores, y terminó con un sólido triunfo para los primeros, de 13-10.

Luego vino la premiación. Subieron al podio discretamente los que obtuvieron el segundo lugar de la copa (La Cañada). Y luego fiue el turno de los ganadores, quienes festejaron con toda la familia y una importante barra.