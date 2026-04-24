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Matte versus Luksic: ganan los Matte

El domingo pasado en el Club de Polo y Equitación San Cristóbal se disputó la final del torneo Handicap de polo.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 17:27 hrs.

<p>Matte versus Luksic: ganan los Matte</p>

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