Joyce Kahn: ¿Quién es la nueva gerenta de la agencia 10:10?

En su nuevo rol como gerenta general de 10:10, Joyce formará una dupla ejecutiva junto al publicista Pato del Sante, fundador y CCO de la agencia, con el objetivo de impulsar una etapa de innovación y fortalecimiento del negocio.

Se trata de una figura clave para liderar la fase de expansión tecnológica y creativa de la agencia de publicidad 10:10, recientemente reconocida como la agencia independiente más efectiva de Chile en los Effie Awards. Joyce Kahn cuenta con una trayectoria de más de 30 años en McCann Chile, es una de las ejecutivas más respetadas del mercado local. Durante su carrera, ha trabajado con marcas locales e internacionales, entre las que destacan Nestlé, Mastercard, Ripley, Salcobrand, Copec, entre otras.

En su nuevo rol como gerenta general de 10:10, Joyce formará una dupla ejecutiva junto al publicista Pato del Sante, fundador y CCO de la agencia, con el objetivo de impulsar una etapa de innovación y fortalecimiento del negocio.

Para la ejecutiva, el factor decisivo para sumarse al proyecto fue su ADN único: “Es una agencia que vive la creatividad con una gran profundidad estratégica. Mi objetivo es potenciar esa cultura de experimentación donde la innovación se apoya genuinamente en la tecnología para hacer crecer el negocio de nuestros clientes”. Por su parte, Del Sante destaca que la llegada de Joyce es fundamental para integrar los cuatro años de desarrollo de tecnología propia de la agencia con una visión de mercado de primer nivel.