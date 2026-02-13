La exclusiva fiesta por San Valentín que organizan conocidos empresarios en la Península de Pucón

Bajo la presentación “Valentine’s Lunch & Party”, la invitación aparece firmada por Cristián y Martín Abumohor, Alvaro Barja, Dinko Korlaet, Sebastián Martínez, Hugo Ovando y Matías Yousef.

La celebración de San Valentín mañana sábado 14 de febrero, movilizó a un grupo de conocidas personalidades del mundo de los negocios, quienes organizaron una celebración en Pucón, un exclusivo almuerzo al que solo se accede por invitación.

¿El lugar? La Península de Pucón, y según personas que conocen del festejo, al mismo están invitados varios otros conocidos del mundo de los negocios, como Roberto Abumohor, Javier Khamis, Juan José Cueto, Cristián Goldberg, Diego Durruty, entre otros.

El festejo será amenizado con la música de Barbossa y champagne francés.