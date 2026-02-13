Click acá para ir directamente al contenido
La exclusiva fiesta por San Valentín que organizan conocidos empresarios en la Península de Pucón

Bajo la presentación “Valentine’s Lunch & Party”, la invitación aparece firmada por Cristián y Martín Abumohor, Alvaro Barja, Dinko Korlaet, Sebastián Martínez, Hugo Ovando y Matías Yousef.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 13 de febrero de 2026 a las 11:55 hrs.

empresarios regiones actividad empresarial Santiago
<p>La exclusiva fiesta por San Valentín que organizan conocidos empresarios en la Península de Pucón</p>

