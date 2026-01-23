Comandante de bomberos de Lirquén: “Por dentro me podía estar muriendo de miedo, pero no lo tenía que mostrar”

Danilo Sanhueza es el 2º Comandante de la Tercera Compañía de Bomberos de Penco, la única situada en Lirquén, el epicentro del incendio forestal que afectó la zona centro-sur del país. La localidad terminó con el 80% de su suelo consumido por el fuego, con más del 90% de sus 20 mil habitantes evacuados y 20 fallecidos. Sanhueza estuvo más de 15 horas combatiendo el fuego, desde las cinco de la tarde del sábado 17 a las 8 de la mañana del domingo 18. De los cincuenta bomberos bajo su cargo, 20 perdieron sus hogares. Su hija Michelle, también bombera, quedó atrapada en una población en llamas, pero logró salir con vida. Este es el relato del comandante.

“Empecé ese sábado en el sector de Primera Agua, en la zona rural de Lirquén, disfrutando una piscina con mi familia. Estábamos en un centro de recreación, pasando el día. La primera alarma se recibió a las 17:21. Desde el inicio me tocó estar a cargo de esta emergencia.

A las 17:35 hicimos la primera evaluación con CONAF, en el puesto de mando de bomberos que se instaló en la cancha al lado del Hospital de Lirquén. Enseguida supimos que el avance venía directo a Penco, pues teníamos una imagen precisa gracias a las cámaras del puerto.

No podía saberlo entonces, pero este incendio terminaría fuera de todas las proyecciones que yo podía haber tenido en mis 30 años como bombero. Nos íbamos a enfrentar al cambio de viento y esto se iba a descontrolar muy rápido. La pavesa es fuego incandescente que el viento levanta y, en este incendio, se extendería a otros focos debido a ellas.

El trabajo se planificó en dos etapas: yo tomé el trabajo de moverme en la camioneta de comandancia observando el avance del fuego; mientras el primer y el tercer comandante hacían –en el puesto de mando– la planificación de combate y la administración de recursos.

El fuego partió en la ruta Itata, cruzó el camino y llegó a la altura del sector El Durazno, en Primera Agua, y de ahí se vino al sector Antenas de Primera Agua. Yo subí de nuevo a ese sector cerca de las 19, tenía cinco carros de bomberos y una unidad forestal, pero tuvimos que salir arrancando a eso de las 20:30: el fuego venía muy rápido hacia las casas. Bajamos al sector La Laguna para volver a rearmarnos.

Yo por dentro ahí me podía estar muriendo de miedo, pero no lo tenía que mostrar, porque iba a traspasarle eso a mi gente, al bombero que también anda combatiendo.

Hice una breve reorganización, fui al puesto de mando y luego subí a La Zulema, un sector de camping. Ahí fue impresionante. Llegué con dos carros, cerca de las 22:05. Se quemó una casa, habían dos casas más cerca, pero el viento cambió tan rápido que esas no se quemaron. Sí se quemó el restaurante que estaba en otro sector.

Nuestro punto de no retorno era un pino del sector que no estaba encendido: si se prendía, teníamos que salir del área. Eso pasó. Así que evacuamos a las 22:30, no estuvimos ni 20 minutos. Apenas alcanzamos a salir.

Foto tomada por el Comandante Sanhueza mientras evacuaban del sector La Zulema

A las una de la mañana escuché por radio cuando mi hija Michelle, de 27 años, pidió auxilio desde la población Geo Chile. Eso significaba que el incendio había entrado a la ciudad. La proyección que se tenía con CONAF era que iba a llegar una hora y media después, pero llegó mucho antes.

Ella estaba tratando de evacuar gente y quedó atrapada. Cuando supe, mi primer instinto fue ir a buscarla. Me dirigí hacia el lugar, pero era casi imposible ingresar. Había humo denso, casas y autos quemándose.

Sentí frustración. Impotencia sin saber qué hacer. Ella me llamaba y se despedía. Yo le decía que no, que recordara su entrenamiento, que hoy no era el día que nos teníamos que despedir, que nos quedaba mucha vida por delante.

Era complejo evitar que no me matara la ansiedad y me volviera loco. Yo estaba en la camioneta y pensaba: “Si voy a buscarla y la camioneta se quema, ¿cómo salimos?”.

Casas incendiandose en la población GeoChile, foto tomada por el Comandante Sanhueza.

Bajé a la entrada del camino, a la ruta 150, a indicar que no subieran más vehículos, sólo maquinaria pesada. Después volví al puesto de mando y ella llegó a los cinco minutos en una camioneta municipal. Me pedía perdón por ponerme en esa encrucijada. No puedo explicar con palabras cómo fue ese momento…

Como a las dos de la mañana del domingo la dejé en casa con mi esposa. Me pedía que no volviera, pero yo tenía que ayudar a más gente. Ella no pudo seguir esa noche.

Ahora está con temores, pero se va a recuperar. Vamos a seguir en esto que nos apasiona a los dos. Le dije: ‘Ahora que viste a los ojos a la bestia, no te puedes ir. Si ya le ganaste, ya no te ganó’.

El Comandante Danilo Sanhueza junto a su hija Michelle.

Volví al puesto de mando, que ya había sido evacuado de Lirquén y trasladado a la plaza de Penco, frente a la municipalidad. Todo era un caos. El humo era muy denso, no se podía volar el dron. Volvimos a la calle a ayudar a evacuar personas.

Cerca de las 3.30 de la madrugada fuimos a la planta Indura, frente al Hospital de Lirquén, para medir la temperatura de los estanques de gas y oxígeno. Con el dron y el sensor térmico confirmamos que no estaban afectados.

Volví al centro de mando y me encontré con 14 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Lota. Tenían quemaduras. Habían quedado atrapados en la misma población que mi hija y salieron recién como a las 4 de la mañana, por sus propios medios. Bajaron con un carro que quedó completamente quemado. Ése es el carro que se ha hecho viral.

Captura de pantalla del video donde como el fuego afectó el carro del Cuerpo de Bomberos de Lota

Recién a las 8 de la mañana del domingo volví a mi casa. Ahí boté toda la presión de la noche y, en la soledad de la confianza con mi pareja, me desahogué.

Dormí un poco, como una hora y media. Al volver al cuartel, a las 11 de la mañana del domingo, con mis compañeros tratamos de entender qué pasó. Nos dimos cuenta de que aunque hubiésemos tenido todo el Cuerpo de Bomberos de Chile, no se habría evitado.

El domingo trabajamos hasta la medianoche. El lunes y martes el trabajo fue enfriar, apagar puntos calientes y rebrotes. Hoy todavía hay focos chicos y algunos rebrotes que presumimos intencionales. Pero dentro del radio urbano ya no quedan focos activos.

Oficialmente hay 20 fallecidos. Esperemos que no sean más, pero nosotros que estuvimos ahí y vimos la destrucción, vemos probable que se encuentren más personas que perdieron la vida.

No perdimos a ninguno de los nuestros, pero todos los bomberos están golpeados sicológicamente. Veinte voluntarios de nuestra compañía perdieron sus casas y quedaron solo con el uniforme puesto. Imagínate la impotencia que puede sentir un bombero que tiene todas las herramientas, pero no pudo hacer nada por su casa… sólo verla arder.

Lirquén hoy lo que necesita es infraestructura; cabañas, mediaguas, lo que sea. Ahora veo un par de carpas donde antes había casas. Eso sigue doliendo, es triste. Cualquier otra emergencia anterior a lo vivido el sábado queda chica. La ciudad después de esto no va a ser la misma. Sé que se está haciendo todo lo mejor para que esto cambie. Así que nada, echarle para adelante”.