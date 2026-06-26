El baterista chileno que llegó a Coachella, Tiny Desk y el Tonight Show de Jimmy Fallon

A los 9 años armaba baterías con cajas en su casa de La Reina. Dos décadas después integra la banda de Iván Cornejo, con la que ha recorrido Estados Unidos, México y Europa, se presentó en Coachella, grabó un Tiny Desk Concert para NPR y tocó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

6 de mayo de 2025. La cuenta regresiva aparece en una pantalla del estudio 6B del Rockefeller Center, en Nueva York. Faltan pocos segundos para que empiece The Tonight Show con Jimmy Fallon. Sobre el escenario espera la banda del cantante mexicano-estadounidense Iván Cornejo; el baterista que lo acompaña es chileno, Pedro Pablo “Pepe” Hidalgo.

La presentación salió bien. Hidalgo no lo podía creer: “Había visto tantas veces a bandas que amo tocar en ese programa que llegar ahí fue súper surreal. No entendía cómo había llegado hasta ese lugar”.

Mucho antes, en La Reina, cuando tenía 9 años, decidió que quería tocar la batería. Se la armó con cajas y cosas que encontraba en su casa hasta que sus padres le compraron una. Al verlo, varios amigos también empezaron a comprarse instrumentos para juntarse a tocar los viernes: “Tocaba dentro de la casa, a cualquier hora y durante muchas horas. Jamás alguien golpeó la puerta para decirme que dejara de tocar. Ese apoyo fue enorme”.

Cuando tenía 12 años, su madre ingeniera civil volvió a la universidad para estudiar Ingeniería en Sonido. Pepe ofreció su pieza para convertirla en un estudio de música dentro de la casa: “Me cambié a una pieza como la de Harry Potter, pero la mitad de mis años en Chile los pasé encerrado en el estudio, practicando, aprendiendo, grabando”, dice.

Esos años cursaba la media en el Colegio Santo Domingo; en su curso había 25 alumnos y 15 tocaban algún instrumento. Ahí nació Alter Ego, su primera banda de metal progresivo.

Al terminar el colegio, un amigo le habló de Berklee College of Music, la reconocida escuela de música ubicada en Boston. Supo que John Mayer y los integrantes de Dream Theater habían estudiado ahí, y postuló.

Berklee College of Music

Durante semanas preparó la audición para ingresar. Como la sede más cercana para rendir el examen estaba en Argentina, viajó a Buenos Aires. Pero poco días antes se dio cuenta de que tenía el carnet y el pasaporte vencidos. “Me pasaron todas estas señales como que no era el momento para audicionar”. Sin embargo, su madre le insistió. Alcanzó apenas a renovar el carnet antes del vuelo.

Al llegar al teatro donde se realizaban las audiciones, encontró las puertas cerradas. Ese año habían asistido menos postulantes de los previstos y las evaluaciones ya habían terminado. “Llamé a mi mamá y le dije: ‘El teatro está cerrado. Me vine a otro país para nada. ¿Qué hago?’”.

Impulsado por su madre, volvió a la entrada del recinto y habló con una persona que estaba barriendo. Minutos después contactaron a los profesores, que alojaban frente al teatro, y regresaron para evaluarlo. Como estaba solo, su audición fue la más larga. Días más tarde recibió la confirmación, no sólo de que había sido aceptado, sino también becado. “Y es que sin beca era imposible ir”, dice.

Así, en 2011, con 19 años, se trasladó a Boston para estudiar performance en batería. En los cuatro años de carrera tuvo momentos difíciles. En una clase, un profesor le dijo frente al resto: “Estás perdiendo tu tiempo y tu plata acá”. “Salí destrozado de esa clase, pero también me dio una motivación enorme. Estudié muchísimo y me fue muy bien”, cuenta.

Creó Stone Giant, junto a un tecladista brasileño y un guitarrista argentino que también estudiaban en Berklee. Tras graduarse en 2015, hicieron giras en pequeños festivales en Estados Unidos e incluso llegaron a presentarse en Lollapalooza Chile y Argentina 2016.

Les estaba yendo bien, pero apareció la posibilidad de ser baterista para Magic Man, banda estadounidense ya consolidada. Dos años recorrió el país en un bus de gira, con más de 35 presentaciones en decenas de ciudades y conciertos en Estados Unidos para públicos de más cinco mil personas. “Era la primera vez que vivía una experiencia así”.

Magic Man terminó separándose mientras preparaba un nuevo disco y nuevas giras. Hidalgo permaneció en Nueva York, donde realizó conciertos con Estela Santana, hija del guitarrista Carlos Santana; la banda French Rebellion; la cantante australiana Gordi; además de Amistades Peligrosas y Ella Baila Sola.

Ivan Cornejo, Tiny Desk, Coachella y el Tonight Show

En 2018 dejó Nueva York y al año siguiente se instaló definitivamente en Los Ángeles. Ahí, en 2024, recibió el llamado de Roberto Trujillo, director musical chileno que ha trabajado con artistas como Luis Fonsi, Karol G, Juanes y Pitbull, para integrarse al equipo de Iván Cornejo. El vínculo con Trujillo había surgido a través de Cristóbal Orozco, profesor de batería de Hidalgo en Chile, quien lo recomendó.

Un mes después Roberto Trujillo volvió a llamarlo para participar en Sueños Festival, realizado en Chicago, evento dedicado a la música latina que se desarrolla en el mismo recinto de Lollapalooza Chicago, el más grande del mundo. A partir de ese momento comenzó a participar de forma permanente en las presentaciones de Iván Cornejo.

Durante 2024 la banda realizó una gira por Estados Unidos en estadios repletos. Se movían con más de cuatro buses para el equipo y alrededor de 10 camiones para el montaje técnico. Ese año también participaron en el Festival d’Été de Québec, en Canadá. Se presentaron frente a unas 100 mil personas.

Antes del inicio de esa gira, el 26 de septiembre de 2024 la banda participó en una sesión de Tiny Desk Concert, organizada por NPR Music que se graba en las oficinas de la radio pública estadounidense, en Washington. “Me acuerdo de estar por llorar mientras estaba tocando porque era algo que nunca me imaginé que iba a hacer”, dice Hidalgo.

En abril de 2025 la gira incluyó una presentación en Coachella, en Indio, California. La banda preparó un espectáculo exclusivo: durante varias semanas hicieron ensayos extras, modificaron parte del repertorio que venían interpretando en la gira y sumaron un músico y una sección de vientos por trompeta y trombón. También una colaboración en vivo con la banda Cigarettes After Sex.

Se presentaron en el Outdoor Theatre, uno de los principales escenarios del festival, en un horario de alta convocatoria. “Yo estaba súper acostumbrado a tocar en festivales grandes como Lollapalooza, pero muchas veces en escenarios más chicos o en horarios no tan buenos. Con Iván estábamos tocando a las 7 de la tarde, en un escenario súper grande. Eso también te cambia todo”.

Después de Coachella la gira continuó por Estados Unidos. En Nueva York la banda se presentó en el Radio City Music Hall, por cuyo escenario han pasado artistas como Frank Sinatra. También tocaron en el United Center de Chicago, casa de los Chicago Bulls, y en el Kia Forum de Los Ángeles.

En medio de esa gira recibieron la invitación para presentarse en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Les avisaron un mes antes de la grabación. Como el grupo seguía recorriendo Estados Unidos, tuvieron que ensayar durante las pruebas de sonido de los conciertos.

Después de la presentación, la banda viajó a México y realizó una gira por Europa. “Fue un año bien movido”, resume Hidalgo.

Actualmente Iván Cornejo se encuentra dedicado a la composición de su próximo álbum, por lo que las giras quedaron en pausa. Mientras, Hidalgo trabaja desde el estudio de grabación que instaló en su casa, donde registra baterías para artistas, productores y compositores de distintos países. De hecho, este año participó en la grabación de parte del último disco de Noel Schajris, de Sin Bandera. “Cuando terminé de armar el estudio me di cuenta de cuánto me había marcado crecer con uno dentro de mi casa. Fue loco ese círculo de la vida, me di cuenta de que en verdad me faltaba eso en Estados Unidos”, dice.