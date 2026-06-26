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El baterista chileno que llegó a Coachella, Tiny Desk y el Tonight Show de Jimmy Fallon

A los 9 años armaba baterías con cajas en su casa de La Reina. Dos décadas después integra la banda de Iván Cornejo, con la que ha recorrido Estados Unidos, México y Europa, se presentó en Coachella, grabó un Tiny Desk Concert para NPR y tocó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Sábado 27 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Cultura Chile
<p>El baterista chileno que llegó a Coachella, Tiny Desk y el Tonight Show de Jimmy Fallon</p>

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