Jennifer Morris, CEO The Nature Conservancy: “El agua fresca no es woke”

La máxima ejecutiva de The Nature Conservancy estuvo la semana pasada en Chile tras liderar la compra de la Hacienda Puchegüín por US$ 63 millones, una operación que unió a la filantropía global con los grupos Matte, Luksic y Del Río.

En enero, en plena Patagonia chilena, ahí por las miles de hectáreas de la Hacienda Puchegüín, se juntaron cientos de personas para celebrar. El objetivo era sellar el cierre del levantamiento de capital para, como lo adelantó DF MAS en 2024, comprar este predio de 130 mil hectáreas que representa cerca del 30% de toda la comuna de Cochamó, un activo que llevaba en venta hace más de siete años y que hoy ya tiene nuevos dueños.

Es un territorio conocido por sus activos naturales críticos: bosques nativos, valles, ríos y glaciares que ofrecen espacios para el esquí, la pesca, el senderismo y la escalada. Por eso, algunos norteamericanos que han visitado el lugar lo conocen como el “Yosemite de Chile”.

Hasta allá llegó Jennifer Morris, la CEO de The Nature Conservancy (TNC), una de las fundaciones ambientales más grandes del mundo. Era la primera vez que visitaba el país, y lo hizo apenas un mes después de que se concretara la adquisición de Puchegüín, un hito en el que la organización que ella lidera -junto a la empresa Patagonia y la ONG local Puelo Patagonia, además de la Wyss y Freyja Foundation- logró recaudar US$ 63 millones para proteger este ecosistema. “Fue el levantamiento más rápido que hemos hecho en mucho tiempo”, reconoce Morris, una mañana de enero, sentada en el lobby del hotel NOI en Vitacura, a punto de partir al aeropuerto para volver a Washington DC. “Es una historia de perseverancia, de trabajar como una gran familia de humanos que quieren asegurar que este lugar mágico esté protegido para siempre”, remarca.

La compra de Puchegüín no fue sólo un triunfo de la filantropía internacional: este proceso tuvo un fuerte componente de capital local. Dentro de la compra participaron la familia Del Río Álamos, Bernardo Matte Izquierdo, Juan Claro González, Paola Luksic, Arístides Benavente, Justiniano Briones y Madeline Hurtado Berger. A ellos se sumaron la James M. Cox Foundation, la Fundación Viento Sur (de Lucy Ana Avilés y Benjamin Walton, nieto del fundador de Walmart) y Alerce Fund, entre muchas otras.

Dos veces la India

El interés de Morris en el medioambiente nació en la Namibia rural. Era 1992 y la ejecutiva viajó al país africano para enseñar inglés a mujeres tras el fin del apartheid. Había pasado por la Universidad de Emory -donde estudió Ciencias Políticas e Inglés- y su objetivo original era la salud pública, pero la realidad en terreno la obligó a recalcular. “Me di cuenta rápidamente de que muchos de los problemas de salud en la comunidad, desde el cólera hasta la malaria, estaban directamente relacionados con el deterioro del entorno en esa zona. Fue entonces cuando decidí girar hacia el desarrollo económico”, explica.

Ese fue su primer punto de inflexión. Volvió a Estados Unidos y años después se enroló en un máster en desarrollo económico en la Universidad de Columbia, donde profundizó en negocios y microfinanzas. Luego llegó a la fundación Conservation International, donde se enfocó en construir mecanismos financieros para comunidades rurales a través del fondo Verde Ventures. Desde esa plataforma, lideró inversiones en negocios de café, artesanía y plantas medicinales para que las comunidades locales prosperaran sin destruir su entorno. “Pasé todo ese tiempo en la intersección entre el desarrollo y la conservación. Se trataba de asegurar recursos financieros para que la gente pudiera construir negocios que sustenten la naturaleza. Sin ese apoyo local, la protección es imposible”, afirma.

Hace casi seis años le propusieron liderar TNC. “Vine a la organización por su énfasis en los mecanismos financieros. Sabemos que no hay suficiente filantropía en el mundo, por lo que tenemos que ser creativos y usar las herramientas de los mercados de capitales para que los inversionistas privados se unan a nosotros”, asegura.

Desde entonces, comanda un equipo de más de 6.000 personas en 80 países bajo una meta ambiciosa para 2030: proteger un área equivalente a dos veces el tamaño de la India. Bajo esa lógica, el hito de Puchegüín es una pieza estratégica de su gestión. “Es una historia de colaboración radical. Logramos recaudar una cantidad de dinero significativa en un tiempo récord porque unimos a familias chilenas y estadounidenses bajo un mismo propósito”, remarca. “Hicimos un recorrido en helicóptero y luego bajamos al valle a pie. Y, la verdad, es impresionante. No estoy segura de haber estado en un lugar tan bonito”.

“No nos importan las etiquetas de moda”

Morris confiesa que la filantropía tradicional ya no alcanza para la escala del desafío climático. Por eso, dice, tienen que ser creativos y encontrar fórmulas para usar las herramientas de los mercados de bonos y financieros, de modo que los inversionistas privados se unan a lo que ella considera el esfuerzo más importante de nuestro tiempo: garantizar un planeta habitable. “Más de la mitad del PIB mundial depende directamente de la naturaleza conservada o restaurada”, dice Morris. “Esto incluye desde las fuentes de agua dulce hasta las abejas, los insectos y los animales que polinizan nuestros cultivos frutales en todo el mundo. Cuando perdemos de vista esos aspectos, estamos perjudicando nuestras economías”.

- Levantar capital hoy es complejo. Hay mucha competencia por los recursos y, en ciertos círculos, la agenda ambiental se tilda de “woke”. ¿Es más difícil hoy atraer el dinero privado?

- Mi respuesta inmediata es que el agua fresca no es woke. El aire limpio no es woke. La capacidad de respirar y vivir en un planeta sano no debería considerarse algo radical. Es lo que permite que los humanos tengan una mejor experiencia de vida. En TNC somos una organización no partidista, no nos importan las etiquetas de moda. Si hablamos con pescadores o cazadores que quieren que la naturaleza se preserve para seguir con su actividad, lideramos con eso.

- Ustedes tienen 1.500 científicos. ¿Cómo se traduce esa ciencia en un lenguaje que un CEO o un CFO entienda?

- Explicamos que esto no es un proyecto de responsabilidad social corporativa periférico. Es algo integral para sus cadenas de suministro. Si no invertimos ahora, todo será mucho más caro después. Ese mensaje resuena a pesar de lo que pase en la arena política. Además, estamos usando tecnología para acelerar resultados.

Microsoft, Google, Anthropic y OpenAI

Morris dice que en los últimos años han llevado a cabo proyectos con inteligencia artificial para generar resultados de conservación mucho más rápido. Han trabajado con Microsoft, Google, Anthropic y OpenAI para diseñar herramientas de consultoría técnica que permitan procesar información a una escala que antes era imposible. Lo explica: “Sentimos con mucha fuerza que debemos usar esta tecnología para crear resultados de conservación más rápido. Nos permite procesar datos a una velocidad y escala que nunca habíamos visto”.

Este trabajo lo ejemplifica con un caso local en la corriente de Humboldt: “Instalamos cámaras en los barcos para monitorear la pesca y el bycatch (captura incidental). Antes, esa información se guardaba en discos duros y procesarla tomaba meses, incluso un año. Con IA y reconocimiento facial de peces, pasamos de meses a minutos. Podemos decirle al capitán que ajuste su comportamiento de pesca en el acto”.

Estas soluciones no van sólo en el mar, sino que también en tierra: desde micrófonos acústicos que alertan a comunidades en África cuando se acercan elefantes, hasta sistemas de alerta temprana de incendios mediante el análisis de patrones de viento y sequedad del suelo. “En lugares como Valdivia o Puchegüín, tenemos cientos de cámaras trampa. Antes, un humano debía revisar cada imagen durante horas. Hoy la IA lo hace en minutos, identificando especies y detectando amenazas como la caza furtiva o el movimiento de pumas”, remata.

¿Parque Nacional?

Tras el festejo en Cochamó, viene la gestión. De hecho, Morris dice que la compra de Puchegüín es el punto de partida. Para eso ya crearon la Fundación Conserva Puchegüín para administrar las tierras bajo una lógica de 80/20. Es decir, un 80% de protección estricta y un 20% destinado a usos sostenibles por parte de la comunidad, como ganadería de baja intensidad, turismo de escalada y senderismo. “La celebración fue fantástica, pero lo vemos como el comienzo, no el final”, dice.

Mientras, Morris mira su reloj. La conversación termina porque el tiempo apremia. En pocas horas debe estar en el aeropuerto de Pudahuel para una escala breve en Washington D.C. antes de cruzar el Atlántico para llegar a Davos, el epicentro de la política y economía mundial.

Este miércoles, su mensaje ante los líderes del Foro Económico Mundial fue el mismo que dejó en Chile: la naturaleza no es un lujo, es infraestructura. Ahí, compartiendo escenario con el actor y activista Matt Damon y el CEO de Gap Inc., Richard Dickson, Morris cerró su intervención con la misma definición que entregó una semana antes en Santiago: “El agua no es woke, es esencial para la vida”.