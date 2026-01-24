Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

Jorge Quiroz: “En cuatro años más nos debieran evaluar por una economía creciendo al 4%, un balance fiscal en equilibrio y un desempleo acercándose al 6%”

“Vamos a actuar con un profundo sentido de urgencia”, dice el futuro ministro de Hacienda y protagonista del nuevo gabinete anunciado esta semana. Desde su oficina en la Moneda Chica, y junto a un grupo de colaboradores, prepara su desembarco a Teatinos 120, con medidas reactivadoras que se tomarán desde el primer día. Las mejores expectativas, dice, debieran reflejarse en un cambio de tendencia durante el segundo semestre de este año. Aquí cuenta su plan.

Por: Sebastián Valdenegro y José Tomás Santa María - Fotos: Julio Castro

Publicado: Sábado 24 de enero de 2026 a las 19:00 hrs.

Política gabinete Hacienda Macroeconomía gobierno José Antonio Kast
<p>Jorge Quiroz: “En cuatro años más nos debieran evaluar por una economía creciendo al 4%, un balance fiscal en equilibrio y un desempleo acercándose al 6%”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La denuncia de Jorge Yarur ante la Contraloría por incumplimientos a la ley “Cholito” sobre el comercio y criaderos de mascotas
2
Coffee break

Cuáles son los colegios con más alumnos seleccionados para entrar a la PUC este 2026
3
Coffee break

Las normas de retiro y el almuerzo de socios con sabor a despedida en Barros & Errázuriz, el bufete cofundado por Fernando Barros
4
Coffee break

Propósito y manejo del ego: las temáticas que Kast le pidió a Marian Rojas Estapé que presentara ante su equipo
5
Cultura

Xala, el hotel mexicano de lujo diseñado por arquitectos chilenos y donde participa Richard Gere
6
Coffee break

Matte, Pavez, Eluchans: los empresarios que estarán en la Regata Chiloé 2026
7
Coffee break

El lío sin fin entre los hermanos Pamela y Marcos Hites, ahora afectado por una muerte
8
Coffee break

Los otros banqueros que aterrizan en el control de Primus

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete