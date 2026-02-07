Estos son los (39) subsecretarios y (16) delegados presidenciales de Kast

Tras una larga reunión de trabajo y con los medios de comunicación expectantes, el presidente electo presentó al equipo que lo acompañará desde el 11 de marzo en las subsecretarías y como delegados presidenciales. En la instancia, Constanza Castillo, próxima subsecretaria Segpres y Germán Codina, delegado presidencial de la RM, también compartieron algunas palabras sobre el desafío que viene por delante.

Después de varias postergaciones, finalmente se hizo el anuncio. La cita para dar a conocer los nombres de los subsecretarios y delegados presidenciales era el sábado a la 1 de la tarde en el hotel Radisson Blue —en calle Manquehue Norte—. Pero la reunión de José Antonio Kast con los convocados —y algunos de ellos conectados online— tardó más de lo esperado, y finalmente cerca de las 2:30 pm salió el presidente electo al salón Riesco, a tomarse la foto con el equipo.





Si bien había presiones de los partidos para tener una mayor representación en el gobierno, otra vez el futuro mandatario optó por más independientes, muchos de ellos con experiencia en alguno de los gobiernos de Sebastián Piñera.





Kast, al subir al podio, agradeció el trabajo de sus colaboradores Pedro Lea Plaza (futuro director nacional del Servicio Civil), Alejandro Irarrázaval (jefe del segundo piso), y Catalina Ugarte (jefa de gabinete) y enfatizó que no será un período fácil el que viene, pero que tendrá la alegría “del buen servir”.

Se esperaban 40 nombramientos de subsecretarios, sin embargo, faltó uno: Fuerzas Armadas. “Estamos trabajando para encontrar a la mejor persona, junto con el ministro Fernando Barros”, dijo el futuro presidente.





El discurso fue breve, luego llamó a Constanza Castillo, próxima subsecretaria Segpres, quien agradeció el nombramiento, y a Germán Codina, en representación de los delegados presidenciales. El exalcalde sacó un papel donde leyó algunos apuntes que tomó en la reunión previa con Kast. Tras responder algunas preguntas de la prensa, el presidente electo aseguró: “Estoy muy tranquilo de que tenemos un muy buen equipo”.

Estos son los 39 subsecretarios y 16 delegados presidenciales del nuevo gobierno.

Subsecretarios políticos



La nómina de subsecretarios es encabezada en Interior por el abogado RN Máximo Pavez (42) quien fuera subsecretario de la Segpres durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En la subsecretaría de Desarrollo Regional asumirá el ingeniero comercial Sebastián Figueroa (41), director ejecutivo de Acción Republicana y ex Secretario Regional Ministerial de la Región de O’Higgins.





En la subsecretaría de la Segegob estará el abogado José Francisco Lagos (32), director ejecutivo de Res Publica y conductor del programa de Radio Agricultura “Llegó la Hora” junto a la futura ministra de ese ministerio, Mara Sedini.





En la subsecretaría de la Segpres aterrizará la cientista política Constanza Castillo (37), con experiencia previa en la misma cartera, y muy cercana a Claudio Alvarado, próximo ministro de Interior.





Acompañando a Francisco Pérez Mackenna en la Cancillería llegará el diplomático de carrera Patricio Torres (72) como subsecretario de Relaciones Exteriores, y en la Subrei, la constructora civil de la UC Paula Estévez (52), gerenta general de la Cámara de Comercio Chilena Norteamericana y ex jefa del Departamento Internacional del Ministerio de Energía entre 2016 y 2019.





El diputado de Amarillos Andrés Jouannet (58) encabezará la subsecretaría de Seguridad Pública y la abogada libertaria Ana Victoria Quintana, ex fiscal Adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur llega a Prevención del Delito.





En Defensa, el vicealmirante en retiro Rodrigo Álvarez (65) asumirá la subsecretaría, mientras que el nombramiento del subsecretario de las Fuerzas Armadas aún está pendiente.

Subsecretarios económicos



El subsecretario de Hacienda será Juan Pablo Rodríguez, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso. Entre el año 2011 y 2014 fue analista de la Segpres y también ejerció como Director Ejecutivo de la Fundación P!ensa.



A cargo de la Dirección de Presupuestos (Dipres) quedará Juan Pablo Gómez (60). El ingeniero civil ya conoce el cargo pues fue Director de la Dipres entre abril 2008 y julio 2022. También fue gerente corporativo de Administración y Finanzas de Enap y Superintendente Isapres entre 2003 y 2004.





En la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, aterriza el abogado PUC Karl Franz Koehler (49), exasesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán Errázuriz. En Pesca será Osvaldo Urrutia (49), también abogado UC y Doctor en Derecho quien ha asesorado la División jurídica y la unidad de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En Turismo, la subsecretaria será María Paz Lagos (55). La periodista y magister en Ciencia política fue subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer.





El nombre escogido para la subsecretaría de Previsión social es el de Elisa Cabezón (32). La ingeniera comercial con Magíster en Economía PUC era hasta hoy Directora de Evidencias de Pivotes y también es conocida como columnista en distintos medios de comunicación, siempre enfocada a temas económicos. En la misma área, como subsecretario de Trabajo, queda Gustavo Rosende (43), abogado con experiencia en derecho regulatorio y magíster en Derecho. Fue Jefe de Gabinete de la Subsecretaría del Ministerio del Trabajo (2018-2022) y Director del Área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.





Hugo Briones (62), ingeniero civil con experiencia como gerente de proyectos y de ingeniería en empresas inmobiliarias, asume como subsecretario de Energía. A Minería llega Álvaro González (43). El abogado y MBA PUC, fue Director del Comité de Asuntos Legislativos de la Sociedad Nacional de Minería, también tuvo el cargo de Jefe de Cumplimiento Normativo en la Superintendencia de Educación Superior. Ya conoce la cartera de Minería: entre 2012 y 2014 ejerció como Jefe de Gabinete del subsecretario de Minería y además fue Asesor Jurídico del Minvu entre 2011 y 2012.





Y como subsecretario de Agricultura, asume Francesco Venezian, ingeniero agrónomo (54) que entre los años 2012 y 2014 fue Secretario Regional Ministerial de Agricultura de la V Región. Venezian también fue gerente general de la Cooperativa Agrícola y Lechera de Casablanca (CALCA) y de Transportes Lácteos Casablanca.

Subsecretarios Sectoriales



En el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública quedará a cargo de Alejandra Pizarro (33), médica cirujana de la Universidad Diego Portales con especialización en Salud Pública y magíster en Epidemiología, ex jefa del Departamento de Epidemiología del Minsal y actual health attaché de Chile ante Naciones Unidas.



En Redes Asistenciales asumirá Julio Montt (71), médico cirujano pediatra de la Universidad de Chile, ex director del Hospital Regional de Punta Arenas y del Hospital Luis Calvo Mackenna, además de ex subsecretario del área.





La Subsecretaría de Educación será liderada por Daniel Rodríguez (40), geógrafo de la Pontificia Universidad Católica y ex director ejecutivo de Acción Educar. En Educación Parvularia asumirá María Cristina Tupper (40), ingeniera comercial UC, mientras que en Educación Superior llegará Fernanda Valdés (53), profesora de Educación General Básica y doctora en Educación Superior, ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación.





En el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Alejandro Fernández (41) asumirá la Subsecretaría de Servicios Sociales. Abogado de la UC fue jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia. En la Subsecretaría de la Niñez estará Marcelo Sánchez (53), ingeniero comercial de la U. Adolfo Ibáñez y ex director de Sercotec y Fosis, mientras que en Evaluación Social llegará Gabriel Ugarte (42), ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.





En Vivienda y Urbanismo asumirá Natalia Aguilar (35), ingeniera civil industrial con magíster en Inteligencia Artificial de la Universidad Adolfo Ibáñez, con trayectoria en gestión territorial y seguridad pública.



En el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género llegará Daniela Castro (40), abogada de la Universidad Pedro de Valdivia, con formación en derecho administrativo y derechos humanos.





En Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Obras Públicas será asumida por Nicolás Balmaceda (53), abogado de la Pontificia Universidad Católica y socio del estudio Barros & Errázuriz; en Transportes estará Martín Mackenna (38), ingeniero comercial; y en Telecomunicaciones asumirá la abogada de la PUCV Romina Garrido (43).





A Bienes Nacionales llega Javier Peró (41), ingeniero civil y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, con trayectoria en sostenibilidad, mientras que a Cultura, Carlos Lobos (53), abogado de la Universidad Andrés Bello, ex subsecretario de Cultura. En Patrimonio Cultural, en tanto, llegará Emilio de la Cerda (47), arquitecto y magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica.





En Medio Ambiente asumirá José Ignacio Vial (39), abogado de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante.

Finalmente, en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación llegará Rafael Araos (46), médico cirujano de la Universidad de los Andes, especialista en Infectología y ex jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Delegados Regionales



Junto con los Subsecretarios, José Antonio Kast nombró a los 16 delegados presidenciales que lo acompañarán su gobierno. En Arica y Parinacota, asumirá Cristián Sayes; en Tarapacá, Adriana Tapia; en Antofagasta Katherine López; en Atacama Sofía Cid; y en Coquimbo Víctor Pino. En Valparaíso Manuel Millones; en la Región Metropolitana Germán Codina; en Libertador Bernardo O”Higgins Susana Pinto; en Maule Juan Eduardo Prieto; en Ñuble; Diego Sepúlveda; y en Bio Bío Julio Anativia. En la Araucanía Francisco Ljubetic; Los Ríos Vicky Carrasco; en Los Lagos Cristián Palma; en Aysén Luz María Vicuña; y en Magallanes Ericka Farías.