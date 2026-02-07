Estos son los (39) subsecretarios y (16) delegados presidenciales de Kast
Tras una larga reunión de trabajo y con los medios de comunicación expectantes, el presidente electo presentó al equipo que lo acompañará desde el 11 de marzo en las subsecretarías y como delegados presidenciales. En la instancia, Constanza Castillo, próxima subsecretaria Segpres y Germán Codina, delegado presidencial de la RM, también compartieron algunas palabras sobre el desafío que viene por delante.
Noticias destacadas
Estos son los 39 subsecretarios y 16 delegados presidenciales del nuevo gobierno.
La nómina de subsecretarios es encabezada en Interior por el abogado RN Máximo Pavez (42) quien fuera subsecretario de la Segpres durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En la subsecretaría de Desarrollo Regional asumirá el ingeniero comercial Sebastián Figueroa (41), director ejecutivo de Acción Republicana y ex Secretario Regional Ministerial de la Región de O’Higgins.
El subsecretario de Hacienda será Juan Pablo Rodríguez, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso. Entre el año 2011 y 2014 fue analista de la Segpres y también ejerció como Director Ejecutivo de la Fundación P!ensa.
A cargo de la Dirección de Presupuestos (Dipres) quedará Juan Pablo Gómez (60). El ingeniero civil ya conoce el cargo pues fue Director de la Dipres entre abril 2008 y julio 2022. También fue gerente corporativo de Administración y Finanzas de Enap y Superintendente Isapres entre 2003 y 2004.
En el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública quedará a cargo de Alejandra Pizarro (33), médica cirujana de la Universidad Diego Portales con especialización en Salud Pública y magíster en Epidemiología, ex jefa del Departamento de Epidemiología del Minsal y actual health attaché de Chile ante Naciones Unidas.
En Redes Asistenciales asumirá Julio Montt (71), médico cirujano pediatra de la Universidad de Chile, ex director del Hospital Regional de Punta Arenas y del Hospital Luis Calvo Mackenna, además de ex subsecretario del área.
En el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género llegará Daniela Castro (40), abogada de la Universidad Pedro de Valdivia, con formación en derecho administrativo y derechos humanos.
Junto con los Subsecretarios, José Antonio Kast nombró a los 16 delegados presidenciales que lo acompañarán su gobierno. En Arica y Parinacota, asumirá Cristián Sayes; en Tarapacá, Adriana Tapia; en Antofagasta Katherine López; en Atacama Sofía Cid; y en Coquimbo Víctor Pino. En Valparaíso Manuel Millones; en la Región Metropolitana Germán Codina; en Libertador Bernardo O”Higgins Susana Pinto; en Maule Juan Eduardo Prieto; en Ñuble; Diego Sepúlveda; y en Bio Bío Julio Anativia. En la Araucanía Francisco Ljubetic; Los Ríos Vicky Carrasco; en Los Lagos Cristián Palma; en Aysén Luz María Vicuña; y en Magallanes Ericka Farías.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
El acuerdo, que debe pasar por Contraloría para entrar en vigencia, pondría fin al arbitraje iniciado en 2021 por los controladores de la concesionaria en el Ciadi contra el Estado de Chile.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete