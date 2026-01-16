Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

La desconocida inversión de José Luis del Río en el retail español WOW

Hace unos 10 días, el empresario anunció un retiro parcial, pues dejará los directorios de Falabella y de varias otras compañías en las que participa a través de su brazo de inversiones Inder. El mismo holding que hace dos años, pero de manera totalmente desconocida en Chile, se animó a invertir en una firma de retail instalada en Madrid, WOW Concept, fundada en 2022 por un peso pesado de la industria minorista europea: Dimas Gimeno, expresidente y miembro de la dinastía tras El Corte Inglés. Aunque en Inder recalcan que se trata de una “posición minoritaria”, en el consejo de WOW participa Catalina del Río y son los terceros inversionistas, tras el fundador y luego un vehículo de la familia colombiana Urrea, gestores de Leonisa. Aquí, el presente y la estrategia global de Inder, cuyo CEO afirma: “No somos inversionistas financieros”.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 17 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>La desconocida inversión de José Luis del Río en el retail español WOW</p>

Noticias destacadas

“Phygital”
Barcelona, Pamplona, Vigo
CEO de Inder: “No somos inversionistas financieros”
De Coquimbo a Suzuki

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

José Antonio Kast opta por el abogado Fernando Barros para el ministerio de Defensa
2
Coffee break

El proyecto de restauración que empuja Abraham Senerman en la Región de Valparaíso
3
Coffee break

La ONG que la convirtió en activista, el inexistente perro Cholito y otras claves: el vuelco del caso Julia Chuñil
4
Coffee break

Los acercamientos entre Reconsa y la Municipalidad de Concón para poner fin al litigio que los enfrenta por daño ambiental
5
Cultura

Dos recetas de Fiero, el restaurante del momento
6
Coffee break

Los “casi ministros” de Kast que se fueron quedando en el camino
7
Coffee break

La nueva arremetida del SII contra Luis Hermosilla
8
Coffee break

Bradley Cooper recomienda novela de Labatut en podcast de Joe Rogan

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete