Quién es quién en la trama venezolana, según Jon Lee Anderson

El reportero y cronista de The New Yorker, que ha cubierto Venezuela durante los últimos 25 años, describe y analiza desde la presidenta interina Delcy Rodríguez hasta la icónica opositora María Corina Machado. “Aún hay mucho debajo del agua”, advierte.

Su primera vez en Venezuela fue en los años ‘80, cuando empezaba su hoy reconocida carrera como reportero y cronista para The New Yorker. Estuvo esa vez de paso por Caracas y no le impresionó, la encontró una ciudad aburrida. Pero fue a inicios de los 2000, con Chávez ya instalado como líder de la revolución bolivariana, que el norteamericano Jon Lee Anderson empezó a observar y escribir de manera frecuente de ese país y de sus nuevos rumbos. Lo ha mirado por un cuarto de siglo, lo ha visitado en 10 ocasiones, ha perfilado a sus protagonistas. Tiene fuentes importantes que lo mantienen informado.

Después de que EEUU capturara a Nicolás Maduro en Caracas la madrugada del 3 de enero, Anderson ha tratado sin éxito de entrar otra vez a Venezuela. No lo ha logrado y lleva más de una semana en Bogotá, Colombia, a la espera. “Estoy listo para partir apenas me autoricen”, comenta. Desde allá, conectado por videollamada, perfila para DF MAS quién es quién en esta trama política y económica que se abrió los primeros días del año. Pero advierte: "Aún hay mucho debajo del agura".

Delcy Rodríguez, sincrética

Después de la captura de Maduro, su vicepresidenta y ministra de Economía, la abogada Delcy Rodríguez, asumió como presidenta interina. Con la venia de EEUU, por supuesto. Queda así entre dos fuegos: debe mantener quieto al régimen venezolano y, al mismo tiempo, responderle a Trump y sus ganas de controlar -petróleo incluido- el país. “Sí, la figura de Delcy es ambigua -dice Anderson-. Pero hay que considerar que el gobierno chavista de Venezuela nunca ha sido monolítico, hay sectores, entonces debe existir una figura que los arrope, los mantenga juntos y que logre mantener la lavandería sucia, si es que la hay, en la intimidad. De momento, a Delcy le toca ser esa persona. No es su único rol, pero ese papel le toca también porque desbaratar todo lo que hay es todavía muy arriesgado”.

“A ella la conozco, la entrevisté en 2017. Es muy inteligente, astuta, clave cuando uno habla de las figuras principales de Venezuela. Además, es instruida, tiene mundo, estudió en Europa. Tiene un sincretismo interesante: su historia familiar -hija de un revolucionario muerto por torturas- hace que hable con fervor de sus conceptos o preceptos filosóficos, pero al mismo tiempo es una especie de tecnócrata, lo que la hace muy funcional en una revolución que es muy poco sofisticada en muchos aspectos, más bien francamente lumpen”.

Continúa Anderson: “Creo que Trump le ha dado una copa envenenada a Delcy Rodríguez. Es un reto mayor mantener lealtad a la figura del presidente a quien respondía y a sus preceptos, mientras tiene que ir a trabajar a partir de una intervención bélica y bajo coacción de un presidente norteamericano que es descarnadamente imperialista y con un discurso reivindicativo, retributivo, vengativo y sectario. Entonces no lo tiene nada fácil. Yo diría que camina sobre el filo de una navaja”.

- Se han deslizado versiones de traición de ella a Maduro… ¿Qué piensas?

- Es muy difícil ser una traidora de forma tan descarada. El mismo Maduro, según tengo entendido, en pláticas que tuvo inclusive con Trump y con otros interlocutores, habló de la posibilidad de que Delcy fuera una especie de figura transicional. Dudo que podemos considerarla traidora. Es clave para Estados Unidos y para el futuro de la revolución bolivariana que logren enterrar esa idea, pero no creo que lo logren del todo.

- ¿Ella es más pragmática o ideológica?

- Tiene de ambas. Como decía, ella es interesante por lo sincrético. Pero diría que es más pragmática que ideológica. Quizás su estadía en el poder, que ya dura bastantes años, la ha curtido y la ha obligado a ser más pragmática. Ella es la superviviente de dos antecesores con discursos ideológicos que han llevado a Venezuela a este punto, así que debe ser pragmática.

¿Qué va a pasar en el futuro con Delcy? Según Anderson, “no lo sabemos, todo está muy complejo. Algunos dicen que ella no cabría en una transición de verdad democrática, con elecciones libres, pero hay que decir que si bien ella despierta la animadversión de la oposición de derechas, también es vista como operadora y pragmática. Es considerada por muchos como el mal menor”.

Jorge Rodríguez, enigmático

Es psiquiatra, presidente de la Asamblea Nacional (Congreso) en Venezuela, hermano mayor de Delcy. “Conozco a Jorge Rodríguez, es un tipo carismático, aunque misterioso y enigmático. Muy capaz de hablar con toda una gama de gente, desde gringos a revolucionarios. Por algo fue designado como interlocutor con EEUU en varios encuentros. Con la misma soltura usa traje formal y luego se sienta en cualquier mesa. Igual que su hermana, es alguien instruido. Y ambos han sobrevivido: hace unos días lo vimos, en una imagen casi surrealista, tomando juramento a su hermana como presidenta”, señala Anderson.

- No pocos dicen que él es verdadero poder detrás de Delcy…

- No me consta esa aseveración, pero por lo que yo percibo de ellos creo que es más bien una relación en comunión. Delcy no es ninguna tonta, tampoco lo es Jorge. Sí es cierto que el cargo de él es importante en Venezuela.

Diosdado Cabello, intimidante

Ministro del Interior, polémico, el hombre de los discursos encendidos por la revolución, la mano -dicen en Venezuela- que mueve los cuerpos de seguridad del régimen y los paramilitares a cargo del orden. “Estuvo con Chávez desde el principio. También es carismático, pero en otro sentido que Chávez, que podía hacerse el payaso o el místico, gracioso. En cambio Diosdado, lo vemos incluso en su programa de televisión, es burlesco, intimidatorio. Jamás suelta lo que pasa en su interior, cosa que sí hacía Chávez. ¿Qué sabemos de Diosdado? Nada, por más extrovertido que sea. Por algo la gente le tiene miedo o resquemor”, dice Anderson.

El reportero continúa: “De la nueva fórmula que opera hoy en Venezuela, Diosdado es señalado como el factor desconocido y posiblemente más riesgoso. Representa esa parte militante más extrema, fuera de la ley, capaz de violencia extraoficial. En el fondo, no debe estar nada a gusto con estos dos hermanos Rodríguez tan tecnócratas y que se han quedado con toda la torta”.

- ¿Es él entonces quien podría patear el tablero y generar una crisis interna?

- Claro. Muchos están observando eso y con inquietud. Pero hay que tomar en cuenta que no es la primera vez que a Diosdado lo han apartado del poder. Cuando Chávez estaba moribundo nombró a Maduro como sucesor, y Diosdado estaba sentado al lado. Pero en estos 13 años él ha logrado bailar con eso. Entonces esto es simplemente la siguiente vez que le pasa. Y aguanta porque no tiene otra opción con un misil norteamericano sobre su cabeza. Es el pragmatismo de alguien que quiere sobrevivir y mantener una cuota de poder.

- Hay una especie de incomodidad tolerable con él, pero eso posiblemente no durará…

- Estimo lo mismo. Y en la lógica imperial que hay en el tablero, no todo tiene que hacerse ahora. O sea, no tienen que mover todas fichas de una vez. EEUU puede esperar y escoger otro momento. Respecto de Diosdado, en la CIA, en EEUU, se están haciendo estas mismas preguntas. Algunos dirán que a este tipo hay que tumbarlo como sea; otros dirán que mejor dejarlo un rato.

- ¿Cómo es la relación de Diosdado con Delcy?

- Hay aspectos de la revolución que son como una caja negra. Los venezolanos tienden a hablar mucho y en sus redes sociales siempre han sido muy floridos, pero cuando sacas el vapor de la tetera ¿qué es lo que queda?: que poco sabemos de ellos.

Vladimir Padrino López, discreto

Otro de los nombres clave es el comandante de la Fuerza Armada Bolivariana y ministro de Defensa, Vladimir Padrino López: “Aparentemente es leal a Delcy y a Jorge Rodríguez. Es un militar leal al proyecto”, dice Anderson. “Las malas lenguas se preguntan, al igual que en el caso de Diosdado, cómo Padrino López no supo que venía el ataque norteamericano; e intentan de manera arrojada insinuar que son los posibles traidores. Eso no le consta a nadie todavía”.

“Según tengo entendido, él está en contra de la presencia guerrillera colombiana (el ELN) en territorio venezolano, a diferencia de Diosdado. Eso podría significar que ambos no tienen la mejor relación, pero en la superficie la hacen aparecer como buena. Aquí los líos se revuelven en la sombra”.

- En estos días Padrino López ha hablado menos y poco incendiario, ha sido más discreto…

- Sí, más discreto; él es militar.

En la prensa al interior de Venezuela aseguran que Padrino López ha estado más retirado de la primera línea, porque está enfermo. Sufriría un cáncer. Anderson dice no saber nada de eso.

María Corina Machado, ¿descartada?

Rostro indiscutido e icónico de la oposición a Maduro y de la denuncia de violaciones a los derechos humanos en su país. En 2025 obtuvo el Nobel de la Paz. “Ella viene imbuida de toda una retórica alrededor. Para algunos es como Eva Perón, como la salvadora. Otros todo lo contrario, gracias en parte a la propaganda del gobierno que por años la ha demonizado como una especie de ultra Darth Vader femenina”, dice Anderson. Como sea, apenas unas horas tras el ataque a Venezuela, el propio Trump la descartó para algún papel en este momento en Venezuela.

“Apartarse de Venezuela para ir a recibir el Nobel a Noruega le trajo costos a ella”, señala Anderson. “Parece que eso enojó a Trump: no hay que menospreciar la ira y la mezquindad de este presidente, quien ha dicho que ese premio le corresponde a él. Hay rumores de que se quedó picado con ella y a lo mejor por eso la apartó. Ella como respuesta ha tratado de ser más obsecuente con él, lo cual ha minado su prestigio y la ha dejado con pies de barro que antes no tenía. Esa salida que hizo ella a Europa por el Nobel, como si fuera la gran odisea homérica, para aparecer desde una ventana como Eva Perón, fue un error táctico. Si no fuera así, ella estaría ahora en Venezuela, en la embajada que sea, más presente en ese escenario y no moviéndose de capital en capital en el extranjero”.

El jueves, Trump y Machado se reunieron a puertas cerradas en la Casa Blanca. “Trump quiere ser el titiritero aquí. Si algún día él la rescata como la lideresa de Venezuela lo hará a su gusto y a su manera, para decir: ‘Yo la puse ahí’. Hoy Trump la tiene a ella y a Delcy Rodríguez caminando sobre una navaja en torno al destino de Venezuela. En todo caso, no creo que a María Corina la quemen del todo, la van a mantener ahí por el momento”, explica el reportero de The New Yorker.

Y agrega: “Lo que escuché al día siguiente de la captura de Maduro, de buena fuente, es que el cálculo del régimen Trump fue que al poner a María Corina como la presidenta finalmente reivindicada habría causado una lucha armada interna. La odian desde el sector de Diosdado, las milicias, gente más ideologizada, posiblemente el Ejército. Y un enfrentamiento habría implicado poner tropas norteamericanas en el territorio, cosa que no querían”.

- En algún momento de desesperación, María Corina sugirió compartir su Nobel con Trump.

-Eso fue bochornoso.

- El jueves, en su reunión con el presidente de EEUU, ella le obsequió su medalla del Nobel...

- Sí. Eso fue el remate del bochorno.

Mirando también a…

Donald Trump y Marco Rubio: “Trump es un tipo impulsivo, egocéntrico, reactivo y obviamente enamorado de su poderío. Tiene animadversiones personales y eso muchas veces desemboca en lo que luego conocemos como la política. Y tenemos a un Rubio (secretario de Estado de EEUU) que también es ideológico, pero está más en control de sus emociones y no se le nota tan egocéntrico. Quizás sea más estratega, incluso más táctico. Rubio probablemente tuvo mucho que ver con la forma en que atacaron Venezuela, para evitar a poner allí las botas en el suelo. No creo que el habilidoso en esa materia sea Trump, que es más bien el matón, el que utiliza el palo y la zanahoria”.

Nicolás Maduro: “Recuerdo que muchos al principio se burlaban de él por sus traspiés verbales y otras cosas. Pero era prematuro burlarse de su supuesta torpeza como bus driver y no sé qué más. Él no ha tenido la escuela de los hermanos Rodríguez, pero tiene gran viveza criolla. Tenía calle, era un tipo muy intuitivo. Aprendió en el cargo y logró sobrevivir 13 años en el poder. Quizás estaba en una burbuja y desdeñó opciones de salir y salvar su propio pellejo. Pero a mi juicio fue alguien subestimado. Y una cosa más, que hay que tener claro: Maduro creía y cree en la revolución, y un revolucionario no es democrático, no cree en la alternancia en el poder, cree en la revolución como el bien mayor. Mis compatriotas anglosajones no han entendido eso”.