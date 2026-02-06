Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Punto de partida
Punto de partida

A 6 meses de la venta a BUK: las lecciones de Rodrigo Oyarzún, fundador de Bemmbo

Rodrigo Oyarzún fundó una plataforma de automatización financiera en 2021 tras salir de Cornershop. Cuatro años después, con 26 empleados y tracción en empresas como Fintual, la vendió a Buk. Acá cuenta su camino.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 7 de febrero de 2026 a las 20:55 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>A 6 meses de la venta a BUK: las lecciones de Rodrigo Oyarzún, fundador de Bemmbo</p>

Noticias destacadas

Los libros que recomienda

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Cultura

El restaurante de Ovalle que tiene la mejor carta de vinos de Chile
2
Coffee break

La chilena “viral” que criticó a ICE
3
Coffee break

El barrio VIP del rosé donde aterriza Concha y Toro en la Provence
4
Coffee break

Ex Cornershop, TikTok y Uber se suman a Vambe
5
Coffee break

Fiscalía no perseverará en investigación por venta de Patio
6
Coffee break

La casa de madera hecha por un chileno que compite por el Edificio del Año de ArchDaily
7
Cómo cuido mis lucas

¿La hora de Latinoamérica?
8
Punto de partida

35 años y una empresa de US$ 9.300 millones: las lecciones de Guillermo Rauch desde Silicon Valley

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete