Tribunal ordena a Minera Escondida suspender entrega de préstamo solidario a trabajadores. El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta acogió una medida cautelar solicitada por el Sindicato N°1, ordenando a la gigante BHP que suspendiera la entrega de un préstamo blando que pretendía entregar a los mineros afectados como medida de ayuda ante los cuantiosos descuentos que están viendo en sus remuneraciones.

Mercado Pago impulsa modelo “compra ahora, paga después”. Con la intención de darle una opción financiera a los 10 millones de personas que hoy no tienen acceso a tarjetas de créditos o no pueden pagar en cuotas, Mercado Pago lanzó “compra ahora, paga después” (buy now, pay later, conocida como BNPL). Un modelo que permite pagar en cuotas fijas, sin necesidad de una tarjeta de crédito o papeleo bancario.

La incertidumbre del dólar. Después de que Donald Trump confirmó una tasa arancelaria base de 15% cerca del plazo límite para la imposición de los nuevos gravámenes, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 950,25 lo que implica un alza de $ 1,15 respecto al cierre del miércoles. El contrato Comex del cobre marcaba US$ 5,81 por libra.