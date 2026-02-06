IPC de enero sube dentro de lo esperado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,4% en enero, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que se ubicó justo en línea con las expectativas del mercado. Así, la inflación en 12 meses descendió a un 2,8%, su menor nivel desde febrero de 2021 y por debajo de la meta del Banco Central.

Fin a huelga de cinco semanas de Sindicato Nº2 de Mantoverde con millonario acuerdo. A exactas cinco semanas de iniciada la huelga del Sindicato Nº2 de la mina de oro y cobre Mantoverde, la canadiense Capstone Copper informó que se logró llegar a un acuerdo para un nuevo contrato colectivo de tres años. Los 641 socios del gremio sindical habrían alcanzado un bono de término de conflicto de $ 23 millones, según dijo una fuente conocedora del proceso a Diario Financiero.

El dólar cierra una semana de altos y bajos. Con mercados externos que parecen estar un poco más cerca de lograr un equilibrio, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 857,49lo que implica una caída de $ 8,88 respecto al cierre del jueves. Los futuros del cobre se estabilizaban.