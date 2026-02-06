Lo que debes saber a esta hora de la tarde
IPC de enero sube dentro de lo esperado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,4% en enero, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que se ubicó justo en línea con las expectativas del mercado. Así, la inflación en 12 meses descendió a un 2,8%, su menor nivel desde febrero de 2021 y por debajo de la meta del Banco Central.
Fin a huelga de cinco semanas de Sindicato Nº2 de Mantoverde con millonario acuerdo. A exactas cinco semanas de iniciada la huelga del Sindicato Nº2 de la mina de oro y cobre Mantoverde, la canadiense Capstone Copper informó que se logró llegar a un acuerdo para un nuevo contrato colectivo de tres años. Los 641 socios del gremio sindical habrían alcanzado un bono de término de conflicto de $ 23 millones, según dijo una fuente conocedora del proceso a Diario Financiero.
El dólar cierra una semana de altos y bajos. Con mercados externos que parecen estar un poco más cerca de lograr un equilibrio, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 857,49lo que implica una caída de $ 8,88 respecto al cierre del jueves. Los futuros del cobre se estabilizaban.
- Futuro director de la Dipres renuncia a ENAP y oficializa fecha de su salida
- El auge de los fondos de inversión de bajo costo (ETF) en Chile
- Ex Cornershop, TikTok y Uber se suman a Vambe
- Jaime Araya (indep. PPD): “Si (la reforma tributaria) va a significar mayor crecimiento y con eso aumenta la recaudación, no estoy por darle un portazo”
- Las cinco tendencias de Deloitte en IA para Chile y el mundo en 2026
- Ipsos: la confianza de los consumidores locales comienza a alejarse del terreno pesimista
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
El acuerdo, que debe pasar por Contraloría para entrar en vigencia, pondría fin al arbitraje iniciado en 2021 por los controladores de la concesionaria en el Ciadi contra el Estado de Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
