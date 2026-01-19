Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Falabella anuncia inversiones históricas. El grupo Falabella anunció inversiones inéditas por US$ 900 millones para 2026, con foco en la transformación y expansión de los espacios físicos de sus tiendas ya existentes y, además, la apertura de 17 nuevas tiendas en Latinoamérica. El plan informado por los altos mandos de la plana ejecutiva del conglomerado es un 40% mayor que el desplegado por la compañía durante 2025, que alcanzó los US$ 650 millones.
Grupo Santander confirma compra de negocio de rentas vitalicias de Principal Chile. Ya es oficial. Grupo Santander y Principal Chile sellaron un contrato de compraventa de acciones donde el holding español se quedará con el negocio de rentas vitalicias de la aseguradora, tal como lo adelantó DF hace algunas semanas. La operación, según informaron ambas firmas, está sujeta a las aprobaciones regulatorias que se exigen en estos casos.
El dólar inicia una compleja semana. Por aversión al riesgo tras las últimas amenazas arancelarias de Donald Trump contra países de Europa, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 889,2 lo que implica un alza de $ 2 respecto al cierre del viernes. Mientras que en Londres, el cobre subía 0,6% a US$ 5,85 la libra.
- La desconocida y millonaria disputa tras la mayor expropiación para la nueva Línea 7 del Metro en Vitacura
- Kast ultima la nominación del empresario y vicepresidente de la CPC Daniel Mas como su próximo ministro de Economía
- Ingresos del sector público cerrarían 2025 en US$ 2.000 millones por debajo de lo esperado y levanta alertas en el equipo de Kast
- Escala violencia en huelga de Mantoverde: empresa denuncia "ingreso ilegal y toma" de planta desaladora de la mina
- Como en los tiempos del primer "dólar a luca": extranjeros firman casi US$ 10 mil millones contra el peso chileno en derivados financieros
- Kast fija prioridades ante los incendios y confirma presentación de gabinete este martes: “Nuestra responsabilidad será la reconstrucción de vivienda e infraestructura crítica”
- Aseguradoras coordinan y despliegan medidas para reforzar orientación a afectados por incendio
