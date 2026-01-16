El balance y lo que viene para Vinci Compass a más de un año de su fusión. Fue el 29 de octubre de 2024 cuando se cerró formalmente la transacción entre la brasileña Vinci Partners y Compass Group Chile —ligado a José Manuel Balbontín y Jaime de la Barra—. Esa noche no hubo celebraciones ostentosas. A más de un año de la aprobación, el balance de la integración es positivo.

Ximena Rincón entraría al gabinete de Kast como ministra de Energía. De cara al anuncio del gabinete ministerial que el Presidente electo, José Antonio Kast, realizará el próximo martes 20 de enero, las mayores dudas en los nombramientos persisten en torno a las carteras económicas sectoriales, entre ellas, Energía. Para esta cartera suena el nombre de la presidenta de Demócratas y senadora por la Región del Maule, Ximena Rincón.

Cómo cierra el dólar la semana. Ante medidas implementadas por China al cobre, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 888,80 lo que implica un alza de $ 5,80 respecto al cierre del jueves. Por su parte, los futuros de cobre caían 2,8% a US$ 5,78 por libra en Londres.