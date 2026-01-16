Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Vinci Compass a un año de su fusión + ¿Rincón al gabinete? + Dólar retoma alza
El balance y lo que viene para Vinci Compass a más de un año de su fusión. Fue el 29 de octubre de 2024 cuando se cerró formalmente la transacción entre la brasileña Vinci Partners y Compass Group Chile —ligado a José Manuel Balbontín y Jaime de la Barra—. Esa noche no hubo celebraciones ostentosas. A más de un año de la aprobación, el balance de la integración es positivo.
Ximena Rincón entraría al gabinete de Kast como ministra de Energía. De cara al anuncio del gabinete ministerial que el Presidente electo, José Antonio Kast, realizará el próximo martes 20 de enero, las mayores dudas en los nombramientos persisten en torno a las carteras económicas sectoriales, entre ellas, Energía. Para esta cartera suena el nombre de la presidenta de Demócratas y senadora por la Región del Maule, Ximena Rincón.
Cómo cierra el dólar la semana. Ante medidas implementadas por China al cobre, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 888,80 lo que implica un alza de $ 5,80 respecto al cierre del jueves. Por su parte, los futuros de cobre caían 2,8% a US$ 5,78 por libra en Londres.
- Los intensos primeros 15 días de Pablo Pulido a la cabeza de Mall Plaza
- El fraude de los sandwiches que sacudió a Rancagua: SII pide pena de cárcel efectiva para empresario gastronómico que robó $ 1.400 millones
- El proyecto de restauración que empuja Abraham Senerman en la Región de Valparaíso
- Dirección del Trabajo constató reemplazo ilegal de trabajadores en huelga en mina Mantoverde
- ¿La salsa de soya de los deals? Una popular marca japonesa se interesa en M&A para aprovechar el buen momento de la cocina asiática
- Vocera de Kast confirma que el gabinete se presentará el próximo 20 de enero, pese a tensiones con Libertarios y bajadas de algunos ministros
- La nueva era de Mercado Libre bajo el mando de Ariel Szarfsztejn
Las preocupaciones y observaciones de los abogados laborales sobre el proyecto de negociación colectiva multinivel
Entre los abogados existen varias dudas respecto al impacto real que podría tener la propuesta en materia de productividad y salarios. Para el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno, en tanto, la propuesta avanza en "un mecanismo plenamente consolidado en el derecho comparado".
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
