CMF interpone históricas multas a exdirectores y exgerente general de Sartor AGF. A poco más de ocho meses de iniciar su proceso sancionatorio, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su consejo acordó aplicar millonarias multas por un total de US$ 14,57 millones y la sanción de inhabilidad a los exdirectores de Sartor AGF y el exgerente general de la firma por la trama desatada al interior de la gestora que terminó con su intervención por parte del regulador.

PIB del tercer trimestre crece frente al mismo período del año pasado. El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció un 1,6% en el tercer trimestre comparado con el mismo período del año pasado, informó el martes el Banco Central, en una variación que se ubicó levemente por debajo de las expectativas del mercado. También se trató de la menor expansión anual desde el segundo trimestre de 2024.

Cómo sigue el dólar en esta semana post electoral. En un entorno más calmado después de las elecciones del fin de semana, el dólar de cotiza a esta hora en los $ 931,71 lo que implica un alza de $ 8,30 respecto al cierre del lunes. Y los precios del cobre bajaban alrededor de 0,5%, con caídas en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.