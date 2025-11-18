Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Doble Click
Doble Click

Lo que debes saber a esta hora de la tarde

Históricas multas de la CMF a ejecutivos de Sartor + PIB del tercer trimestre + Dólar al alza

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 15:08 hrs.

dólar hoy Doble Click dólar PIB Sartor
<p>Lo que debes saber a esta hora de la tarde</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Carlos Peña y su interpretación del resultado del domingo: “Es un fracaso del Gobierno y del discurso que intentó expandir en la sociedad chilena”
2
Economía y Política

Tras encuentro con destacados economistas, Quiroz se abre a modificar timing del recorte fiscal de Kast: “Aquí no hay fetiches o cosas inamovibles”
3
Mercados

Suman US$ 14,6 millones: CMF interpone históricas multas a exdirectores y exgerente general de Sartor AGF
4
Empresas

Alfredo Moreno, director de empresas: “Es positivo que avance una alternativa como la de Kast, alguien que está preocupado por el crecimiento”
5
Regiones

El “Central Park” de Punta Arenas enciende la polémica: codiciado paño desata una dura batalla legal por la expropiación de los terrenos
6
Mercados

El desplome de las criptomonedas desata alarmas en los mercados financieros: el bitcoin borró ganancias del año
7
Mercados

Bolsa chilena cae 1% al cierre en medio de pesimismo global y pierde el récord que siguió al resultado de las elecciones
8
Empresas

¿Por qué sigue la huelga en Latam? Empresa propuso a pilotos sueldos base de hasta $ 10 millones, pero acuerdo con sindicato se frustró por diferencias en reajuste anual
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete