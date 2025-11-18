Lo que debes saber a esta hora de la tarde
CMF interpone históricas multas a exdirectores y exgerente general de Sartor AGF. A poco más de ocho meses de iniciar su proceso sancionatorio, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su consejo acordó aplicar millonarias multas por un total de US$ 14,57 millones y la sanción de inhabilidad a los exdirectores de Sartor AGF y el exgerente general de la firma por la trama desatada al interior de la gestora que terminó con su intervención por parte del regulador.
PIB del tercer trimestre crece frente al mismo período del año pasado. El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció un 1,6% en el tercer trimestre comparado con el mismo período del año pasado, informó el martes el Banco Central, en una variación que se ubicó levemente por debajo de las expectativas del mercado. También se trató de la menor expansión anual desde el segundo trimestre de 2024.
Cómo sigue el dólar en esta semana post electoral. En un entorno más calmado después de las elecciones del fin de semana, el dólar de cotiza a esta hora en los $ 931,71 lo que implica un alza de $ 8,30 respecto al cierre del lunes. Y los precios del cobre bajaban alrededor de 0,5%, con caídas en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
- Deloitte adquiere filial de compras y gestión de riesgos de terceros de Santander Chile
- El “Central Park” de Punta Arenas enciende la polémica: codiciado paño desata una dura batalla legal por la expropiación de los terrenos
- El desplome de las criptomonedas desata alarmas en los mercados financieros: el bitcoin borró ganancias del año
- Cuéntame la Firme vuelve a tomarse uno de los escenarios de EtM Day 2025 para abordar el fracaso en el emprendimiento
- El plan de Irio, startup que crea hidratantes funcionales en polvo con IA, para llegar a EEUU en 2026
- Exjefes de Hacienda y Banco Central: el nutrido grupo de economistas que acudió al comando de Kast para reunirse con su jefe económico de cara a la segunda vuelta
- Aumenta el déficit de la cuenta corriente y la deuda externa de Chile al tercer trimestre
Contraloría alerta que habrían 812 obras públicas con término anticipado de contrato que superan los US$ 1.000 millones en inversión
Dentro de los servicios con mayores montos de inversión con obras sin finalizar figuran el Servicio de Salud Metropolitano Sur, la Junji y el Serviu del Biobío.
Suman US$ 14,6 millones: CMF interpone históricas multas a exdirectores y exgerente general de Sartor AGF
El regulador aplicó la sanción económica más alta desde su fundación a Pedro Pablo Larraín, socio de la matriz y expresidente de la gestora intervenida, por $ 3.171 millones.
NotCo AI cierra alianza con Barry Callebaut, una de las principales productoras de chocolate del mundo, para usar su inteligencia artificial
La asociación permitirá a a multinacional de origen suizo utilizar la IA de NotCo para acelerar la innovación, explorar nuevos sabores y texturas del chocolate más sustentable y a la foodtech chilena, consolidar su modelo de negocio para terceros.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
