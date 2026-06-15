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Quiroz anticipa baja de combustibles este jueves + Gobierno ingresa indicaciones a sala cuna + Fuerte caída del dólar

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 15 de junio de 2026 a las 15:16 hrs.

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<p>Lo que debes saber a esta hora de la tarde</p>

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