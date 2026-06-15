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Quiroz anticipa baja de combustibles este jueves + Gobierno ingresa indicaciones a sala cuna + Fuerte caída del dólar
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Quiroz anticipa baja de los combustibles. Luego del anuncio de un esperado acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un cese al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que la caída del precio internacional del petróleo también se dejará sentir en el mercado interno tan pronto como a partir de este jueves: "Nosotros esperamos que en el próximo decreto que va a empezar a regir a contar de este jueves tengamos una baja en el diésel del orden de los $110 por litro y las bencinas en algo similar”, adelantó Quiroz.
Gobierno ingresa indicaciones a proyecto de sala cuna universal. Durante un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, sostuvo que la propuesta recoge elementos de las discusiones desarrolladas durante los últimos años, pero incorpora cambios orientados a asegurar gradualidad, sostenibilidad fiscal y una expansión progresiva de la cobertura.
Cómo inicia el dólar la semana con el alto al fuego en Medio Oriente. Aunque aún hay que esperar hasta el viernes para la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 890,72 lo que implica una caída de $ 7,38 respecto al cierre del viernes. El petróleo Brent descendía 5,3% a US$ 82,6 por barril, su menor nivel desde principios de marzo, y el cobre Comex avanzaba 0,8% a US$ 6,56 la libra.
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