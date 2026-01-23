Hermanas Luksic compran histórica cerámica española. La sociedad integrada por lashermanas Paola y Gabriela Luksic, junto con el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, se adjudicó la unidad productiva de La Cartuja Pickman, histórica fábrica de cerámica ubicada en Sevilla.

IPSA se afirma sobre marca récord de 11.500 puntos. La Bolsa de Santiago se empeñaba en subir un poco más este viernes, camino a registrar una semana marcada por la diversificación de portafolios desde países desarrollados hacia América Latina. El S&P IPSA, que cerró este jueves sobre históricos 11.500 puntos, pasado el mediodía subía 0,3% hasta los 11.541,79 puntos, encabezado por Ripley (2,9%), Entel (2,1%) y Bci (1,6%). La bolsa chilena apunta a un alza semanal de más de 3%, y pares regionales como Brasil tendrían desempeños aún mejores.

El dólar llega al fin de una compleja semana. Mientras que aún se asimila la noticia de que Donald Trump se retractó de aplicar aranceles a un conjunto de países europeos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 872 lo que implica un alza de $ 2,1 respecto al cierre del jueves. Por su parte, los futuros del cobre subían 2,6% hasta los US$ 5,94 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.