Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Hermanas Luksic compran histórica cerámica en Sevilla + Bolsa chilena vuelve a subir + Dólar a la baja
Hermanas Luksic compran histórica cerámica española. La sociedad integrada por lashermanas Paola y Gabriela Luksic, junto con el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, se adjudicó la unidad productiva de La Cartuja Pickman, histórica fábrica de cerámica ubicada en Sevilla.
IPSA se afirma sobre marca récord de 11.500 puntos. La Bolsa de Santiago se empeñaba en subir un poco más este viernes, camino a registrar una semana marcada por la diversificación de portafolios desde países desarrollados hacia América Latina. El S&P IPSA, que cerró este jueves sobre históricos 11.500 puntos, pasado el mediodía subía 0,3% hasta los 11.541,79 puntos, encabezado por Ripley (2,9%), Entel (2,1%) y Bci (1,6%). La bolsa chilena apunta a un alza semanal de más de 3%, y pares regionales como Brasil tendrían desempeños aún mejores.
El dólar llega al fin de una compleja semana. Mientras que aún se asimila la noticia de que Donald Trump se retractó de aplicar aranceles a un conjunto de países europeos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 872 lo que implica un alza de $ 2,1 respecto al cierre del jueves. Por su parte, los futuros del cobre subían 2,6% hasta los US$ 5,94 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- Los abogados y estudios que lideraron las operaciones corporativas en Chile en 2025
- Nuevos socios de firmas legales plantean desafíos estratégicos del próximo ministro de Justicia
- Alcalde de Vicuña respalda planes de dueño de Rosa Agustina para multimillonario proyecto inmobiliario en la comuna: “Lo esperamos con los brazos abiertos”
- Las firmas de capital privado que financian a las películas nominadas al Óscar 2026
- El oro marca nuevo récord y se acerca a los US$ 5.000 por onza en medio de la debilidad del dólar
- LAWGIC Abogados nombra nueva directora de su área de Derecho Ambiental
- Bolsa chilena vuelve a subir y el IPSA se afirma sobre marca récord de 11.500 puntos en los últimos negocios de la semana
“Lo esperamos con los brazos abiertos”: alcalde de Vicuña respalda multimillonario proyecto inmobiliario del dueño de Rosa Agustina en la comuna
A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.
Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
