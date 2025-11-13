Bancos privados del país anotan aumento en sus utilidades a octubre. Banco de Chile, Santander, Bci e Itaú informaron sus resultados preliminares correspondientes a octubre de este año, mostrando un alza en sus ganancias de hasta dos dígitos. Entre las principales firmas bancarias del país, Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las utilidades del sector, con US$ 1.079 millones al décimo mes de este año.

Minuta revela que cambios en cuentas de la luz marcó Reunión de Política Monetaria. La Reunión de Política Monetaria (RPM) de octubre -donde el Consejo del Banco Central optó por mantener la tasa en 4,75%- estuvo marcada por las cuentas de la luz. El instituto emisor había señalado previo a la cita que en esa instancia se discutiría el impacto en la inflación del sobrecosto en las tarifas eléctricas que se había detectado, pero finalmente el comunicado no incluyó el tema.

La incertidumbre del dólar. Mientras crece la expectación del mercado antes de la primera vuelta electoral del domingo, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 923,62 lo que implica una caída de $ 6,55 respecto al cierre del miércoles. Los precios del cobre subían ligeramente.