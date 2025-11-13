Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Bancos aumentan utilidades + Cuentas de la luz marcaron Reunión de Política Monetaria + Fuerte baja del dólar
Noticias destacadas
Bancos privados del país anotan aumento en sus utilidades a octubre. Banco de Chile, Santander, Bci e Itaú informaron sus resultados preliminares correspondientes a octubre de este año, mostrando un alza en sus ganancias de hasta dos dígitos. Entre las principales firmas bancarias del país, Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las utilidades del sector, con US$ 1.079 millones al décimo mes de este año.
Minuta revela que cambios en cuentas de la luz marcó Reunión de Política Monetaria. La Reunión de Política Monetaria (RPM) de octubre -donde el Consejo del Banco Central optó por mantener la tasa en 4,75%- estuvo marcada por las cuentas de la luz. El instituto emisor había señalado previo a la cita que en esa instancia se discutiría el impacto en la inflación del sobrecosto en las tarifas eléctricas que se había detectado, pero finalmente el comunicado no incluyó el tema.
La incertidumbre del dólar. Mientras crece la expectación del mercado antes de la primera vuelta electoral del domingo, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 923,62 lo que implica una caída de $ 6,55 respecto al cierre del miércoles. Los precios del cobre subían ligeramente.
- Agitación en sindicatos mineros: Operadores remotos de Lundin vota la huelga y supervisores de mina de los Luksic adelanta su rechazo a última oferta
- The Economist: "Chile se encamina hacia un giro brusco hacia la derecha"
- Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
- Candidatos que lideran sondeos le ponen nombre a su medida económica prioritaria y a la promesa inviable de sus contendores
- Más subsidios para vivienda, recursos para listas de espera y reponer partidas rechazadas: las indicaciones que ingresó Hacienda al Presupuesto 2026
- IPSA gira a la baja y pierde los 9.900 puntos presionado por flujos extranjeros tras la apertura de Wall Street
- No más dedos anaranjados: PepsiCo lanza una línea de sus populares snacks sin colorantes artificiales
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
Percepción de fondos de inversión: industria apunta a cambios en régimen tributario y regulación como principales desafíos
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
Startup Keirón inicia piloto de su plataforma de gestión y acompañamiento del paciente con la ACHS
En los próximos tres meses, la firma piloteará su software que automatiza la coordinación preoperatoria y mejora la atención de pacientes en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete