El boom de los viajes de chilenos a Brasil: alza de más de 40% para el Carnaval anticipa que auge se mantendrá el resto del año

El año pasado, los chilenos se consolidaron como los segundos mayores turistas en el gigante sudamericano, con 801.921 entradas y un 23% más que el año anterior. Y las cifras son aún más positivas este verano.

Cada día se multiplican en redes sociales las imágenes de familias, grupos de amigos o viajeros solitarios posando en las playas de Río de Janeiro o Florianópolis, destinos que siguen ganando terreno entre los chilenos sobre todo ahora, en que el dólar más barato aumenta el atractivo natural de playas exóticas, rica cultura, sol y, por supuesto, caipiriñas. Este fenómeno, que se replica en Instagram, TikTok y WhatsApp, refleja una clara preferencias de los chilenos, que Brasil se ha coronado como el destino internacional predilecto para el verano 2026.

Ya el año 2025 cerró con un hito histórico para el turismo brasileño, al recibir 9,3 millones de visitantes internacionales, un 37,1% más que en 2024. Pero dentro de ese récord, los chilenos se consolidaron como los segundos mayores turistas, con 801.921 entradas al gigante sudamericano, superando en un 23% la cifra del año anterior y posicionándose solo detrás de los argentinos, según cifras oficiales de las autoridades de Brasil.

El embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco, atribuye este boom a una conectividad aérea récord, con 11 ciudades brasileñas conectadas directamente desde Santiago, la facilidad de ingreso solo con cédula de identidad y un tipo de cambio que hace, que ahora, sea más atractivo para los chilenos, ya que el dólar en Chile -en los últimos días en torno a niveles $ 860- está más de $100 más barato que hace un año.

"El crecimiento sostenido del flujo de turistas chilenos ha tenido un impacto muy positivo en el desarrollo del turismo brasileño", señala el embajador Pacheco, quien además destaca que Río de Janeiro continúa siendo el destino predilecto de los chilenos "por su combinación única de playas icónicas, naturaleza tropical y oferta cultural. Asimismo, se mantiene como el principal punto de acceso aéreo para los turistas chilenos".

Dólar bajo, oferta completa

Y se trata de una tendencia que sigue en aumento.

"Brasil ha logrado captar esta demanda no solo por su cercanía geográfica, sino por una oferta que permite un turismo de experiencia completa, donde el viajero puede combinar el descanso en playas paradisíacas con una vibrante escena gastronómica y vida nocturna”, señala Hugo Avilés, marketing manager de Viajes Falabella, quien añade que se ha registrado un aumento de entre 20% y 30% en las búsquedas de Brasil en su sitio para esta temporada.

“El dólar bajó de la barrera de los $900 convierte esto en una oportunidad para viajar”, señala Avilés, destacando que los paquetes son entre un 15% y 25% más baratos en pesos que en periodos del dólar más alto.

La aerolínea Latam confirman el interés sostenido por Brasil apuntando a los mismos factores que el embajador Pacheco: "la mayor conectividad aérea, el atractivo permanente del destino, la cercanía y un tipo de cambio favorable comparado con otros mercados”.​

Esta tendencia muestra que si bien Río de Janeiro y Florianópolis son los favoritos internacionales, el noreste de Brasil, cada vez gana más terreno, “destacando Natal, Recife y Salvador, que crecieron un 17%, 39% y 14% respectivamente en enero versus igual mes del año pasado”, según explica Latam.

Un verdadero carnaval

Marcelo Freixo, presidente de agencia brasileña de promoción internacional del turismo, Embratur, subraya que Río de Janeiro marcó un récord con 2,2 millones de turistas internacionales el año pasado, esto es un 43,7% más que en 2024, de los que casi 360 mil fueron chilenos. Y solo para el próximo Carnaval, que comienza este 13 de febrero, se anticipa un aumento de un 41% de turistas chilenos comparado con los que viajaron el año pasado.

"A partir de datos concretos de demanda y desempeño de rutas, Brasil ha fortalecido su diálogo con las aerolíneas, ampliando la oferta de vuelos y facilitando el acceso desde mercados estratégicos como Chile", indica Freixo.

Avilés comenta que los destinos más clásicos como Río, Búzios y Florianópolis lideran en volumen, mientras que las búsquedas por destinos más exclusivos como Balneario Camboriú, Natal, Maceió, Pipa, Fernando de Noronha y Porto Seguro, crecen un 30%. "Vemos un viajero más sofisticado que ya no solo busca sol y playa, sino que invierte en vivencias locales auténticas”, detalla.

Los viajeros muestran dos preferencias: el segmento masivo opta por paquetes all inclusive que resuelven logística para familias y grupos de amigos priorizando precios accesibles y cercanía. “Brasil cuenta con una infraestructura hotelera sumamente diversa que permite economías de escala”, dice Avilés, y explica que el viajero premium está dispuesto a invertir en vivencias más especiales, más allá del sol y la playa.

Y aún se espera más

En el epicentro turístico y emblema de las playas de Brasil, Copacabana en Río, los puestos callejeros que incluyen referencias a comida, tragos y banderas chilenas, se repite. Y es que el auge de chilenos viajando a Brasil no parece detenerse. Por el contrario.

El embajador Pacheco señala que ve un escenario económico estable en Chile con perspectivas positivas para este año, "y una apreciación relevante del peso chileno, lo que refuerza el poder adquisitivo de los viajeros y no anticipa una reducción del flujo turístico".

Asimismo ve un “efecto cascada” por la alta satisfacción de los chilenos que recomiendan el destino y planean un retorno, poniendo énfasis en que ahora mismo el tipo cambio beneficia los viajes al exterior. “Todo indica que la tendencia de crecimiento debería mantenerse e incluso intensificarse”, reitera.

Freixo añade que 2025 superó expectativas y menciona que en 2026 se seguirá fortaleciendo el turismo como motor económico. "Esperamos que esta tendencia se siga fortaleciendo a lo largo de este año y los próximos", asegura.​