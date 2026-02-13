Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Actualidad
Actualidad

Inapi: solicitudes de marcas en 2025 registran alza de dos dígitos impulsada por servicios

El aumento de 13% respecto de 2024 se explica por el dinamismo de solicitantes en Chile, con productos ligados a comercio, creatividad y tecnología.        

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 16 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Inapi marcas servicios Comercio economia chilena Rodolfo Carrasco
<p>Inapi: solicitudes de marcas en 2025 registran alza de dos dígitos impulsada por servicios</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Pedro Lea-Plaza, el abogado y amigo de Kast que llegaría a dirigir el Servicio Civil
2
Empresas

Fallece el abogado Carlos Cortés, integrante del directorio de Blanco y Negro
3
Empresas

Hasta paseos en helicóptero: el nuevo modelo inmobiliario que el Grupo Cummins probará en La Dehesa
4
DF MAS

Mosa vs Cencosud: la batalla judicial por el terreno más codiciado de Puerto Varas
5
Empresas

Portazo judicial a Enaco: rechazan suspender nuevo plan regulador de Lo Barnechea
6
DF MAS

El negocio “de oro” de los Solari Donaggio en Brasil
7
DF MAS

El plan de TV y radios de Andrónico Luksic para renovar el guion del 13
8
Empresas

Más del 70% de los proyectos en el SEIA están suspendidos y expertos encienden alertas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete