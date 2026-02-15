Unas 200 hectáreas afectadas: Vichuquén bajo alerta roja

Balance de Senapred informó de tres viviendas con daños y una persona lesionada.

Este sábado Senapred declaró alerta roja para la comuna de Vichuquén luego de que se reportara un incendio forestal. El siniestro ya devastó una superficie de 200 héctareas en el sector de Alto Llico.

Según los reportes preliminares, el incendio, que se desarrolla cercano a sectores habitados, hay tres viviendas afectadas y un brigadista de la Conaf lesionado.

El siniestro está siendo atendido por Compañías del cuerpo de bomberos de Curicó; Talca; Pelarco; Maule; Pencahue; Rauco; Romeral; Hualañé; Licantén; Vichuquén; Chimbarongo; San Fernando; Peralillo; Chépica; Santa Cruz; Navidad; Paredones; Pichilemu; Lolol; Pumanque y Nancagua.

Además, cuenta con el apoyo de cinco Brigadas Conaf; tres técnicos Conaf; seis aviones; tres helicópteros; 12 móviles Carabineros; un Aljibe municipal Vichuquén; Dideco Vichuquén y Seguridad Pública Vichuquén.