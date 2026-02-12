En modo 11 de marzo: Aranceles e India animarán la agenda de Estévez a la cabeza de la Subrei

De cara a la nueva administración, la que fuera gerente general de Amcham reemplazará en el cargo a Claudia Sanhueza y también asumirá la agenda de comercio exterior del país, que especialmente este 2025 estuvo marcada por una serie de negociaciones.

Confirmada el sábado pasado, la gerente general de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham), Paula Estévez, será la próxima subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Desde el 11 de marzo, reemplazará en el cargo a Claudia Sanhueza y también asumirá la agenda de comercio exterior del país, que especialmente este 2025 estuvo marcada por altas negociaciones.

La principal y que continúan es aquella sostenida con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) por el arancel de 10% impuesto a Chile, que forma parte de las tarifas recíprocas que ha anunciado el Presidente Donald Trump.

A la fecha, se han realizado dos rondas presenciales de conversaciones técnicas entre ambos países, siendo la última a finales de julio. Esta es parte de la hoja de ruta definida en abril y que contemplaba la discusión de temas como barreras arancelarias y no arancelarias, seguridad económica, comercio digital y consideraciones comerciales.

Negociaciones que continúan y cobran más relevancia después de que en enero Trump firmara una acción para ajustar las importaciones de minerales críticos, lo que dio paso a un plazo de 180 días a la nación estadounidense -el segundo socio comercial de Chile- para negociar acuerdos con los exportadores con el fin de "asegurar un flujo estable y confiable”.

CEPA con India

Otro flanco que podría quedar abierto para la llegada de Estévez a marzo son las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) con India.

A la fecha, se han concretado cuatro rondas de negociaciones y todavía se está a la espera de una quinta, además de que ya se ha presentado un primer borrador pero que no ha dejado a todas las partes conformes con las rebajas arancelarias propuestas.

El acuerdo genera alta expectativa, ya que se trata del mayor mercado del mundo, con 1.442 millones de personas y al que podrían tener acceso productos chilenos con mejores aranceles.

La última ronda de negociaciones entre Chile e India fue a inicios de diciembre pasado en Nueva Delhi y finalizó con el encuentro entre Sanhueza y el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal.

Otros pendientes

Entre otros acuerdos que destacan en la agenda está el CEPA entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos, que si bien está finalizado y entró en vigor en diciembre, todavía queda pendiente el acuerdo sobre promoción de inversiones, el cual comenzará a negociarse prontamente.

Otro es el CEPA con Filipinas, que empezó a negociarse en mayo y continuó con tres rondas más durante todo 2025.

Hasta el momento, se han cerrado los capítulos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Compras Públicas y Cooperación Económica y Tecnológica.

Finalmente, también hay altas expectativas acerca de la modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur, en torno al cual desde 2019 se han realizado nueve rondas de negociación, siendo la última en abril de 2024.

El interés de Chile es de ampliar el acceso preferente de mercancías al mercado coreano, permitiendo la liberalización de los aranceles a aquellos que todavía tienen gravámenes según el acuerdo original. Este listado incluye productos agrícolas como carnes, lácteos, queso, miel, hortalizas, frutos de cáscara, algunas frutas, cereales, preparaciones alimenticias, jugos y extractos vegetales, entre otros.









