Contactos en Washington, diplomática y dialogante: el perfil de la próxima titular de la Subrei

La actual gerente general de Amcham, Paula Estévez, es el nombre que corre con más ventaja para encabezar la Subrei. Foto: Julio Castro.

Paula Estévez es actualmente gerenta general de Amcham y cuenta con trayectoria en el Ministerio de Energía.

Como un perfil muy adecuado y de mucha experiencia es recibido desde el mundo comercial y empresarial el nombre de Paula Estévez para encabezar la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

La actual gerente general de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham) será la carta que acompañe al futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y estará encargada de las negociaciones comerciales de Chile con otros países.

Un fichaje que es bien recibido, ya que Estévez -constructora civil de profesión de la Universidad Católica, con un máster en ingeniería ambiental de la Universidad de Columbia- posee experiencia desde 2019 liderando el gremio que promueve el desarrollo de negocios e inversión con Estados Unidos.

Así, reemplazará a Claudia Sanhueza, quien hoy encabeza las negociaciones arancelarias con el representante comercial de EEUU (USTR), Jamieson Greer.

También participó del mundo público en el Ministerio de Energía desde 2016, desempeñándose como jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales de la cartera, asesorando y ejecutando misiones comerciales y técnicas de la entidad. También fue jefa de gabinete cuando Máximo Pacheco era ministro.

Fue en la misma cartera que también trabajó con la entonces ministra y actual presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien señala que Estévez es una persona muy preparada para asumir el cargo.

“Es un perfil muy adecuado para el cargo, es una persona que tiene mucha experiencia en relaciones internacionales. La tuvo en el Ministerio de Energía y luego en AmCham. Por lo tanto, es una persona muy preparada para asumir el cargo en caso de ser nominada”, dijo.

Lo diplomático con lo técnico

Estévez ya había compartido anteriormente con Pérez Mackenna. En octubre pasado, el exgerente general de Quiñenco participó de una delegación variada de empresarios y dirigentes gremiales -liderada por AmCham- que viajó a Washington y Nueva York para reunirse con autoridades estadounidenses y CEO de los principales bancos de inversión de Wall Street.

Ahí sostuvieron un encuentro con el subsecretario de Comercio de EEUU, Ashok Pinto, el jefe negociador de todos los acuerdos comerciales, Daniel Watson, así como con la U.S. Chamber of Commerce y el Departmento del Comercio.

Esta no ha sido la única misión de Estévez con Amcham en el país norteamericano: durante su trayectoria de más de seis años ha liderado varias con enfoques públicos-privados, académicos y de inversión, como el evento SelectUSA. De hecho, fuentes aseguran que por lo mismo la ingeniera había sido sondeada como carta para asumir la embajada en Washington, pero finalmente se habría elegido su nombre para la Subrei.

“Su superpoder es el diálogo y generar puentes”, comentó un cercano, quien recalcó que su cercanía es tanto en lo público-privado como con inversionistas, además de relacionarse tanto con el mundo de izquierda y de derecha. “Coordina bien lo diplomático con lo técnico”, comentó otro conocedor.

Además, tiene vínculos con cámaras comerciales que van más allá de EEUU, como la canadiense y la española.