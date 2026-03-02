Claves del Congreso: antes de dejar el Gobierno, Grau dará cuenta de las finanzas públicas
El titular de Hacienda se presentará mañana ante la Comisión Mixta de Presupuestos; y los ministros de RREE y Transportes y Telecomunicaciones también asistirán entre hoy lunes y mañana martes a la sede del Poder Legislativo.
El Congreso termina esta semana el periodo legislativo 2022-2026 y, a juzgar por los comentarios de representantes de la oposición durante el receso legislativo de febrero, es muy probable que no haya cambios en este ámbito, respecto de lo que se alcanzó a concluir en enero pasado. Es altamente esperable que los insistentes llamados del Presidente Gabriel Boric para que las filas opositoras aprueben el proyecto de sala cuna caigan en el vacío, el FES ya se da por perdido y, en el oficialismo, los más optimistas esperan que la reforma al sistema político se apruebe esta semana.
Para la última semana del periodo 2022-2026, la Sala de la Cámara tiene 42 proyectos en tabla para votar en cinco sesiones, tres ordinarias y dos extraordinarias. Este lunes, la jornada que se inicia a las 17:00 horas, votará al final de la sesión y en primer lugar el proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado de empleo, que de ser aprobado podría ser despachado a ley. Mientras que para el miércoles en segundo lugar de la tabla se votaría la reforma del Gobierno al sistema político, si es que lo despacha la comisión.
A las 13:30 horas de hoy 02 de marzo, la Comisión de Gobierno de la Cámara, retoma la discusión y posterior votación de las indicaciones al proyecto de reforma política del Gobierno, con la presencia de los ministros del Interior, Álvaro Elizalde, y de la Segpres, Macarena Lobos.
Desde las 15:00 horas, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de esta corporación recibe al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, con el fin de que se refiera a la situación generada con Estados Unidos a partir del proyecto de cable submarino Chile-China Express.
El martes 03, la Comisión de Relaciones Exteriores, desde las 15:00 horas, recibe a los ministros de RREE y Transportes y Telecomunicaciones, Alberto van Klaveren y Juan Carlos Muñoz, respectivamente, para que expliquen sobre la revocación de visados a funcionarios del Gobierno de Chile y entreguen antecedentes y el estado de avance del proyecto de cable submarino vinculado a la empresa Chile-China Express.
Finanzas públicas
Mañana martes 03 de marzo, desde las 14:00 horas, en una sesión especial la Comisión Mixta de Presupuestos recibe al ministro de Hacienda Nicolás Grau, para que exponga acerca de los principales contenidos, proyecciones y antecedentes de las finanzas públicas, en el contexto del Informe de Finanzas Públicas correspondiente al cuarto trimestre.
