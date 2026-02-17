Raúl Soto (PPD): “No vamos a negar la sal y el agua a priori” al próximo Gobierno

Como jefe de bancada de los diputados PPD-Independientes, el legislador oficialista asegura que “habrá un lineamiento político de partido y de bancada en temas relevantes" como lo relativo a la reforma tributaria anunciada por la futura administración.

Resultó reelecto por el distrito 15 –que incluye las comunas de Rancagua, Requínoa y Graneros, entre otras- al que ha representado durante toda su trayectoria en la Cámara de Diputados. Raúl Soto (PPD) inciará el 11 de marzo su último período legislativo. Una de sus principales preocupaciones es evitar que la bancada PPD-independientes pierda influencia en el nuevo escenario político.

En ese contexto, cobra especial relevancia la negociación por la mesa de la Cámara e integración de comisiones, pues en un escenario complejo para la futura oposición, la bancada que Soto encabeza acordó “analizar todos los escenarios” para evitar la “irrelevancia legislativa”.

Eso significa que si bien “vamos a seguir haciendo el esfuerzo para cerrar un buen acuerdo con el progresismo y el PDG, pero si eso no llega a buen puerto, tenemos el mandato de analizar otras alternativas y ahí se ha abierto la posibilidad de un acuerdo transversal, similar al que hace habitualmente el Senado”.

Pero recalcó: “No es un pacto político ni un acuerdo legislativo, es un acuerdo administrativo y eso, al menos los interlocutores con quien hemos conversado, lo tienen absolutamente claro”.

En entrevista con Diario Financiero, el parlamentario también abordó la instalación del próximo gobierno y el cierre de la actual administración. Está convencido de que “se ha avanzado mucho en materia legislativa y en creación de nuevas instituciones para afrontar los desafíos que se le vienen por delante a Chile. El próximo gobierno va a recibir un país con más herramientas de seguridad de las que recibió el Presidente Boric”.

-¿Comparte la mirada del PDG que cree que el futuro oficialismo debiera ceder la presidencia de la Cámara, porque va a tener la del Senado y la Presidencia de la República?

-Cuando uno es gobierno tiene que tener generosidad y la capacidad de incorporar distintas visiones a nivel administrativo, si quiere pactar con sectores que políticamente piensan distinto. Por eso, la carga de la prueba en este caso la tienen ellos. Si quieren realizar un intento con nosotros, tendría que ser sobre la base de una apertura real y concreta, y en función de eso lo evaluaremos.

-¿Cómo debería ser la oposición que integrará a partir del 11 de marzo?

-En gran medida, el carácter de la oposición dependerá del tono con que el próximo inicie su gestión. Por lo tanto, adelantarse es un acto de política ficción. Pero, ya que estamos en eso, hay predisposición. Nuestra predisposición ha sido clara y es ser una oposición constructiva, responsable, colaborativa cuando sea necesario y también firme cuando se requiera defender los derechos de las personas. En eso no nos vamos a perder.

-El resto de la centroizquierda ha dicho más o menos lo mismo.

-Probablemente ahí tengamos una sintonía bastante espontánea con el resto del progresismo. Pero hay otros temas como la seguridad, el crecimiento económico, el empleo, donde a nosotros no nos va a temblar la mano para llegar a acuerdos cuando creamos que benefician a los chilenos. No vamos a negar la sal y el agua a priori, porque sí, o por el color político del gobierno que viene.

“Creemos que los impuestos deben ser progresivos; es decir, que mientras más ingresos uno tiene, más debe contribuir al desarrollo de los ingresos fiscales”

-El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el 1 de abril ingresará la reforma tributaria comprometida en campaña, cuyo núcleo es rebajar el impuesto de primera categoría, es decir, a las grandes empresas. ¿Cuál sería su postura, en principio?

-Hay que conocer el detalle, pero a priori creemos, por convicción, que los impuestos deben ser progresivos; es decir, mientras más ingresos uno tiene, más debe contribuir proporcionalmente al desarrollo de los ingresos fiscales para, a través de eso, redistribuir y llegar a la población con políticas sociales. Ese es un principio al que no podríamos renunciar. Por lo tanto, cualquier conversación en materia tributaria parte de la base de que creemos necesario beneficiar a la gente común y corriente y no a los grandes empresarios.

-Hay cosas que todavía tenemos que discutir, pero sin duda habrá un lineamiento político de partido y de bancada en temas relevantes como este.

-A propósito de seguridad, ¿le parece un desacierto el nombramiento de Jouannet en la Subsecretaría de Seguridad?

-Desconozco el caso en particular, pero tengo una buena opinión personal y profesional de Andrés Jouannet. He compartido con él trabajos y comisiones desde su interés especial por las materias de seguridad. En esa perspectiva creo que cumple con el perfil. Sin embargo, ha sido poco proactivo a la hora de aclarar las dudas que han surgido. Es importante no iniciar con ripios una labor tan relevante como será para el próximo gobierno su cartera, que es donde tiene las mayores expectativas y compromisos de campaña. Esperamos que sea aclarado, de lo contrario la decisión la tendrá el Presidente electo.

“El de Kast parece un gobierno corporativo, un gobierno de las empresas, más que un gobierno de los chilenos”

-¿Qué le parece la nómina de ministros y subsecretarios del próximo gobierno?

-Hay una excesiva presencia del gran empresariado, lo que nos lleva a preguntarnos cuántos intereses económicos están comprometidos y de qué forma en el proyecto político que encabeza José Antonio Kast. Los empresarios están representados incluso en mayor medida que los propios partidos políticos de su coalición.

-¿Le inquieta esa figura?

-Nos preocupa porque es una señal clara respecto de qué intereses podrían defender. Creo que no habíamos tenido este nivel de claridad respecto de un gobierno; al menos desde la perspectiva del gabinete ministerial. Parece un gobierno corporativo, un gobierno de las empresas, más que un gobierno de los chilenos. Espero equivocarme. No soy de aquellos que va a prejuzgar, creo que hay que juzgar a los ministros y al Gobierno por su gestión a partir del 11 de marzo. Cuando lo hagan bien, los vamos a apoyar y a aplaudir; y cuando lo hagan mal o se equivoquen, vamos a ser los más críticos y los más duros. Pero esas primeras señales me preocupan. Aunque hay un par de ministros, como (Claudio) Alvarado, como (José) García Ruminot, que tienen buena muñeca y experiencia política y que pueden ser un gran aporte.

-Resulta inevitable recordar el primer Gobierno de Sebastián Piñera, cuando intentó algo similar, aunque en menor medida: un gabinete con escasa experiencia política que al poco andar debió ajustarse para recurrir a figuras de tonelaje de la UDI y RN que estaban en el Congreso. ¿Eso podría pasarle a Kast? Se lo pregunto porque Pablo Longueira dijo que este gabinete tiene fecha de expiración.

-En términos generales, es un gabinete políticamente amateur, con poca experiencia, y eso evidentemente que va a generar problemas rápidamente, con la excepción de Alvarado y García, que tienen la experiencia y conocimiento para liderar o ayudar al equipo ministerial a tomar buenas decisiones políticas.

Gobierno de Boric: “Creo que hay avances significativos que pueden dar cuenta de un legado”

-¿Cuál es su evaluación del Gobierno?

-Ha tenido altos y bajos. Cometió errores graves que pudieron evitarse, pero se corrigieron en el camino. Más allá de eso, el país funcionó relativamente bien estos cuatro años. ¿Me hubiese gustado un mayor crecimiento económico? Sí. ¿Me hubiese gustado una mayor generación de empleo? También. ¿Me hubiese gustado un énfasis en seguridad desde el primer año y no desde el segundo? Por supuesto. Debimos haber puesto un foco mayor en esos tres ejes desde el comienzo. Pero, pese a esos puntos débiles, no fue un mal gobierno.

-¿Qué aspectos destacaría?

-Se avanzó mucho en materia legislativa y en la creación de nuevas instituciones para afrontar los desafíos que se le vienen por delante a Chile. El próximo gobierno recibirá un país con más herramientas de seguridad de las que recibió el Presidente Boric, y esos resultados se verán con el tiempo, no a corto plazo. Se hicieron cosas importantes como el aumento del salario mínimo de manera sostenida, la reforma al sistema de pensiones, la reducción gradual de la jornada laboral, el apoyo a las PYME para no afectar el empleo, más de 70 leyes en materia de seguridad. Creo que hay avances significativos que pueden dar cuenta de un legado.

-El aporte del Socialismo Democrático fue en materia de gestión, al imprimir su visión de sociedad y sus ideas al gobierno. Fue un cambio positivo a partir del segundo año. No podemos sentirnos ajenos a aquello, así que el saldo es positivo. Me imagino que el Presidente Gabriel Boric va a dormir tranquilo a partir del 12 de marzo.