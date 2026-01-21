Congreso despacha a ley el reajuste del sector público y la oposición festeja freno a polémica “ley de amarre”

Los ministros del Trabajo y Hacienda, Giorgio Boccardo Nicolás Grau, durante la sesión de la Cámara. (Foto: Aton Chile)

Por más que el Ejecutivo intentó convencer de la importancia de proteger la “estabilidad laboral”, el aspecto más controvertido de la iniciativa no prosperó.

Finalmente, este miércoles, el proyecto de reajuste del sector público quedó en condiciones de ser promulgado por el Gobierno, luego que los republicanos se abrieron a retirar más de una decena de votaciones separadas.

De esto modo, los funcionarios públicos recibirán a partir del próximo mes un reajuste de 3,4% escalonado: Es decir, 2,0% a partir de diciembre de 2025, que será pagado de manera retroactiva, y 1,4% a partir de junio de este año.

Sin embargo, el aspecto más polémico de la iniciativa del Ejecutivo no pasó la barrera que le puso la oposición, desde el inicio del trámite, la norma que desde el punto de vista del Gobierno protegía la estabilidad laboral de los trabajadores del sector, pero que la oposición impuso como “ley de amarre” en el proceso.

La administración del Presidente Gabriel Boric, que va de salida, sí logró mantener por un años más el teletrabajo para el sector público.

En desarrollo...