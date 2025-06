Eric Aedo: “Quiero ser un liderazgo que se juega por fortalecer su partido y no debilitarlo con el clientelismo político que dañó profundamente a la DC”

El segundo vicepresidente de la Cámara y militante de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, recorrió gran parte de la actualidad política en esta conversación con Diario Financiero, e insistió en la importancia de que la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, se imponga en la primaria del 29 de junio. Sólo lamentó que su partido no hubiera tomado esta decisión antes. Entre otras cosas, analiza el apoyo de Amarillos a Evelyn Matthei y la situación que afecta al presidente de la Cámara, el RN José Miguel Castro, a raíz de sus salidas al extranjero en semanas distritales.

“Lo que nos molesta de este acuerdo, al que ni siquiera fuimos invitados, es que por la vía de una reforma política se trata de implementar nuevamente un sistema binominal”.

- ¿En qué se ha traducido el apoyo de la DC a la candidatura de Carolina Tohá?

- Primero te diría que me hubiese encantado que hubiésemos tomado esta definición de apoyar a Carolina Tohá con antelación; pero bueno, las cosas son como son, no más. Finalmente tomamos una decisión que, aunque no participamos de manera directa, porque los militantes de la Democracia Cristiana no podemos votar este 29 de junio, pero sí podemos invitar a los adherentes que han votado tradicionalmente en las últimas elecciones por nosotros y que son independientes a que lo hagan. Porque es tremendamente relevante que Carolina Tohá gane esas primarias.

- ¿Por qué es tan relevante para la DC que gane Carolina Tohá?

- En un país que se ha ido polarizando nuevamente, que no es que la gente se haya convertido a la derecha, pero siente que ahí hay un mensaje mucho más claro en temas de seguridad, inmigración y desarrollo económico, es relevante que desde la tradición más socialdemócrata, socialcristiana, también se muestre capacidad de encarnar los temas de seguridad, respetando los derechos humanos, y que no hay cortapisas al desarrollo económico. Para nosotros no hay ni una contradicción entre tener un resguardo del medio ambiente e impulsar la economía. Y Carolina Tohá es mucho más competitiva frente a la derecha, por eso es tan relevante poner toda la energía en que gane esta primaria.

- Si Tohá no gana ¿la DC no está disponible a apoyar al PC o al Frente Amplio?

- Si eso sucede, la derecha va a gritar, va a celebrar. Y ahí no veo inviable una segunda vuelta entre candidatos de la derecha. Lo digo muy responsablemente. Creo que eso tiene que estar en el análisis político. Y la DC abrirá un proceso de reflexión respecto de los pasos a seguir, porque va a tener que tomar una decisión muy estratégica que tiene que ver con la propia sobrevivencia de la Democracia Cristiana y va a estar mediada por los acuerdos parlamentarios que se logren.

Reforma al sistema político: “Por la vía de una reforma política se trata de implementar nuevamente un sistema binominal”

- ¿Siente que la reforma política que empuja el Senado podría perjudicar a la DC?

- Sin duda. Ahora, hay que evitar la fragmentación política, en eso estamos de acuerdo, pero hay que lograr un acuerdo que sea moderado y que dé cuenta de las distintas expresiones políticas que hay en el país. Lo que nos molesta de este acuerdo al que ni siquiera fuimos invitados, es que por la vía de una reforma política se trata de implementar nuevamente un sistema binominal.

- Otra vez de acuerdo con el PC diputado, porque ese es su argumento.

- Claro, porque son cosas de sentido común. Cuando hablo con la gente del PC, lo hacemos con todas las cartas sobre la mesa y nos decimos la verdad de lo que pensamos. No estamos en un juego de máscaras y yo prefiero hacer política con personas que me dicen las cosas directa y abiertamente. Por eso, con adversarios políticos como el PC, soy capaz de entenderme porque nos hablamos con franqueza.

- Entonces, ¿va a rechazar el proyecto?

- Soy partidario de una reforma política que tenga como base esencial el voto obligatorio, porque le da moderación al país; y dar un espacio que permita que los partidos puedan federarse, por ejemplo.

“No me fui a Amarillos o a Demócratas porque tengo claro dónde me posiciono en la vida y la política”

- Según su manera de ver el escenario político y el futuro de la DC, ¿estaría disponible para apoyar a Jara?

- Quiero que quede claro que esta es una hipótesis. OK, pongámonos en la hipótesis de que Jara gana la primaria... yo me sentaría a conversar y le diría que si quiere el apoyo en una elección presidencial, tenemos que ir en dos listas parlamentarias.

- ¿Cómo ve desde la DC el apoyo de Amarillos a Evelyn Matthei? Que provocó la renuncia de Jorge Burgos y Soledad Alvear, entre otros.

- Yo no me fui a Amarillos o a Demócratas porque yo, más allá de que tenga la capacidad de dialogar con distintos sectores políticos, tengo claro dónde me posiciono en la vida y la política. Y me siento mucho más cercano a establecer acuerdos con la centroizquierda, para hacer de Chile un país mejor que el que yo recibí. E intuía que en el mediano plazo eran partidos que iban a terminar atrapados en una vorágine hacia la derecha.

- Dirigentes de Amarillos aseguraron que no irán en lista parlamentaria con la derecha y Matthei lo ratificó. ¿Es eso viable?

- No. ¡Si esto es aritmética simple! Es decir, no van en una lista con la derecha, pero –estoy elucubrando- donde Amarillos presente candidato que puede ser elegido, senador o diputado, Chile Vamos no presenta tantos candidatos. Eso no es un acuerdo parlamentario, pero por Dios que se parece a los acuerdos por omisión.

- ¿Cómo es que el primer vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, aterrizó en la bancada DC?

- Esto tiene una expresión práctica, pero además porque la incorporación de otras personas como Gaspar Rivas aseguran que la DC tenga la opción de volver a elegir un diputado en la Región de Valparaíso, donde desaparecimos en las últimas elecciones. Y lo hago, porque quiero ser conocido como un liderazgo que construye acuerdos, habla con otros y se juega por fortalecer su partido y no se dedica a debilitarlo con el clientelismo político que dañó profundamente a la Democracia Cristiana.

Llamado a los votantes en primarias: “A defender con fuerza nuestras ideas, a decirlas con mucha claridad”

- Quedan pocos meses de Gobierno y el ‘pato cojo’ parece haberse apoderado de La Moneda. ¿Qué opina?

- Tengo esa preocupación y, por eso, cuando fui invitado a Cerro Castillo en mi calidad de vicepresidente de la Cámara, expresé que una de las cosas que me preocupaban es que veía que el proceso del ‘pato cojo’ se había adelantado mucho en este Gobierno y que hay que gobernar hasta el último día, cosa que refrendó el Presidente de la República. Pero eso no solo tiene que ser discursivo, se tiene que notar en las acciones. Y yo le explicaba al Presidente que no se nota a veces en la acción del Gobierno al interior del Parlamento y se nota aún menos en la expresión del Gobierno en regiones.

- ¿Qué llamado le haría a quienes sí pueden votar en la primaria?

- A defender con fuerza nuestras ideas, a decirlas con mucha claridad y en la plaza pública; a no sentir vergüenza, a sentirnos orgullosos de lo que logramos. Invitaría a la centroizquierda a eso y a la gente que votó por nosotros a hacerlo por Carolina Tohá el 29 de junio.

- Sobre la situación por los viajes del presidente de la Cámara, el RN José Miguel Castro, ¿qué consecuencias puede tener para la mesa?

- Es una situación compleja. El presidente de la Cámara tiene una explicación que es razonable, que no está vinculada a los temas de usos de licencias falsas, que acá hay un permiso que se tramitó de acuerdo al Reglamento actual de la Cámara. Obviamente, que se abre la necesidad urgente de actualizarlo. Frente a las situaciones de viajes o salidas hay otro estándar. La ciudadanía exige hoy un compromiso con los temas de probidad y eso hay que adecuarlo en el reglamento.