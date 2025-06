Raúl Soto (PPD) tras apoyo DC a Tohá: “Va a contribuir no sólo a robustecer esta candidatura, sino a pavimentar el camino para la reconstrucción de la centroizquierda”

El diputado Raúl Soto (PPD), llegó al Congreso como militante de la Democracia Cristiana y como tal conoce a su militancia y valora el paso dado por la colectividad de definirse por el apoyo a la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, aunque admite que “si bien es tardío, me hubiese gustado que fuera antes, es una señal que valoramos tremendamente”.

En esta conversación con DF también aborda la situación de su candidata frente a Jeannette Jara en las encuestas, asegurando que desdramatiza estas cifras, porque miden la carrera presidencial en general y no la primaria de la centroizquierda.

-¿A qué atribuye que en la última Cadem Jeannette Jara supere por un punto a Carolina Tohá?

-Creo que es una buena noticia que tengamos una primaria competitiva. El peor escenario posible sería una baja participación, porque eso significaría que el que gane la primaria no sería suficientemente competitivo para enfrentar en primera vuelta a los tres candidatos de derecha y asegurar el paso a la segunda vuelta. Y eso sería un desastre para el progresismo. Desde esa perspectiva, está bien que exista competencia, incertidumbre, motivación, que se haya marcado la diferencia y confrontado ideas y propuestas, dejando claras las posiciones de cada uno de los candidatos y candidatas y de sus proyectos políticos.

-Gonzalo Winter está usando una propaganda donde advierte que los rostros del pasado no van a resolver los problemas que dejaron, asociando a Tohá con la Concertación, ¿qué le parece que se vuelva a un discurso que parecía que el Frente Amplio había abandonado?

-Son otros tiempos. Si en el pasado a ese discurso les fue electoralmente útil, ahora no debiese ser así; muy por el contrario, de alguna manera la época de la Concertación se ha revalidado ante la ciudadanía, con sus virtudes y defectos. Desde esa perspectiva me parece que no es una estrategia inteligente de su parte. Sin embargo lo dramatizo. Cada uno tendrá sus propias estrategias de campaña, de despliegue de sus propuestas y representan cosas distintas. Eso está bien, en la medida que se cumpla el objetivo.

-¿Cuál es el objetivo?

-Convocar una cantidad importante cercana a 2 millones de chilenos y chilenas, que el día después de la elección nos unamos detrás de la persona que resulte vencedora y juntos enfrentemos a los candidatos de derecha, que son hoy día los mejores posicionados. Va a haber motivación, participación, va a haber una competencia real, particularmente entre Carolina Tohá y Gonzalo Winter, que a pesar de no estar marcando bien en las encuestas generales, no miro en menos las opciones reales de voto que pueda tener el Frente Amplio como colectivo.

-Lo que ocurre en la centroizquierda es una señal de será una primaria competitiva, dice usted, ¿qué pasa en ese escenario con Tohá?

-Sigo creyendo con certeza y convicción que Carolina Tohá tiene la primera opción de unir a toda la centroizquierda progresista, desde la Democracia Cristiana hasta el hasta el Partido Socialista. Por lo tanto, está en el mejor escenario posible desde la perspectiva de los apoyos políticos y en las semanas que quedan por delante el foco debe estar en cómo traducir eso en más apoyo ciudadano, en cómo esta campaña ha demostrado grandes capacidades de liderazgo y de gobernabilidad; cómo se traduce también en mayor cercanía con la ciudadanía y más conexión con sus demandas, sus sentires, sus necesidades y, a partir de allí, terminar de consolidar…

-A propósito de los apoyos a Tohá, ¿todos contribuyen al crecimiento de la candidatura?

-Entendemos que son varios los partidos que respaldan a Carolina Tohá y que tienen una base importante en el territorio, especialmente en regiones.

-Algunos consideraron un poco tardío el apoyo de la DC ¿qué tan efectivo puede ser el respaldo político que le ha dado a Carolina Tohá?

-Si bien es tardío, me hubiese gustado que fuera antes, es una señal que valoramos tremendamente, no sólo por lo que representa, sino porque están trabajando en el territorio por la candidatura de Carolina Tohá para ganar la primaria. Así lo vemos en los hechos y, por lo tanto, lo valoramos. Va a contribuir no sólo a sumar y robustecer esta candidatura; y consolidar la opción de nuestra candidata, sino a pavimentar el camino para la reconstrucción de la centroizquierda hacia el futuro. Y eso, desde mi perspectiva, es una muy buena noticia.

“Vamos a generar una unidad lo suficientemente sólida para que si existen voces disidentes sean las menos posibles”

-Cuando habla de reconstruir la centroizquierda para el futuro, ¿está pensando en una Concertación 3.0?

-Estoy pensando en algo más amplio, pero donde el eje principal no sea la extrema izquierda, sino que el pilar fundamental esté puesto en el Socialismo Democrático y desde ahí se construyan mayorías con el resto del progresismo, para tener mayoría social y política y dar gobernabilidad e impulsar cambios y transformaciones sociales relevantes para nuestro sector, que van a quedar pendientes en este Gobierno. En este desafío nos necesitamos todos, pero el eje sobre el cual se plantea el proyecto político debe ser el socialismo democrático; y eso es lo que está representando Carolina Tohá. Una reconfiguración de la centroizquierda, que no es una Concertación 2.0, sino un punto de partida para una unidad amplia, cuya base esté en el Socialismo Democrático.

-En el supuesto de que no fuera Carolina Tohá la que ganara la primaria, ¿tiene dudas de que todos los candidatos apoyen al o la ganadora?

-La política no funciona sobre la base de que los partidos políticos sean regimientos. Aquí no hay una doctrina impuesta y donde sea todo absolutamente controlable, sino que la política es dinámica, es flexible. Aquí hay un compromiso que se tiene que cumplir, que es institucional, y no me cabe ninguna duda que todos los partidos, que todas las dirigencias, que todos los parlamentarios, en general, van a seguir la línea comprometida, que es ponerse detrás del candidato o candidata que resulte vencedor. Siempre es posible, incluso en algunos casos puede ser inevitable, que surjan voces díscolas que se quieran salir de ese camino institucional y planteen una cosa distinta. Pero yo lo dramatizo. A mí no me cabe ninguna duda que vamos a generar una unidad lo suficientemente sólida para que si existen voces disidentes sean las menos posibles, incluso irrelevantes, y podamos seguir avanzando juntos.

-La veda de las encuestas que se inicia el 14 de junio, a su juicio¿influye en la toma de decisiones de las candidaturas?

-Este es momento de dejar de preocuparse y mirar las encuestas y centrarse en el despliegue en las comunas y bajar los pies a la tierra y conectar con las personas. Hay pocas semanas por delante y lo fundamental es eso. Más que estar preocupado de la encuesta, esto se gana en el territorio; informando a la ciudadanía, generando un ambiente de primarias que todavía no se termina de consolidar del todo. Empieza el periodo de la franja y vamos a visibilizar más a nuestra candidata.