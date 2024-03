Jaime Araya (indep. PPD): “Hay muchos parlamentarios que están hablando en defensa de grupos económicos que se financian con plata que está en las AFP”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El abogado antofagastino Jaime Araya (48) integra la bancada de Partido por la Democracia (PPD) en calidad de independiente y desde la semana pasada asumió su jefatura. Este legislador ha estado especialmente comprometido con los proyectos de seguridad y educación y en esta entrevista con Diario Financiero explica la razón que lo ha llevado a ello: “Si no ponemos un foco importante en impedir que el crimen organizado sea una vía o una alternativa que los jóvenes evalúen al principio de su vida, estamos muy jodidos como país”, advierte con evidente preocupación.

Pero también aborda en esta conversación la reforma de pensiones, señalando que en esta materia “el Gobierno tuvo falta de realismo político, porque había que ser muy ingenuo para pensar que (…) estando en minoría parlamentaria, iba a ser capaz de modificar el sistema”.

-¿Qué le parece el desenlace de la elección de mesa del Senado? Se lo pregunto por el parentesco que tiene con el senador Araya.

-En lo personal, él es mi hermano, así es que las palabras sobran. Pero, en lo político, que es lo relevante, es muy lamentable que la UDI no haya cumplido el pacto que firmó. Generar excusas para incumplir un acuerdo es muy delicado, porque la política se basa en la honorabilidad de los parlamentarios; entonces, tener parlamentarios que no tienen palabra dificulta muchísimo lo que podamos hacer en el futuro y ha sido una decepción tremenda que haya sido precisamente la UDI la que haya incumplido su compromiso.

-Mirando como espectador, ¿no hay ninguna autocrítica respecto de la actuación del oficialismo y sólo responsabiliza a la oposición?

-Lo central aquí es que había un acuerdo y no se cumplió. Eso es complejo, cuando se tienen que acordar materias difíciles, como lo que viene en el tema previsional y en el tema tributario.

-¿Por qué?

-Porque, mirando desde afuera, quien preside la testera de la Cámara o del Senado es una cosa que apasiona a los políticos, pero lo que realmente le cambia la vida a la ciudadanía es cumplir los compromisos en materia previsional, reforma tributaria, esos consensos y acuerdos que se puedan generar son los que están riesgo. Esa es una señal de alerta no sólo para el Gobierno, sino para todos los que estamos en política; porque cuando la política no le mejora la vida a la gente, esta siente que es inútil y que los parlamentarios son estériles; por lo tanto, empieza a mirar con cierto cariño algunos regímenes menos democráticos.

-La Cámara deberá pasar por el mismo proceso, ¿cuál es su sensación respecto de lo que ocurrirá en esta Corporación?

-Nosotros queremos ser reconocidos como gente que cumple sus compromisos y que, además, no tiene ese sentimiento anticomunista enfermizo de algunos sectores de la oposición. Nos parece preocupante la pésima señal que se da de no cumplir un compromiso que incluso está escrito y firmado, particularmente por la gente de demócratas, y que se levante una suerte de veto ideológico respecto del Partido Comunista, en tiempos en que la sociedad chilena está viviendo un clima de exasperación, de crispación.

-¿A qué atribuye que demócratas esté negociando con la oposición si cuando suscribió el acuerdo sabían que en algún momento le correspondería al PC encabezar la Cámara o no?

-Eso está firmado. En esto hay que hacer una diferencia entre lo que son los senadores y los diputados de demócratas, y yo espero que los diputados de demócratas cumplan el acuerdo que está firmado, en el que está expresamente dicho que la presidencia en esta ocasión le toca a un parlamentario o parlamentaria del Partido Comunista.

Reforma de pensiones: “Demócratas está en una encrucijada”

-A su juicio, ¿la conformación de la mesa y la nueva mayoría opositora que se generó en el Senado con Demócratas va afectar, de alguna manera, la tramitación de los proyectos emblemáticos?

-Diría que respecto a la previsional, Demócratas está en una encrucijada. O tiene una reforma a la medida de lo que quieren las AFP o tiene una reforma a la medida de lo que se necesitan los pensionados y los trabajadores. Y espero que, más allá del acuerdo político-electoral que tienen con la derecha, sean capaces de entender que el sistema como está concebido ya no resiste. El estallido social fue producto, en buena parte, del sistema de pensiones y hay que ser capaces de sincerar la discusión.

-¿Qué significa para usted sincerar la discusión?

-Si alguien quiere seguir defendiendo a las AFP a nombre de los trabajadores, nosotros vamos a salir a desmentir eso, porque lo que les interesa, en buenas cuentas, es mantener este sistema de AFP, que es sostener el mercado de capitales de nuestro país. Y lo menos que merecen los chilenos de su clase dirigente es que se hable con la verdad, con claridad, y que cada parlamentario diga desde dónde está hablando. Yo veo que hay muchos parlamentarios que están hablando en defensa de los grupos económicos que se financian con la plata que está en las AFP y otros que están hablando derechamente para defender a los dueños de la AFP.

-¿Quiénes son, se pueden individualizar?, porque parece una crítica al boleo.

-Cuando veo, por ejemplo, que se dice que lo que hay que hacer es la capitalización individual, esa es una fórmula que se busca para engañar a la ciudadanía y no tengo ningún problema en decir que hay gente de RN, la UDI, republicanos y Evópoli, que han sostenido esa tesis. A mí me parece impresentable que no seamos capaces de decir dónde está la plata de los trabajadores y partamos por reconocer, por ejemplo, que está en la banca, porque en nuestro país nadie se mete con la banca, nadie habla de los abusos de los bancos… Entonces, cuando uno ve a la derecha antirretiros, no creo que se estén preocupando de los trabajadores, sino de que se le acaba la plata a los grandes grupos económicos. Esos son diálogos más sinceros que deberíamos tener para que la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de una reforma previsional.

-En el marco de la tramitación de proyectos como la reforma de pensiones ¿debería haber un mea culpa del Gobierno por su lento avance?

-El Gobierno tuvo falta de realismo político, porque había que ser muy ingenuo para pensar que gente que tiene tan buena representación en el Congreso, defensores tan fieros, como las AFP, estando el Gobierno en minoría parlamentaria, iba a ser capaz de modificar el sistema. Eso fue una falta de realismo político brutal que hoy día le está pasando la cuenta.

-¿Qué debía haber hecho?

-En su oportunidad, la verdad, nos sumamos haciendo fe de que la gente que está en el Gobierno tenía más competencias y más habilidades que nosotros. Y fue más terrorismo político, que es lo mismo que pensar que van a hacer algo que pueda tocar a la industria. Las posiciones que se tratan de disfrazar buscan mantener la plata encapsulada para que los grandes grupos económicos se puedan seguir financiando con los fondos de los trabajadores; por eso, permítame tener la legítima duda, la razón de fondo de por qué quieren un 6% completo a capitalización individual. Porque todos sabemos que la fórmula del Gobierno era mucho mejor para los trabajadores. Ahí le ha faltado al Gobierno una mayor pedagogía política, haber hecho un trabajo mucho más al detalle y de conexión con la ciudadanía, porque es importante que la gente supiera qué había detrás del 3-3 y qué hay detrás de esta platita es mía, nadie me la toca.

Crimen organizado: “La gran amenaza”

-¿En qué quiere poner el énfasis este año como bancada?

-A nosotros nos interesa y preocupa muchísimo el tema de las pequeñas y medianas empresas y del empleo, son temas fundamentales que tienen que estar. Creo que hemos estado muy comprometidos en la agenda de seguridad que se está en pleno desarrollo; pero necesitamos ponerle mucha energía al tema del empleo y naturalmente tenemos que empujar que haya un gran pacto por la educación en nuestro país.

-¿Por qué pondrán también acento en educación?

-Porque muchos de los problemas que tenemos en materia de delincuencia tienen que ver con problemas estructurales de la educación. Tenemos que generar las condiciones de igualdad de oportunidades, de crecimiento, tenemos que sacar al narcotráfico de las poblaciones, sacar al crimen organizado; participar en una banda criminal no puede ser una alternativa de vida ni para los niños ni para los jóvenes en nuestro país. Y si no hacemos un pacto importante en materia educacional y en esto este Gobierno en particular tiene una tremenda responsabilidad…

-¿Por qué cree eso?

-Porque la génesis de este Gobierno está en las movilizaciones del año 2006, de los estudiantes; por lo tanto, reclamo aquí que tengamos la claridad suficiente de entender que conjuntamente con todas las leyes que estamos sacando, si no ponemos un foco importante en impedir que el crimen organizado sea una vía o una alternativa que los jóvenes evalúen al principio de su vida estamos muy jodidos como país.

-A propósito de eso, ¿cree que el Gobierno debería analizar la posibilidad de que los militares colaboren con el trabajo policial en las calles?

-Nosotros lo hemos planteamos hace muchos meses y, nuevamente, aquí hay que hablar con sinceridad. Cuando la derecha vio que un partido del Socialismo Democrático planteaba la posibilidad lo usó para tensionar a la coalición de Gobierno y por eso insistió hasta el cansancio. Pero cuando el alcalde Vodanovic sale a decir ‘los militares a la calle’, la derecha se dio cuenta que esto era una posibilidad real y Evelyn Matthei se para en la mitad de la cancha a decir, ‘momento, los militares no están preparados para ir a la calle, esto puede ser un desastre’. Entonces, aquí queda claro que la derecha ha hecho uso político de este tema y no le importa nada la seguridad de la gente. Entonces, basta de utilizar el tema de seguridad para golpear al Gobierno.

-¿Cómo queda el Gobierno con su electorado si tomara una medida como esa?

-Claudia, esto es una medida de sentido común…mire, cuando a alguien lo asaltan no le preguntan si milita en un partido, por quién votó, ni el equipo de fútbol… El drama de la violencia que se ve en nuestro país, de los homicidios, del sicariato, los motochorros, extorsiones, portonazos, que hemos visto en estos días son dramáticos, es un tema transversal. Salvo de la derecha, que a través de su principal líder Evelyn Matthei, salió a detener la posibilidad de que los militares participen en las labores de seguridad. Pero llegó el momento que el Ejército defienda al país de la principal amenaza que tiene hoy día que es el crimen organizado.