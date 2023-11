Jaime Sáez (RD) por rechazo de endeudamiento en presupuesto: “Tiene implicancias macroeconómicas graves”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Integra la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y le preocupan los efectos que generan y las señales que mandan “los gustos políticos” que se pudiera estar dando la oposición; en esta conversación con Diario Financiero, el diputado de Revolución Democrática (RD) Jaime Sáez también aborda la recomendación del FMI a Chile, instando a realizar una reforma tributaria y una reforma de pensiones; y el pacto fiscal.

A raíz de esto último, el legislador oficialista advierte que “podemos tener mayores ingresos por concepto de crecimiento, pero también tenemos que asegurar una recaudación base para abocarnos a solucionar temas sociales que el país viene arrastrando por décadas”.

- ¿Le preocupa el rechazo de la oposición al endeudamiento del Gobierno en la Ley de Presupuestos?

- Sí, en conjunto con las diputadas Gael Yeomans y Camila Rojas, publicamos una columna respecto a los mitos que hay en torno al endeudamiento público, señalando la importancia de mantener un nivel de deuda controlada; pero que esto, además, apalanca, por un lado, compromisos anteriores y, por otro, permite tener un margen de respuesta ante situaciones eventualmente imprevistas, pero que tienen cierta ocurrencia en el tiempo. Como por ejemplo las catástrofes naturales.

- En el Senado se había bajado el endeudamiento. ¿Qué pasó en la Cámara que terminó rechazándose?

- Claro, el Gobierno estaba planteando originalmente US$ 19 mil millones, bajó a US$ 16 mil millones y ahora estamos en cero. Y estamos en cero casi como en una cosa medio absurda, porque la oposición se equivocó al votar y arrastró en la votación a los sectores denominados de centro o independientes, que tenían puntos de tensión política con el Ejecutivo en ese momento. Y lo que termina ocurriendo es que hoy no hay margen de deuda. Entonces, hagamos ficción y asumamos que esto no se corrige en el camino, aunque yo estoy confiado en que sí se va a corregir, pero como para comprender el tamaño de la irresponsabilidad, si el 2 de enero ocurriera una tragedia natural, una catástrofe, un terremoto, y esto no se corrige, no tendríamos dónde echar mano, más allá de los fondos ya dispuestos por la propia Ley de Presupuestos. Y otra cosa de la máxima gravedad es que tampoco tenemos para pagar nuestros compromisos financieros, contraídos con organismos internacionales, lo que eleva el riesgo país, por un lado; y, además, deprecia los bonos soberanos de Chile; por lo tanto, tiene implicancias macroeconómicas graves.

- Usted dice que la oposición se equivocó al votar. ¿A qué apunta con eso?

- Entiendo que la oposición tenía la intención de ratificar lo que ya había ocurrido en el Senado, es decir, dejar estos US$ 16 mil millones y yo creo que hubo un abuso de hacer puntos políticos y, finalmente, terminaron incurriendo en un error, que varios han asumido en pasillos.

- ¿Ha habido conversaciones post votación para asegurarse de revertir esta situación?

- Sí, hemos tenido conversaciones tendientes aquí en el Senado a revertir esta situación. El Gobierno también es plenamente consciente de la gravedad que esto implica. Me llama la atención que no haya sido materia de observación tanto de medios especializados como de otros actores del mundo económico; porque, insisto, estamos confiando en que se va a arreglar, pero si no se arregla…

- En cualquier caso, aun cuando se llegue a acuerdo en el Senado, este artículo deberá ir a mixta.

- Igual tiene que ir a mixta, pero este es el tipo de señales equivocadas. Absolutamente.

“Nos caracterizamos por cumplir los compromisos”

- ¿Por qué?

- Porque generan incertidumbre que no tiene razón de ser. Nosotros nos caracterizamos por ser un país que cumple sus compromisos. Es una cuestión básica y poner en duda aquello me parece de la máxima gravedad.

- Además de reponer el artículo en el Senado, ¿el ministro les ha adelantado algunas de las conversaciones que ha tenido, si ve que es posible un acuerdo o el escenario es incierto?

- No hemos tenido conversaciones con el ministro esta semana, hemos sido respetuosos del espacio en el que está radicada ahora la discusión. Sí estamos trabajando en conjunto con Hacienda en el protocolo de acuerdo de la ley, que nos merece la mayor de las importancias.

- ¿A qué apela a partir de lo ocurrido en la Cámara?

- Apelo a la responsabilidad y esto lo hilvano con lo que está ocurriendo a partir del denominado caso de los audios, del abogado Hermosilla, porque finalmente la economía se mueve muchas veces por señales, y cuando las señales tienden, por un lado, a generar confusión, como en este caso el presupuesto; pero, por otro lado, generan desconfianza en las instituciones, cuando se daña la fe pública, finalmente se terminan deteriorando las condiciones más estructurales que permiten que nuestra economía pueda solventar un crecimiento a mediano plazo. Y eso, por supuesto, que nos tiene que llamar la atención y nos tiene que emplazar a actuar siempre con rigurosidad en nuestros planteamientos.

- ¿Se refiere a los puntos políticos?

- Está bien que tanto la oposición como el oficialismo quieran realizar determinados puntos políticos, pero eso tiene que estar en un margen de orden y de conducción, porque de lo contrario, las señales son confusas y con señales confusas la economía no despega.

- A propósito de las señales, ¿con esto estamos generando incertidumbre en los organismos internacionales respecto de Chile?

- Eventualmente sí. Y me parece que eso es complejo de manejar. Nosotros somos un país que se caracteriza por su seriedad, por su responsabilidad, por el seguir las recomendaciones de los organismos internacionales con los que asumimos relaciones de cooperación permanente. Y creo que es dañar algo que ha costado décadas construir. Me parece complejo que, además, se esté insistiendo, por ejemplo, por parte de la Cámara Chilena de la Construcción de que estamos en una crisis peor que la de los ‘80, cuando organismos como el Fondo Monetario Internacional, señalan que la economía chilena está empezando a ver brotes verdes, en un contexto de desaceleración que es a nivel mundial; todavía con las grandes potencias, con niveles inflacionarios altos, en Chile la inflación ya está tendiendo a su convergencia; por lo tanto, insistir en ese tipo de situaciones me parece que sólo daña la credibilidad del país.

Recomendación del FMI: “Cae de cajón”

- En ese contexto, ¿qué le parece que el FMI haya recomendado a Chile hacer una reforma tributaria y de pensiones?

- ¡Es que cae de cajón! Creo que esta es una invitación a la oposición, sobre todo, a sacarse la venda ideológica al respecto y a dar una discusión seria en torno a argumentos reales. Las recomendaciones de la OCDE hace más de un año tendían a la modernización de nuestro sistema tributario, principalmente en materia de elusión y evasión. Y, oh sorpresa, ahora a partir de los audios nos encontramos con que nuevamente la elusión, que se calcula más o menos en 7% del PIB, sigue siendo tema. Nosotros presentamos un proyecto de levantamiento del secreto bancario que se encuentra recién en primer trámite en la comisión de Constitución de la Cámara y le pedimos al Gobierno que le dé urgencia en su tramitación.

- ¿Hay que escuchar más a los organismos internacionales?

- Me parece que acá, por ponerlo en términos futboleros, hay que poner la pelota al piso, levantar la cabeza y empezar a tomar decisiones de Estado. Acá, en el Congreso, a veces nos olvidamos que representamos a un poder del Estado y, por lo tanto, tenemos un compromiso con el Estado de Chile, aun cuando se está en la oposición y, en ese sentido, creo que estos organismos internacionales como el FMI nos están invitando a que tomemos decisiones de una buena vez. La demografía no miente, nuestra población envejece aceleradamente y si eso no se enfrenta con una reforma estructural, nos va a terminar penando más temprano que tarde y ahí creo que tiene que imperar nuevamente la mayor de las responsabilidades con Chile.

- ¿Esa recomendación que hace el FMI de alguna manera obliga a un acuerdo en torno a un pacto fiscal?

- Absolutamente. Y no sólo eso, el último informe del Consejo Fiscal Autónomo es súper claro en señalar que no hay holgura fiscal o es prácticamente nula para los próximos ocho o 10 años, de no mediar mayores ingresos. Podemos tener mayores ingresos por concepto de crecimiento, pero también tenemos que asegurar una recaudación base para abocarnos a solucionar temas sociales que el país viene arrastrando por décadas y de los cuales tenemos que hacernos cargo. La reforma de las pensiones, es una; y la reforma en salud que permita controlar en niveles aceptables las listas de espera, nos parece también elemental. Y algo que se discutió en el presupuesto, como el financiamiento de la educación, es también importante. Entonces, son tres materias sobre las cuales la sociedad no se puede desentender y este es un espacio que se supone representa a la sociedad.