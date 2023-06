Lagos Weber desahucia el impuesto al patrimonio en el pacto fiscal: “Creo que eso falleció”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Este martes, el ministro de Hacienda Mario Marcel inició la ronda de conversaciones de cara a alcanzar un acuerdo con el fin de insistir en el Senado con un nuevo proyecto de reforma tributaria. Para ello, sus primeros interlocutores fueron los representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), cita que siguieron atentos desde el Congreso Nacional y uno de los principales interesados fue el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber (PPD).

El parlamentario oficialista reflexionó este martes en que tras la derrota política sufrida por el Gobierno en la Cámara, cuando fue rechazada la reforma tributaria, el presidente Gabriel Boric, junto con el ministro de Hacienda, definieron sentarse a conversar nuevamente con los distintos actores y con “toda la flexibilidad” para analizar qué temas se incluyen en la nueva reforma, “qué impuestos queremos subir, qué impuestos queremos disminuir”; pero también, ampliar el concepto a un “pacto fiscal”, que no sólo implica los temas tributarios, sino junto con ello aclarar en qué se usan los recursos, cuánto se le va a destinar a qué, cuáles van a ser las prioridades, porque “claramente no podemos financiar todo”, explicó.

A este respecto, Lagos Weber tocó un tema sobre el cual ha insistido la oposición, señalando que una segunda parte de este pacto fiscal apunta a definir cuánto cuestan las prioridades que se definan entre todos y, en ese contexto, cómo se financian. Cuánto de esas necesidades sociales se costearán con crecimiento, con un mejor gasto público o con aumento de impuestos.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Hacienda valoró lo que está haciendo el Ejecutivo para confluir en un acuerdo, ya que, aunque ha habido expresiones muy negativas de parte de la oposición –dijo–, él es optimista en cuanto a que aún hay espacio para avanzar hacia un acuerdo, “no en la propuesta original del Gobierno, en la que el Presidente fue categórico en la Cuenta Pública en señalar que ‘se lo que quiero, pero también sé que no tengo todo el apoyo para avanzar, así es que voy a hacer un ajuste’”.

Impuesto al patrimonio

En lo personal, Lagos Weber dijo que esperaría que seguridad ciudadana, pensiones y el área de salud, fueran las prioridades que hay que financiar, y que si hay espacio para incorporar otros temas se puede hacer, pero siempre “con números arriba de la mesa, para saber el universo que hay que financiar y de qué forma lo vamos a hacer”, insistió.

Respecto a los temas que debería considerar el pacto fiscal en materia de impuestos, el senador oficialista recalcó que elusión y evasión, impuestos correctivos; pero desahució el impuesto al patrimonio, “porque no van a estar los votos, yo creo que eso ya falleció, desde el punto de vista de que no va a tener apoyo y como requiero sumar votos que no tengo; puedo tener ganas de poner impuesto al patrimonio, pero si en la Sala no tengo los votos, no hay”.