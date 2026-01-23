Tricel confirma a diputado electo del PDG en el distrito 17 y descarta al UDI Felipe Donoso
Guillermo Valdés Carmona será finalmente quien represente a la zona en la Cámara de Diputados.
Este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dio a conocer oficialmente la resolución al reclamo interpuesto por el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), respecto del resultado de la elección parlamentaria en el distrito 17, Región del Maule; dando por cerrado el caso, luego de confirmar al diputado electo del Partido de la Gente (PDG), Guillermo Valdés Carmona, como el parlamentario por la zona.
En el documento emanado, el organismo detalla que “para el caso específico del distrito 17, se realizó la revisión y calificación de un total de 1.641 mesas receptoras de sufragios, de las cuales 516 (31,44%) presentaron inconsistencias que fueron subsanadas por este tribunal; sin embargo, de dicho universo, 16 mesas debieron ser nuevamente escrutadas por este órgano electoral en audiencia pública, especialmente convocada al efecto”.
Heridas provocadas por la UDI a posible acuerdo
El citado distrito se compone por las comunas de Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén y “de acuerdo con la aplicación del sistema D´Hondt y la votación registrada” en el distrito “para el periodo legislativo 2026-2030”, el resultado es el confirmado por el organismo a partir de la cifra repartidora.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud.
