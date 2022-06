El reavalúo de los bienes raíces no agrícolas impulsa la recaudación del impuesto territorial

Este año partió con novedades para los propietarios de bienes raíces no agrícolas en todo el país.

Como es habitual cada cuatro años, el Servicio de Impuestos Internos (SII) realizó el proceso de reavalúo de las propiedades ajenas al rubro agrícola, que incorporaría mejoras en las construcciones y la plusvalía por modificaciones en los entornos, por ejemplo.

Al aumentar el reavalúo total de los bienes raíces, así también lo hizo la recaudación por el impuesto territorial.

Según cifras de la Tesorería General de la República (TGR), entre enero y abril de este año lo ingresado por contribuciones de bienes raíces anotó un aumento de 13,1% respecto al mismo lapso del año pasado, totalizando cerca de US$ 600 millones ($ 521.593 millones).

Según el organismo, el resultado se explica fundamentalmente por el pago de contribuciones durante la primera cuota del año, en abril, que representó el 82% del total recaudado en los primeros cuatro meses del año. Esto representa una mejoría de 16,6% respecto a los pagos en el mismo mes del 2021.

“Esto último ayudado a partir de la posibilidad que se entregó al contribuyente de pagar la cuota del año completo, alternativamente a poder pagar los vencimientos de las cuotas 1 y 2 del año 2022, y las cuotas de períodos anteriores”, agregaron en la entidad liderada de manera subrogante por Hernán Nobizelli.

El 84,5% del impuesto territorial recaudado se origina con el pago de contribuciones de bienes raíces de uso habitacional, seguido de un 9,7% que corresponden a sitios eriazos, mientras que un 5,8% corresponde a bienes raíces de uso agrícola.

El 40% del total de la recaudación del impuesto territorial se destina a la municipalidad que corresponde al bien raíz y el 60% restante se aporta al Fondo Común Municipal (FCM), exceptuando Las Condes, Santiago, Providencia y Vitacura, que aportan un 65% al fondo. El gravamen se cancela en cuatro cuotas anuales, durante abril, junio, septiembre y noviembre.

Comunas con mayor aporte

En el período, 20 comunas representaron el 56,8% de lo ingresado en el período, con Las Condes liderando por lejos con casi US$ 70 millones aportados ($ 60.774 millones). Más atrás se ubica Lo Barnechea con US$ 32,3 millones ($ 28.111 millones) y cerrando el podio la comuna de Santiago con US$ 30 millones ($ 26.422 millones).

En términos de variación, Estación Central fue la comuna donde más aumentaron los pagos con US$ 4,4 millones ($ 3.830 millones), un 46,5% más que el mismo lapso del año pasado. Luego se ubicó Chillán con US$ 4,9 millones ($ 4.322 millones), un 41,4% más que el mismo lapso del año pasado, y Maipú con US$ 9,3 millones ($ 8.097 millones), un avance de 39,4% en el período.

13 de las 20 comunas de mayor recaudación corresponden a la Metropolitana, destacando en regiones Viña del Mar, Antofagasta, Concepción, Iquique, La Serena, Temuco y Puerto Montt.

A nivel regional, los ingresos aumentaron en todas las zonas exceptuando Antofagasta, donde los pagos totales se contrajeron 1,9% en el período. El mayor crecimiento se produjo en Atacama (26,8%), Magallanes (20,4%) y La Araucanía (19,1%).

En términos de magnitud, un 57% de lo cancelado a nivel nacional proviene de la Región Metropolitana, siendo secundada por Valparaíso (9,7%) y Biobío (5,8%).

Los resultados del reavalúo

Un 77% de las propiedades habitacionales quedó exenta del impuesto territorial, al ubicarse su avalúo fiscal por debajo de $ 47,7 millones, un incremento respecto al tope de $ 38,7 millones fijado en el último proceso. En términos de magnitud, esto significa que 4,2 millones de viviendas no estarán afectas al gravamen.

A nivel país, el avalúo fiscal de los bienes raíces no agrícolas aumentó en un 23,4%, pasando de un total de más de $ 327 billones a $ 404 billones.

En el caso de los predios con destino habitacional, el incremento fue del 22,1%, pasando de más de $ 191 billones en diciembre de 2021 a $ 233 billones para este primer semestre.

El Ejecutivo modificó las tasas aplicables a las propiedades para acotar el alza de las contribuciones. De no hacerlo, el giro total a nivel país habría aumentado más de un 10%.