Kast recibe a gremios PYME y Quiroz les adelanta reducción de impuestos y créditos para contrataciones
En encuentro con la pequeña y mediana empresa, el futuro ministro de Hacienda subrayó que no hay margen para más gasto y abrió la puerta a incentivos vía crédito fiscal por empleo y reducción de burocracia, especialmente municipal.
Noticias destacadas
Hasta la denominada "Moneda chica" en calle La Gloria 88 llegaron representantes de distintas agrupaciones de pequeñas y medianas empresas (PYME), para sostener una reunión con el Presidente electo, José Antonio Kast y su equipo económico encabezado por el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
En el encuentro, los gremios hicieron entrega de una serie de propuestas orientadas a fortalecer a las PYME y destrabar su crecimiento.
La cita estuvo atravesada por la expectativa de los asistentes respecto de un eventual anuncio sobre quién liderará el futuro Ministerio de Economía. Sin embargo, entre risas y gestos de presión por parte de los asistentes, el Presidente electo optó por no adelantar definiciones, a diferencia de lo ocurrido la semana pasada cuando presentó a Quiroz ante los gremios de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
A la reunión asistieron Máximo Picallo (Asociación Chilena de Gastronomía -Achiga), Jorge Welch (Asech), Livio Lanino (Confederación Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile), Héctor Sandoval (Conatococh), Juan Pablo Swett (Multigremial Nacional de Emprendedores) y Álvaro Izquierdo (director ejecutivo de la Multigremial), entre otros.
"Fue una reunión bastante cordial en que se delinearon alguno de los aspectos que el nuevo Gobierno va a presentar cuando cuando asuman en el mes de marzo y generamos los vínculos necesarios para poder trabajar en el futurocon las nuevas autoridades", comentó Máximo Picallo.
Uno de los puntos que concitó mayor atención fue la propuesta del equipo de Kast en torno a un crédito fiscal para empresas que contraten trabajadores en riesgo de caer en la informalidad.
Según relataron asistentes a la reunión, la iniciativa fue expuesta en un tono austero por parte de Quiroz, quien moderó las expectativas respecto de subsidios directos u otras ayudas estatales.
Si bien se adelantó que se espera mantener en 12,5% la tasa de impuesto para las empresas PYME, también se abordó la necesidad de mejorar los incentivos en un escenario donde muchos emprendedores ven mermadas sus posibilidades de crecimiento a medida que aumentan sus cargas impositivas.
En esa línea, Quiroz centró el mensaje económico en la desregulación, con especial énfasis en el ámbito municipal, apuntando a simplificar trámites y reducir barreras administrativas, bajo la premisa de que el Estado enfrenta restricciones fiscales y no cuenta con margen para ampliar el gasto público.
"La regulación excesiva es el impuesto más grande que hoy tienen los emprendedores y pequeñas empresas. Toda política que promueva alivianar la carga regulatoria será siempre bienvenida", dijo Welch.
Requirimientos
Entre los principales planteamientos que le entregaron los gremios a Kast y Quiroz, figura la integración del sistema tributario para todas las empresas y una flexibilización de las normas que rigen a las PYME, apuntando especialmente a eliminar las denominadas “normas de relación”, que en la práctica terminan empujando a empresas pequeñas al régimen general de tributación, que tiene una tasa de impuesto corporativo de 27%.
Como alternativa, proponen elevar el tope de estas normas hasta las 500 mil UF de ventas efectivas, en línea con estándares internacionales.
Otro eje relevante es la eliminación del IVA a los servicios profesionales o, en su defecto, que este impuesto se aplique solo cuando el beneficiario sea un contribuyente afecto a IVA, medida que -según sostienen- encarece los costos de operación de las Pymes.
De cara a los primeros 90 días del próximo Gobierno, el documento también plantea cambios legales inmediatos, como una tasa de impuesto a la renta reducida para empresas de menor tamaño, con el objetivo de incentivar la inversión, el empleo y la formalización.
Siguen reuniones
Uno de los nombres que había sonado con fuerza en los últimos días para asumir la cartera de Trabajo era el exsubsecretario de Hacienda del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Alejandro Weber.
Sin embargo, este martes tras su paso por "La Moneda chica", donde sostuvo reuniones en el marco del proceso de instalación, terminó por despejar esa opción. Aunque comentó que colaborará con el equipo del Presidente electo, descartó asumir un rol ministerial, señalando que hoy mantiene proyectos incompatibles con un cargo de Estado.
“Yo estoy con proyectos que son incompatibles con ser ministro de Estado. Hoy día feliz de colaborar con el presidente Kast desde afuera y así lo estamos haciendo con nuestra experiencia previa en Hacienda, en el Servicio Civil, con la experiencia en la Comisión de Altas Rentas. Pero, estoy seguro que va a haber un gran ministro del Trabajo”, dijo el decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Grupo Ergas invertirá US$ 100 millones para ampliar su presencia en Estados Unidos y prepara desembarco en España
Pese al fuerte foco internacional, Gestión Urbana mantiene actividad en Chile, con dos proyectos de reconstrucción en Santiago Centro y la evaluación de otros futuros desarrollos.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete