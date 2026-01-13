Kast recibe a gremios PYME y Quiroz les adelanta reducción de impuestos y créditos para contrataciones

En encuentro con la pequeña y mediana empresa, el futuro ministro de Hacienda subrayó que no hay margen para más gasto y abrió la puerta a incentivos vía crédito fiscal por empleo y reducción de burocracia, especialmente municipal.

Hasta la denominada "Moneda chica" en calle La Gloria 88 llegaron representantes de distintas agrupaciones de pequeñas y medianas empresas (PYME), para sostener una reunión con el Presidente electo, José Antonio Kast y su equipo económico encabezado por el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En el encuentro, los gremios hicieron entrega de una serie de propuestas orientadas a fortalecer a las PYME y destrabar su crecimiento.

La cita estuvo atravesada por la expectativa de los asistentes respecto de un eventual anuncio sobre quién liderará el futuro Ministerio de Economía. Sin embargo, entre risas y gestos de presión por parte de los asistentes, el Presidente electo optó por no adelantar definiciones, a diferencia de lo ocurrido la semana pasada cuando presentó a Quiroz ante los gremios de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

A la reunión asistieron Máximo Picallo (Asociación Chilena de Gastronomía -Achiga), Jorge Welch (Asech), Livio Lanino (Confederación Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile), Héctor Sandoval (Conatococh), Juan Pablo Swett (Multigremial Nacional de Emprendedores) y Álvaro Izquierdo (director ejecutivo de la Multigremial), entre otros.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

"Fue una reunión bastante cordial en que se delinearon alguno de los aspectos que el nuevo Gobierno va a presentar cuando cuando asuman en el mes de marzo y generamos los vínculos necesarios para poder trabajar en el futurocon las nuevas autoridades", comentó Máximo Picallo.

Uno de los puntos que concitó mayor atención fue la propuesta del equipo de Kast en torno a un crédito fiscal para empresas que contraten trabajadores en riesgo de caer en la informalidad.

Según relataron asistentes a la reunión, la iniciativa fue expuesta en un tono austero por parte de Quiroz, quien moderó las expectativas respecto de subsidios directos u otras ayudas estatales.

Si bien se adelantó que se espera mantener en 12,5% la tasa de impuesto para las empresas PYME, también se abordó la necesidad de mejorar los incentivos en un escenario donde muchos emprendedores ven mermadas sus posibilidades de crecimiento a medida que aumentan sus cargas impositivas.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En esa línea, Quiroz centró el mensaje económico en la desregulación, con especial énfasis en el ámbito municipal, apuntando a simplificar trámites y reducir barreras administrativas, bajo la premisa de que el Estado enfrenta restricciones fiscales y no cuenta con margen para ampliar el gasto público.

"La regulación excesiva es el impuesto más grande que hoy tienen los emprendedores y pequeñas empresas. Toda política que promueva alivianar la carga regulatoria será siempre bienvenida", dijo Welch.

Requirimientos

Entre los principales planteamientos que le entregaron los gremios a Kast y Quiroz, figura la integración del sistema tributario para todas las empresas y una flexibilización de las normas que rigen a las PYME, apuntando especialmente a eliminar las denominadas “normas de relación”, que en la práctica terminan empujando a empresas pequeñas al régimen general de tributación, que tiene una tasa de impuesto corporativo de 27%.

Como alternativa, proponen elevar el tope de estas normas hasta las 500 mil UF de ventas efectivas, en línea con estándares internacionales.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Otro eje relevante es la eliminación del IVA a los servicios profesionales o, en su defecto, que este impuesto se aplique solo cuando el beneficiario sea un contribuyente afecto a IVA, medida que -según sostienen- encarece los costos de operación de las Pymes.

De cara a los primeros 90 días del próximo Gobierno, el documento también plantea cambios legales inmediatos, como una tasa de impuesto a la renta reducida para empresas de menor tamaño, con el objetivo de incentivar la inversión, el empleo y la formalización.

Siguen reuniones

Uno de los nombres que había sonado con fuerza en los últimos días para asumir la cartera de Trabajo era el exsubsecretario de Hacienda del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Alejandro Weber.

Sin embargo, este martes tras su paso por "La Moneda chica", donde sostuvo reuniones en el marco del proceso de instalación, terminó por despejar esa opción. Aunque comentó que colaborará con el equipo del Presidente electo, descartó asumir un rol ministerial, señalando que hoy mantiene proyectos incompatibles con un cargo de Estado.



“Yo estoy con proyectos que son incompatibles con ser ministro de Estado. Hoy día feliz de colaborar con el presidente Kast desde afuera y así lo estamos haciendo con nuestra experiencia previa en Hacienda, en el Servicio Civil, con la experiencia en la Comisión de Altas Rentas. Pero, estoy seguro que va a haber un gran ministro del Trabajo”, dijo el decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián.