Los reparos de Tokman al pacto fiscal y el informe de la OCDE

El seminario concluyó con un panel de discusión en el que participaron el presidente del CIES-UDD, Hernán Cheyre; el vicepresidente de Sofofa, Oscar Hasbún; y la economista jefe de Quiñenco, Andrea Tokman.

Esta última fue crítica de la exposición que los antecedió del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la propuesta de pacto fiscal.

En cuanto al informe que elaboró la OCDE sobre eficiencia del gasto, dijo que la revisión “quedó coja”. “Fue muy poco lo que se aporta de un estudio de revisión de gastos con un aumento de 0,11% de ahorro. Es cierto que el ministro dice que 85% de los gastos están puestos en las leyes, pero eso no quiere decir que no sean gestionables y, por lo tanto, ahí me quedo corta”, afirmó la economista, que fue parte del grupo de expertos convocado por Hacienda para determinar el efecto del crecimiento sobre la recaudación de impuestos.

“El dato que nos acaba de dar hoy (sobre incumplimiento tributario) no está publicado. No existe el informe todavía de 6,5 puntos del PIB”, añadió. “Cuando hablamos de la cifra de 7,5 puntos del PIB de evasión y elusión que calculaba Jorrat, después varios informes posteriores han visto que es bastante menos, posiblemente la mitad”, añadió.

“A mí me parece que de esa mesa con cuatro patas, hay dos que ya están medias caídas”, agregó Tokman en alusión a la figura que planteó el ministro Marcel: la tributaria, la de cumplimiento tributario, la de eficiencia de gasto y la de crecimiento.

También, criticó que la “educación acaba de entrar en el debate y no está en los 2,7 puntos que había que financiar, entonces mi gran preocupación es que las previsiones de gasto son enormes”.

Hasbún, a su turno, valoró el crecimiento y el pacto fiscal. “Algunos creen que es una especie de caballo de Troya para aumentar los impuestos. Yo estoy un poco más optimista que eso”, señaló, pero advirtió que “estamos faltos de ambición completamente”.