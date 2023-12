Michel Jorratt, exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII): “Una evasión del IVA en un 20% es consistente con una de 50% en el impuesto corporativo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Uno de los insumos más frescos que entregó Hacienda para la discusión del pacto fiscal es un informe elaborado por el exdirector del SII, Michel Jorratt, cuyo objetivo era determinar el nivel de la brecha de incumplimiento tributario en dos impuestos específicos: el IVA y el de Primera Categoría a las utilidades empresariales.

¿Sus conclusiones? El nivel de no pago en ambos tributos equivale a un 6,5% del PIB para los años 2018 a 2020.

La brecha de cumplimiento tributario del IVA es equivalente a 1,8% del PIB en el mencionado período. Esto equivaldría a un incumplimiento tributario de 18,4%. Esta cifra triplica la mediana estimada para países de la Unión Europea (6,9%), concluye el reporte del ingeniero.

En impuesto corporativo, la brecha equivale a 4,7% del PIB. Esto implica un incumplimiento de 51,4%. O sea, que 51,4% de lo que debiera recaudar el Fisco por tributo a las empresas no lo logra.

“El estudio calcula que reducir la brecha de cumplimiento tributario en 1,5% del PIB, como propone el proyecto de Hacienda, equivale a bajar la tasa de evasión del IVA de 19% a 14%, y similar magnitud en la evasión del impuesto corporativo”.

El incumplimiento tributario, según la metodología del estudio, considera evasión, elusión y subdeclaración involuntaria del IVA y el impuesto de Primera Categoría.

- Parece muy alta y llamativa la evasión y elusión por impuesto corporativo.

- Sí, es cierto, pero lo que encontramos es que en realidad una tasa de evasión de IVA en torno al 20% es consistente con una Primera Categoría de 50%.

Hay que pensar que hay evasiones que son de origen común entre el IVA y la Primera Categoría. Por ejemplo, cuando una empresa no da la boleta, eso disminuye la base de los dos impuestos en la misma cantidad. Hay un tema aritmético que hace que en términos de tasa de evasión, esa misma evasión arroja una tasa más alta en Primera Categoría que en el IVA, básicamente porque la base del IVA es más grande que la base imponible del impuesto de Primera Categoría.

- ¿Son cifras sorpresivamente altas pensando en los datos que existen en Chile y en otros países?

- No, no me sorprende porque es más o menos similar a lo que hemos visto en el pasado en evasión del IVA. Es cierto que hemos tenido históricamente tasas más bajas. Por lo mismo, la noticia buena es que es posible reducir la evasión, pero lamentablemente en los últimos años ha estado estancada en esos niveles.

- ¿Hay espacio para reducir el incumplimiento en el impuesto de Primera Categoría? Porque en el caso del IVA hay experiencia con la boleta y factura electrónica.

- En gran parte van de la mano el impuesto corporativo con el IVA. Aproximadamente, la mitad de la evasión en Primera Categoría tiene un origen común con la evasión del IVA.

¿Qué quiere decir eso? Que su origen es subdeclarar ventas o sobredeclarar compras. Desde ese punto de vista, cuando se reduce la evasión de IVA, automáticamente se reduce también la de Primera Categoría. O sea, se puede empujar la reducción de la evasión para ambos impuestos al mismo tiempo.

- Usted publicó un informe hace unos años donde calculaba que la brecha tributaria era hasta un 7,5% del PIB en Chile. Ese documento recibió varias críticas de técnicos. ¿Cómo responde a esas críticas y cuán distinto es este análisis al anterior?

- En el informe anterior no estimé nada respecto al IVA, sino que tomé la cifra que publicaba el SII. Ahora, no son distintas metodologías, es la misma, pero este informe tiene más ajustes y se hace cargo de más detalles (...) Es una estimación más fina, pero los resultados al final no son tan distintos.

Respecto a las críticas, las metodologías que estamos usando son mayormente aceptadas por la Unión Europea. También la metodología de renta y de IVA son las mismas que recomienda el FMI. Entonces, puedo dar fe de que están bien aplicadas esas metodologías.

-¿Qué debería hacer Hacienda con este informe?

- Aquí hay buenos fundamentos para justificar algunas de las medidas que se quieren tomar en el pacto fiscal. Las medidas más potentes para reducir la evasión son el acceso a información con secreto bancario y perfeccionar la Norma Antielusión.

En el tema del acceso a la información con secreto bancario, no es cierto que no exista en otras partes. Esta facultad está en muchos países y eso hace la diferencia de por qué hay países que recaudan mucho más de IVA con las mismas tasas, incluso menores.

- ¿El caso audios no pone en entredicho darle más capacidades de fiscalización al SII?

- En general los funcionarios del SII son totalmente probos. Lo que pasa es que siempre va a haber excepciones y han existido en el pasado, pero no es una cosa que sea mayoritaria o demasiado frecuente.

Al final del día, lo más importante es que el SII pueda usar sus atribuciones y las nuevas que se le den para abordar seriamente reducir la evasión de manera considerable.

