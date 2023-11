Pacto fiscal: informe de economistas calcula que cada punto de mayor crecimiento del PIB aporta US$ 570 millones a la recaudación neta del Fisco

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Durante este mediodía, el pacto fiscal sumó un antecedente clave, con la entrega del informe de un grupo de economistas que calculó el aporte del crecimiento económico a la recaudación tributaria para los próximos diez años, un insumo esperado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para calcular las necesidades de financiamiento del proyecto de impuesto a la renta que se ingresará en marzo al Congreso.

Dicho proyecto, que considera aumentos y reducciones de algunos tributos, buscaba recaudar 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta antes de recibir este informe. A partir de este análisis, que se suma a otro sobre espacio de gasto por reasignaciones de gasto público que entregará el jueves 30 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se reconfigurará la necesidad de recaudación del 1,5% del PIB.

En la ceremonia de entrega del documento, participaron hoy Marcel junto con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y el presidente de la comisión de economistas, Manuel Marfán, que también está integrada por Andrea Repetto, Andrea Tokman, Rodrigo Vergara, José Pablo Arellano, José De Gregorio e Ignacio Briones.

En lo grueso, el reporte calculó que cada punto adicional de crecimiento de la economía le reporta US$ 570 millones en ingresos tributarios netos al Fisco, lo que el ministro Marcel comparó con algunos números que se han mencionado en el debate tributario, como US$ 850 millones o incluso US$ 1.000 millones de ingresos adicionales para el Estado. Este calculo considera lo que ingresa por mayor actividad económica, a lo que se le restan algunos gastos como remuneraciones del personal del sector público.

Asimismo, la comisión Marfán realizó una serie de ejercicios para determinar el espacio de holguras presupuestarias producto de una serie de factores. Así, tomó como base una expansión del Producto en promedio de 2,2% para el período 2023-2024.

En un primer escenario, que contempla una suerte de congelamiento de los gastos adicionales del sector público, a 2034 se generaría un nivel de holguras equivalente a 1,7% del PIB. Sin embargo, en el segundo escenario, que contempla que los gastos en personal del sector público se reajustan en línea con la negociación anual de remuneraciones y que estas crezcan al ritmo de la productividad, el espacio fiscal es negativo -o sea, hay más gastos comprometidos que ingresos para financiarlos- hasta a lo menos el 2028, para alcanzar niveles positivos de 0,9% del PIB a 2023.

Otro de los cálculos de la comisión es que si el crecimiento del PIB fuera en promedio 1 punto superior cada año, las holguras adicionales para el Fisco serían equivalentes a 1,76% del Producto.

"El crecimiento es rentable para el sector público, para las holguras fiscales. El crecimiento es necesario para que alcancemos el desarrollo, pero no es suficiente", planteó Marfán.

Efectos de medidas procrecimiento

Otro de los mandatos de la comisión fue calcular el impacto en recaudación fiscal de las 38 medidas procrecimiento que contempla el pacto fiscal. Eso sí, Marfán explicó que no se evaluaron todas las propuestas.

Así, detalló que impulsar el desarrollo del litio a través del arrendamiento de salares de Corfo le aportaría US$ 1.000 millones anuales en rentas al Fisco, a lo que hay que sumarle el efecto del royalty a la minería.

En cuanto a la reducción en un punto del Impuesto de Primera Categoría a 26%, la comisión calculó que le aporta 0,65% al nivel del PIB en un lapso de diez años, pero afecta negativamente las holguras fiscales. En este punto, la comisión manifestó la necesidad de reducir la tasa corporativa hacia niveles más similares a los países de la OCDE, advirtiendo que el incremento desde 20% a 27% que se legisló en 2014 le habría costado ocho puntos de nivel al PIB.

En este punto, la comisión sugirió compensar la eventual rebaja del gravamen corporativo con aumentos de otros impuestos, mayor eficiencia en el gasto público o la reducción en la tasa de evasión impositiva.

Hacer permanente el mecanismo de depreciación instantánea (que es transitorio en la propuesta de Hacienda) agregaría 0,33% al nivel del PIB en la próxima década, mientras que reducir en un tercio los plazos de permisos para proyectos de inversión aumentaría 0,36% el nivel de PIB gracias a la mayor rentabilidad de las inversiones y la mayor recaudación de impuestos, ambos factores que se adelantarían si se compara con el escenario de permisos hoy vigente.

En tanto que el impulso a las energías verdes, como la industria del hidrógeno verde, le aportarían 0,18% al Producto, mientras que aumentar la participación laboral de las mujeres hacia niveles de la OCDE le agregaría 0,3% al nivel del PIB.

Plazos para proyectos

El ministro Marcel señaló que la próxima semana será clave, ya que al tener este insumo el informe de la OCDE se reconfigurará la necesidad de financiamiento del proyecto con cambios al impuesto a la renta.

A su vez, ratificó que los principales proyectos que dan vida al pacto fiscal, como el que refuerza el cumplimiento tributario de los contribuyentes y el que modifica el sistema de permisos para inversiones, se ingresarán a trámite antes de fin de año, mientras que quedará para marzo la iniciativa que ajuste el sistema de renta ya que se cumplirá el año de prohibición para legislar en la materia tras el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria en marzo de este año en la Cámara de Diputados.

Fisco pide al CDE querellarse por caso Audios

En otro tema, el secretario de Estado informó que envió un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para pedirle que se querelle contra quienes resulten responsables por los eventuales delitos mencionados en el audio filtrado, donde participarían los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos y el empresario y socio de Factop, Daniel Sauer, donde deslizaban pagos de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para evitar fiscalizaciones y acceder a información reservada.

Marcel dijo que la querella busca resguardar los intereses del Fisco.