Boric baja el tono con la oposición por pensiones y dice que último año de Gobierno no será “pato cojo por ningún motivo”

Durante una actividad en La Moneda con alcaldes de todo Chile, el Presidente de la República, Gabriel Boric, enfatizó que en su último año de Gobierno no le afectará el síndrome del llamado “pato cojo”, en relación a la baja en la concreción de promesas debido a ser un año de elecciones con candidaturas presidenciales desplegadas.

Boric partió abordando los desafíos comunes para los municipios y el Gobierno y se refirió a la reforma de pensiones, pero en un tono más conciliador que el de este lunes cuando emplazó a la derecha a ceder en algo en la negociación.

Mucho más moderado en sus palabras, sostuvo que “siempre en los últimos minutos aparecen todos los incentivos para echarlo por la borda y se tensiona al máximo, pero no me cabe duda de que quienes están en estas conversaciones, por parte del Gobierno la ministra Jara y el ministro Marcel, los parlamentarios tanto de oposición como de Gobierno, van a poder poner en el centro a las personas que ustedes representan para poder legitimar la democracia”.

Luego se refirió a los alcaldes señalando que “podemos ser aliados improbables” y lo ejemplificó con el edil de Ñuñoa, Sebastián Sichel, al indicar que “con Sichel me he peleado, cuántas cosas nos hemos dicho. Pero no me cabe duda que vamos a poder trabajar juntos, porque la gente está primero”.

Enfatizó que “vamos a seguir trabajando con eso a la vista” y comentó que esta semana realizará una gira en el Biobío, luego a Talca, Valparaíso y que “seguiremos recorriendo Chile. Acá se trabaja hasta el último día”, incluso proyectó una gira de una semana a la zona de Palena.

Fue en ese contexto que señaló que “algunas personas empiezan a hablar del famoso síndrome del pato cojo, en marzo cuando empiezan las candidaturas presidenciales”, pero afirmó que “pato cojo por ningún motivo, vamos a trabajar firmes con ustedes hasta el último día”.

El mandatario también anunció que espera tomar vacaciones en febrero por cinco días: “Si los incendios y la contingencia lo permiten” para realizar en Puerto Williams el trekking más austral del mundo junto a su pareja, Paula Carrasco, con la cual espera un hijo.