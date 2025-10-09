Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Gobierno
Gobierno

Costa hace defensa de autonomía del BC y Vergara critica idea de Jara de un mandato dual

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 9 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

Banco Central Jeannette Jara
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Equipo de Kast delinea ejes de recorte de gasto por US$ 6.000 millones, pero contendores insisten en sus críticas
2
Mercados

Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo a sociedad relacionada con la familia González Folatre
3
Empresas

Cencosud sufre nuevas derrotas en su objetivo de registrar en Chile la marca The Fresh Market que trae de Estados Unidos
4
Empresas

Cristián Barrientos deja el mando de Walmart Chile y asume oficialmente como presidente y CEO de Walmart de México y Centroamérica
5
Empresas

Ministro Montes informa que el Minvu ya comenzó a pagar deudas vencidas a actores del plan de viviendas sociales
6
Empresas

Inmobiliaria pierde en la Corte Suprema tras cuestionar actuar del Tribunal Ambiental
7
Mercados

La reunión entre Máximo Pacheco y Osvaldo Macías por uso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de Codelco
8
Empresas

Malls chinos, botillerías y almacenes reemplazan a grandes retailers, restaurantes y ópticas que dejaron el centro de Santiago
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete