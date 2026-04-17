Mayores de 30 años podrán seguir estudiando con gratuidad: García anuncia que la restricción no será parte de la ley de reconstrucción de Kast

La decisión, dijo el ministro de la Segpres, se tomó luego de una reunión el jueves en la noche con los titulares del Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz.

El ministro de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, informó este viernes que el gobierno no va a incluir en el proyecto de ley de reconstrucción la norma que había anunciado para limitar el derecho a la gratuidad en la educación superior para mayores de 30 años.

Desde Valparaíso, donde participó en actividades para dar a conocer el proyecto entre autoridades regionales, señaló: "Tuvimos una reunión ayer tarde, tarde noche, el ministro Jorge Quiroz (Hacienda), el ministro Claudio Alvarado (Interior), y quien les habla, y puedo informarles que el limitar la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa".

Lo anterior despeja la controversia que se generó con la insistencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien este jueves había ratificado que existiría una limitante por años luego de egresar para postular a la gratuidad que sería parte de la reforma que alista el Ejecutivo.

El ministro Segpres sostuvo este viernes que, por el contrario, "queremos que toda persona que desee especializarse, que desee continuar estudios de educación superior, de manera muy importante para las mujeres, porque muchas mujeres, por su maternidad, postergan los estudios, de tal manera que, en función de todas esas consideraciones, esa limitante no va a estar y va a haber gratuidad para los mayores de 30 años”.

García sí ratificó la medida que impediría -por cuatro años- que nuevos establecimientos de educación superior puedan acceder a la gratuidad y precisó que “esa norma también la estamos revisando por distintas razones, de orden constitucional incluso, así que, esa norma que sí se estaría manteniendo hasta la reunión que tuvimos anoche. La estamos revisando con el mayor interés”.

El ministro enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo evitó discrepar con las posiciones que han manifestado parlamentarios del oficialismo y de oposición sobre el contenido que deberá tener la reforma, afirmando que “todos los días estamos revisando el proyecto, y por lo tanto, vamos a ir haciendo las correcciones que sean necesarias, muchas de ellas antes de ingresar el proyecto y otras, por supuesto, de ser necesario, las vamos a ir haciendo durante el proceso legislativo”.

Se espera que el próximo martes se conozca definitivamente el contenido del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación del Ejecutivo, que contiene cerca de 40 medidas.