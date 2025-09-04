Vallejo descarta fracaso y califica triunfo del Rechazo como aprendizaje: “Se aprendió la importancia de los acuerdos y no imponer posiciones”

El presidente del PC, Lautaro Carmona, también se refirió al plebiscito constitucional de 2022 al indicar que “no tenemos duda que fue un duro revés para lo que era el propósito que teníamos los distintos actores que éramos parte de ese movimiento”.

A tres años del triunfo del Rechazo en el primer proceso constitucional, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que lo sucedido es un aprendizaje y no un fracaso, recordando que fueron dos los procesos constituyentes que no fueron respaldados por la ciudadanía.

Vallejo indicó que “nuestro país vivió dos procesos constituyentes rechazados. Algunos consideran que fue un fracaso, nosotros creemos que fue un aprendizaje y lo señalamos en todo momento por el Presidente y el Gobierno”.

Agregó que “el país después de estos procesos de participación aprendió que es importante el entendimiento y los acuerdos para avanzar, no imponer posiciones de un solo sector”.

La ministra de la Segegob indicó que “lo que esperan los chilenos es que avancemos con acuerdos” y que “hay un aprendizaje para la política chilena y eso ha sido señalado en varias oportunidades por el Presidente”.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, también se refirió al plebiscito constitucional de 2022, al indicar que “no tenemos duda que fue un duro revés para lo que era el propósito que teníamos los distintos actores que éramos parte de ese movimiento, en cuanto a avanzar mucho más en los espacios democráticos del país”.

Y precisó que “si alguien se adjudica eso como un tema partidista, la verdad es que debiera ver la segunda versión que vino después y que también tuvo una respuesta contundente de la ciudadanía en contra. Eso desafía a todos los que estamos en política” a representar mejor las demandas de la ciudadanía.