Vallejo descarta fracaso y califica triunfo del Rechazo como aprendizaje: “Se aprendió la importancia de los acuerdos y no imponer posiciones”

El presidente del PC, Lautaro Carmona, también se refirió al plebiscito constitucional de 2022 al indicar que “no tenemos duda que fue un duro revés para lo que era el propósito que teníamos los distintos actores que éramos parte de ese movimiento”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 4 de septiembre de 2025 a las 12:57 hrs.

