Nueva Delhi, Mumbai y Bangalore: la ruta de Boric por India junto a una amplia comitiva empresarial

El domingo 30 de marzo, el Presidente Gabriel Boric -junto a una amplia comitiva empresarial- emprenderá viaje a la India para desarrollar una gira que lo llevará por tres de las principales ciudades del gigante asiático en busca de nuevas oportunidades comerciales y profundizar los lazos diplomáticos y culturales entre ambas naciones.

Durante una semana la delegación se desplegará desde Nueva Delhi, la capital de la India y sede del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a Munbai, el principal centro financiero y la ciudad más grande de dicho país y que también es conocida como “Bollywood” el corazón de su industria cinematográfica; y, en tercer término, a Bangalore -al sur del país-, considerado el centro de la industria de alta tecnología.

El mandatario chileno, luego de 36 horas de vuelo, desarrollará diversas actividades acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, el de Hacienda, Mario Marcel y el de Agricultura, Esteban Valenzuela, de Cultura, Carolina Arredondo e invitados. Entre estos últimos destacan la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, el máximo líder de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker; y el de la Confederación de las Ferias Libres, Froilán Flores, entre otros.

En noviembre del año pasado, en el marco del G20 en Brasil, Boric se reunió con el primer ministro de India, Narendra Modi, con quien analizó las negociaciones del acuerdo comercial entre ambos países (CEPA), las nuevas oportunidades de inversión y promoción comercial tanto público y privada.

En ese entonces, Modi sostuvo luego de ese encuentro en su cuenta de X que la conversación “se centró en cómo profundizar las relaciones en los sectores farmacéuticos, tecnológicos y espaciales”.

En línea con profundizar los lazos comerciales en agosto pasado se inauguró en Nueva Delhi el Chile Summit India, la primera actividad de posicionamiento de alto impacto de Chile en este mercado, evento que contó con la presencia de una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien en ese encuentro instó a los empresarios locales con un mensaje claro para confiar en Chile. “Nuestra nación, con su estabilidad y apertura económica, está bien posicionada para ser un socio estratégico en América Latina. Nuestra intención es clara: queremos explorar y maximizar las oportunidades que existen para ambos países”, enfatizó.

Chile tiene una gran oportunidad en India para nuestra industria del vino, fruta fresca, frutos secos, carne y productos forestales; y el foco estará en conseguir reducciones arancelarias para varios de los productos de nuestro repertorio de exportación, especialmente frutos secos y vinos. También existe potencial en industrias creativas, donde India podría utilizar a Chile como locación para sus películas, incluso hace pocas semanas visitaron el país diversos productores de Bollywood para conocer locaciones en varias regiones de nuestro país.

La misión de la SNA

El presidente de la SNA, Antonio Walker, anticipa los énfasis de la gira para el sector agropecuario, afirmando que “es muy importante poner un pie en el país más poblado del mundo, es un tremendo mercado donde el 40% de su población es vegetariana”.

Planteó que “el primer desafío y el más importante es bajar los aranceles, la India es muy proteccionista y el producto estrella nuestro allá son las nueces”, recordando que Chile ha aumentado la plantación de hectáreas de nueces, nuestro principal mercado es India, donde “la nuez chilena es reconocida como la mejor nuez del mundo, pero tenemos un arancel del 100% que tenemos que intentar bajar”.

Otros productos con gran potencial, pero que tienen carga tarifaria muy alta son los vinos con un arancel del 150%, las manzanas con un arancel de más del 50%, los kiwis o la uva de mesa.

Pero rescata una ventana que puede ser muy atractiva para el mercado chileno de las cerezas, que -según explicó- “por ser un producto tan perecible y ser producido en contraestación no tiene aranceles. Algo muy importante por lo que pasó este año en Chile con la cereza, que es una industria de más de US$ 3 mil millones que está muy concentrada en China en más del 90%, entonces, es la oportunidad de entrar a India, dado a que es una especie que no tiene aranceles”.

El segundo gran tema es la logística. Explicó que “tenemos que ir creando rutas para que el tránsito por el mar sea más corto. Hoy nos demoramos más de 50 días en llegar a la India, pero estamos seguros que cuando se incrementa el comercio se van a crear rutas más rápidas” y pone como ejemplo lo que ocurrió con China que cuando se iniciaron los negocios desde Chile “nos demorábamos más de 40 días y hoy entre 23 a 25 días en un barco express”.