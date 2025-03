Tohá en horas cruciales: afirma que su definición por carrera presidencial es inminente y no depende de la postura de Michelle Bachelet

“Yo no he tomado mi decisión, pero he dicho que es en marzo y será próximamente, no muy adelante”, indicó la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto de su definición de entrar a la carrera presidencial.

De todas formas, la secretaria de Estado evitó precisar si su decisión será antes del 11 de marzo, cuando se inicia el último año de la actual administración.

Respecto del día, dijo que “no voy a entrar en esos detalles, pero será muy próximamente, apenas se tome (la decisión) será pública, no será una definición que esté escondida en los pasillos y cada vez que alguien diga que sabe lo que va a pasar, no es cierto”.

Consultada si depende del camino que adopte la exPresidenta Michelle Bachelet para definir su futuro político, indicó que “no, para nada, son conversaciones con personas, en febrero no estaba todo el mundo acá (en Santiago), son detalles que hay que afinar”.

Tohá también dijo que está abocada a la implementación del próximo Ministerio de Seguridad Pública y ante la consulta sobre qué factores incidirán en su decisión final planteó que “hay uno solo. ¿Qué es más útil hacer? ¿Qué sirve más? que uno continúe en el rol que tengo como ministra hoy, donde el Presidente decida; o que uno salga del gobierno y emprende una propuesta de un próximo gobierno. Lo vamos a decidir próximamente”.

Sube presión en el oficialismo

El timonel del PPD, Jaime Quintana, consultado sobre el tema en La Moneda antes del comité político, indicó que “la ministra ha sido bastante clara y dicho que cuando haya decisiones se darán a conocer, pero efectivamente los plazos se van estrechando y hay que considerar también que los plazos pueden representar una ventaja para lo oposición”.

Por lo mismo, dijo que “todos, no solo ella, todos los actores de una eventual carrera presidencial deben ir tomando las decisiones lo más pronto posible”.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que “tenemos urgencia, pero no ansiedad” ante el tema; y que, lo primero, es trabajar en las definiciones programáticas independiente de lo que haga la derecha.

El secretario general del PS, Camilo Escalona, planteó que para su partido el 16 de marzo es un día clave, donde se espera tener la definición de Bachelet en el consejo general que elegirá la nueva directiva y que aún hay tiempo para las definiciones de cara a las presidenciales.

La secretaria ejecutiva del PC, Bárbara Figueroa, no descartó que haya una carta de su partido en la carrera a La Moneda, indicando que a “nosotros o ningún partido se le puede objetar el derecho de tener un candidato o precandidato, pero lo primero es tener un programa”.