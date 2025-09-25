José Tomás Santa María, director de Diario Financiero, asume como presidente de la Asociación Nacional de la Prensa

Santa María liderará la ANP por el periodo 2025-2027, en reemplazo de Eduardo Sepúlveda, quien continuará como director de la Asociación.

En el marco de la Junta Anual 2025, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) eligió a la nueva mesa directiva, que será encabezada por el periodista José Tomás Santa María, quien asumirá la presidencia de la Asociación para el periodo 2025-2027.

José Tomás Santa María, quien actualmente es director de Diario Financiero, reemplazará a Eduardo Sepúlveda, director del medio digital El Líbero, quien se mantendrá como director de la Asociación.

Con una trayectoria de 19 años en la prensa escrita, Santa María inició su carrera en La Segunda en 2006. Posteriormente fue editor en Pulso-La Tercera, luego se desempeñó como editor de Economía y Negocios de El Mercurio y, desde hace dos años, lidera Diario Financiero.

Durante la Junta, Eduardo Sepúlveda destacó que ha sido un gran honor presidir la ANP durante estos dos años. “Me despido agradecido por la confianza depositada en mí y el apoyo clave de los vicepresidentes y el directorio, lo que nos permitió conseguir los objetivos que nos propusimos. Me voy confiado en que la prensa chilena seguirá cumpliendo con el enorme bien público que le entrega al país. Por eso debemos cuidarla y defenderla”, afirmó.

Así también, comentó que la ANP queda en muy buenas manos. “Mi colega y amigo José Tomás Santa María contará con todo mi apoyo”, agregó.

Por su parte, José Tomás Santa María agradeció a Eduardo por su compromiso y destacada labor durante los dos años en que lideró la ANP. También agradeció a los socios y directores por confiar en él. “Lo asumo como un profundo honor, sobre todo al observar la lista de quienes me precedieron en el cargo”, afirmó.

El nuevo presidente destacó el rol de los medios de comunicación y su estrecho vínculo con la democracia. “Chile tiene buen periodismo, pero debemos ser capaces de transmitir a la sociedad la relevancia que tiene para todos que el país cuente con un sistema robusto de medios. Da la impresión de que muchos dan por sentado la existencia de la prensa y que nunca se han puesto en el caso de qué sería de Chile, que sería del debate público, si no existieran los medios que forman parte de esta Asociación”, afirmó.

José Tomás Santa María comentó que la prensa en Chile enfrenta diversos desafíos y que como Asociación van a tener la oportunidad de abordarlos en profundidad durante el Encuentro de Diarios Regionales (EDR), que se realizará entre el 1 y 4 de octubre en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.