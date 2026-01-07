Cita empresarial: interés por facilitar inversiones y el comercio bilateral se hace espacio en visita de Kast a Perú

En Lima, el Presidente electo y su par peruano sellaron una hoja de ruta conjunta que incluye un corredor humanitario y mayor cooperación económica.

La agenda del Presidente electo, José Antonio Kast, en Perú no cesó en actividades y a primera hora se reunió con el Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP), con el objetivo de intercambiar visiones sobre los principales desafíos económicos y las oportunidades para fortalecer la relación bilateral desde una perspectiva empresarial y de cooperación.

El desayuno, que se realizó en el Country Club Lima Hotel, reunió a cerca de 50 líderes empresariales de ambos países, representando a los principales grupos económicos de Perú -como el grupo Romero y el Grupo Gloria-, y sectores clave como minería, agroindustria, energía y comercio. Este ha sido un primer espacio de acercamiento institucional en el marco del nuevo ciclo de gobierno que se inicia en Chile este año.

El Presidente electo fue saludando uno por uno a los asistentes, a quienes les pidió que se presentaran con nombre y empresa a la que representanban. En la oportunidad, Kast destacó la importancia de recuperar el crecimiento económico, atraer inversión y fortalecer la confianza empresarial, subrayando el rol que cumple el sector privado como socio estratégico en la generación de empleo y desarrollo.

Por su parte, Guillermo Ferreyros, presidente del CEChP, capítulo Perú, resaltó que el Consejo, creado en 2004, es una iniciativa empresarial privada que por más de dos décadas ha contribuido al fortalecimiento de la relación bilateral entre Chile y Perú con las economías más sólidas de la región y este será un año clave para ambos países. "Esperamos que las nuevas administraciones promuevan una visión de largo plazo y que faciliten la inversión privada, para que desde el empresariado podamos seguir contribuyendo al desarrollo económico y social en ambos lados de la frontera. Hoy son más de US$ 24.000 millones en inversiones totales, y vemos aún mucho potencial”, precisó Ferreyros.

Jerí y Kast se reunieron en el palacio de gobierno peruano. Foto: Presidencia del Perú

Un gabinete binacional

Ya cerca de las 12:30 horas, en el Palacio de Gobierno del Perú - Casa de Pizarro-, se realizó la reunión ampliada entre el Presidente electo y el mandatario peruano José Jerí, encuentro que marcó un punto político relevante al instalar formalmente la idea de avanzar hacia un corredor humanitario y de un gabinete binacional entre ambos países.

En la reunión participaron integrantes del gabinete peruano, junto a los parlamentarios chilenos que acompañaron al republicano en su visita oficial.

Quien también participó fue Cristián Valenzuela, uno de los principales asesores de Kast.

Desde Lima, el énfasis estuvo puesto en entregar certezas políticas y económicas para avanzar en una agenda conjunta que permita enfrentar al crimen organizado y potenciar la cooperación en inversión, industria, turismo y agricultura, áreas que -según se planteó- reflejan la complementariedad entre ambos países.

Al inicio del encuentro, el presidente Jerí destacó la relevancia estratégica del vínculo con Chile.

“Tenemos al mismo tiempo importantes coincidencias como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, así como cooperar y frenar la migración irregular que afectan a nuestros países. También tenemos como reto objetivo la promoción del comercio, la inversión y el turismo, que tienen que adquirir una nueva dimensión en los mandatos”, señaló.

En esa línea, adelantó uno de los anuncios más relevantes de la jornada: la creación de un gabinete binacional una vez que Kast asuma en marzo.

“Y en ese marco resulta importante, una vez que usted ingrese en funciones, poder desarrollar el gabinete binacional que hemos conversado y otras acciones en conjunto que anunciaremos al término de la jornada del día de hoy”, afirmó Jerí.

Kast agradeció el gesto y valoró la señal política del gobierno peruano, recordando además el envío del embajador durante su reciente escala en Argentina.

Y agregó: "Han logrado algo muy importante que es generar el riego en zonas importantes de Perú. Eso hizo que mucha inversión chilena llegara a Perú y nosotros como ya teníamos avances tecnológicos, encantados de compartir todo eso y que haya inversión chilena en Perú".

"Corredor humanitario"

Tras concluir la reunión y minutos antes de abordar el avión de regreso a suelo nacional, José Antonio Kast volvió a referirse a la posibilidad de avanzar en un corredor humanitario y fortalecer la cooperación económica, ambas iniciativas abordadas durante el encuentro con su par peruano. En ese marco, subrayó la relevancia de fortalecer la coordinación regional y afirmó que “esa es nuestra meta, nuestro desafío, nuestro espíritu. Poder plasmar esto y seguir teniendo reuniones bilaterales tanto en temas de políticas que involucran a los países como también dar todas las facilidades para los encuentros empresariales”.

En esa línea, enfatizó el llamado a los inmigrantes irregulares, señalando que el escenario ha cambiado por el arresto de Maduro: “Han cambiado las circunstancias. Cuando nosotros partimos con esta cuenta regresiva decían que era imposible que un avión aterrizara en Venezuela”, agregando que “antes de que se cumpliera ese plazo, él que ejercía ilegítimamente el poder en Venezuela fue arrestado”.

A su juicio, la evolución del contexto regional podría destrabar el escenario internacional e incrementar las posibilidades de poder llevar a cabo un corredor humanitario .

“Espero que la transición que ocurra en Venezuela permita que ese obstáculo que algunos veían se solucione y los aviones puedan aterrizar sin que corresponde en Venezuela”, afirmó.

Finalmente, el Presidente electo recalcó la necesidad de una respuesta coordinada a nivel regional: “Tenemos que unirnos para enfrentar el crimen organizado. El crimen organizado no tiene banderas, no tiene fronteras, no respeta la legislación de los países (…) esto tiene que ser algo que nos une a todos los países, aunque tengamos diferentes posturas políticas”, cerró.

Las declaraciones del Presidente electo se dan ad portas de su retorno a Chile, en la antesala de una agenda concentrada en el día de mañana, cuando sostendrá un encuentro con empresarios del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), mientras el anuncio del gabinete ministerial se proyecta entre el 20 y el 22 de enero.



