El mercado laboral post MBA en el extranjero: EEUU lidera en salarios, pero es más rápido emplearse en Europa

Año a año, son miles los chilenos que deciden realizar estudios de postgrado en el extranjero. Dentro de ese universo, un Master en Administración de Empresas (MBA, por su sigla en inglés) aparece como una opción atractiva para jóvenes ligados al mundo de los negocios.

¿Qué tan fácil es encontrar trabajo después? ¿Cuánto puede ganar un empleado con este tipo de magíster? Estas son algunas de las preguntas que buscó responder la Encuesta de Empleabilidad 2025 de MBA Chile.

De acuerdo con el sondeo, la mayoría de los estudiantes, previo al MBA, trabajaba en el rubro de finanzas, seguido de consultoría, y tenía entre cuatro y seis años de experiencia laboral.

Tras finalizar el programa de estudios, sin sponsor ni una return offer -oferta para volver a una empresa después de una experiencia temporal-, la búsqueda laboral toma en promedio cuatro meses desde comenzado el proceso, y Europa lidera con tiempos casi un 50% menores.

De quienes estudiaron en EEUU, un 59% se queda trabajando allá, mientras que el 39% vuelve a Chile. En el caso de los que hacen su MBA en Europa, el 67% regresa a trabajar al país. Por áreas, consultoría (36%), finanzas (21%) y tecnología (16%) destacan como principales industrias para trabajar tras el programa.

La encuesta también muestra que la búsqueda laboral se apoya en múltiples canales, liderados por el networking propio (41%) y el portal de empleos de cada universidad (23%).

Consultoría (36%), finanzas (21%) y tecnología (16%) destacan como las principales industrias para trabajar después de realizar una maestría en administración de empresas.

EEUU: sueldos y bonos más altos

¿Y los salarios? De acuerdo a la encuesta, en promedio, los estudiantes egresados de MBA reciben en promedio un sueldo líquido mensual de $ 7 millones. Por su parte, un 56% de los egresados reportaron recibir un bono de incorporación. Para este grupo, dicha bonificiación fue de $ 41 millones en promedio.

En el caso de los bonos anuales esperados por un buen desempeño, el promedio es de $ 28,9 millones, con un monto máximo de $ 137,6 millones, versus un mínimo de $ 1,5 millones.

Por países, quienes entran al mercado laboral estadounidense reciben en promedio un sueldo líquido mensual de $ 9 millones y un bono anual de $ 38,8 millones. El signing bonus, en tanto, puede ascender hasta $ 183,4 millones, con un promedio de $ 48,1 millones.

En Europa, por su parte, los graduados de MBA reciben en promedio un sueldo líquido mensual de $ 5 millones y un bono anual de $ 24,6 millones. El valor medio del bono de incorporación es de $ 17,8 millones.

Un 45% de los que entraron a trabajar en el extranjero después del MBA dice que volverá al país dentro de los próximos dos a tres años.

A su vez, los exalumnos que vuelven a Chile reciben en promedio un sueldo líquido mensual de $ 5,7 millones y un bono anual de $ 24,1 millones. Y un 43% de los encuestados reportaron recibir un bono de incorporación, cuyo valor promedio es de $ 40,6 millones.

En el caso de quienes vuelven a Chile, un 66% de los encuestados dice que es por motivos personales/familiares y un 28% menciona que debe volver a trabajar con el sponsor de su máster. Solo el 6% está de regreso en el país por no haber encontrado un empleo en el extranjero.

Por industrias, a los graduados se les ofrece un salario promedio líquido mensual de $ 7,1 millones en el área de consultoría, de $ 8,3 millones en tecnología y de $ 6,8 millones en servicios financieros.

En el caso de los bonos, estos son liderados por servicios financieros ($ 44 millones), seguidos de consultoría ($ 29,1 millones) y tecnología ($ 25,5 millones).

¿Qué es MBA Chile?

La corporación sin fines de lucro nació con el objetivo de articular estudiantes chilenos que cursan programas de MBA en las principales universidades del mundo. Hoy, están estructurados en tres ramas: Estados Unidos, Europa y un equipo enfocado en mujeres.

“El foco de MBA Chile está puesto en fortalecer la colaboración entre estudiantes y exalumnos chilenos de MBA internacionales, con el objetivo de generar valor para distintos actores de la sociedad chilena y facilitar iniciativas que aporten al desarrollo del país”, señala el copresidente de MBA Chile EEUU, Felipe Barrientos.

Para ello, entregan programas de mentoría, charlas y recursos de apoyo a la postulación y desarrollo profesional.

En esa línea, un hito importante son las conferencias anuales con speakers del mundo empresarial, público y académico que realizan. Este año, serán en Chicago los días 10 y 11 de abril, y en Londres el 17 y 18 de ese mismo mes.