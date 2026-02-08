El retorno de Gustavo Rosende al Mintrab esta vez como subsecretario del Trabajo
Quienes lo conocen destacan su conocimiento del ministerio y del Congreso. Fue jefe de gabinete de Fernando Arab y director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.
El Presidente electo, José Antonio Kast, optó por un inquilino conocido en el edificio de Huérfanos 1273 para liderar la subsecretaría del Trabajo.
Se trata del abogado de la Universidad Católica de Chile, y LLM de la misma casa de estudios, Gustavo Rosende (44), quien actualmente ejerce como socio del estudio Rosende y Hauach Abogados Asociados.
En el período 2018-2022 -durante toda la segunda administración del exPresidente Sebastián Piñera- fue jefe de gabinete de la subsecretaría, que en ese entonces estaba encabezada por el abogado Fernando Arab, con quien se conocen desde los años de la universidad, cuando estudiaron juntos en la Escuela de Derecho de la UC.
Cercanos a Rosende destacan su conocimiento de la interna del ministerio y su buena relación con los funcionarios de la repartición pública, tanto con la subsecretaría directamente, como también con los servicios relacionados a ella, como la Dirección del Trabajo (DT), el Sence o la Dirección General del Crédito Prendario, más conocida como “Tía Rica”, los que dependerán directamente del jefe del servicio.
Asimismo, valoran que tiene experiencia con el Congreso. Fue por seis años director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, equipo que asesoraba y daba apoyo a diputados y senadores en la tramitación de proyectos de ley, específicamente a parlamentarios ligados a la UDI.
En la derecha ven su manejo del mundo político con buenos ojos, sobre todo porque se perfila como un buen complemento para el ya nombrado ministro de la cartera, Tomás Rau, quien tiene un perfil más técnico, independiente de los partidos políticos y que debuta por primera vez como autoridad pública.
Retos en lo laboral
En tanto, quienes lo conocen manifiestan que su principal reto estaría en cuanto al contenido técnico del área de derecho laboral, para lo cual, plantean, se podría apoyar en asesores técnicos en esos temas, como lo que le tocará ver en materias de ejecución o ajustes a dictámenes de la Dirección del Trabajo.
Justamente la Dirección del Trabajo es uno de los servicios estratégicos, en la que, según distintas fuentes conocedoras de las decisiones que está tomando la Oficina del Presidente Electo (OPE), se ocuparía una denominada “bala de plata” que le permita nombrar directo a su titular sin tener que realizar un concurso público vía Alta Dirección Pública para seleccionar al director.
Otro de sus desafíos, junto al ministro que encabezará la cartera, estará puesto en la recuperación de la capacidad para generar puestos de trabajo en el sector privado, una gestión que ha sido cuestionada por distintos economistas y técnicos -incluído el propio Rau- durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric.
