Los bolivianos se llevan la peor parte: hay más pobreza entre migrantes que chilenos en el país y reciben menos ayudas monetarias
Análisis del Centro de Políticas Migratorias muestra que los hogares sin extranjeros reciben 17 veces más ingresos de subsidios monetarios que los hogares de nacidos fuera de Chile.
Noticias destacadas
La pobreza por ingresos de los migrantes sigue siendo mayor a la tasa nacional, reveló la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2024, con una cifra de 23,4% versus un 16,7%, niveles que contrastan cifras respectivas de 25,6% y 20,0% de 2022. Pero, además de esta persistente brecha, se observan diferencias en la entrega de ayudas estatales.
De acuerdo con un análisis realizado por Centro de Políticas Migratorias, entre 2015 y 2024 los hogares de población extranjera han concentrado sus ingresos en la categoría de autónomos -o, sea los propios-, siendo casi todos provenientes del trabajo.
En contraste, los hogares sin extranjeros suman a ese tipo de entradas aquellas derivadas de subsidios monetarios.
Llevado a cifras, los ingresos del trabajo de los hogares migrantes representaron en 2024 el 92% del total, en tanto que para aquellos con población local fue de 56%.
Para completar el cuadro, en el primer segmento los subsidios monetarios promediaron $ 5.449 por hogar y en los segundos unos $ 92.175. Es decir, una diferencia de 17 veces a favor de los grupos nacionales.
“Desde una perspectiva comparada, los datos muestran que la población extranjera depende en menor medida del Estado para la conformación de sus ingresos, sustentando mayoritariamente su bienestar económico en el mercado del trabajo”, planteó el informe.
Las diferencias por país
El análisis también presentó diferencias según país de origen, demostrando notorias diferencias.
En 2024, las mayores tasas de pobreza por ingreso se concentraron en migrantes provenientes de Bolivia (40%) y Colombia (29%), en tanto peruanos y venezolanos se mantuvieron dentro del promedio con 23%, mientras que los haitianos ligeramente más abajo con 22%.
Analizado por macrozona, se demuestra que en todas las regiones del país, los hogares con población extranjera presentan una participación del ingreso del trabajo sustantivamente mayor que los hogares sin migrantes, mientras que la participación de subsidios monetarios es consistentemente inferior.
Así, los nacidos fuera de Chile de la zona centro tienen un 94% de su participación del ingreso corresponde al trabajo y el subsidio promedio recibido es de $ 4.379. Comportamiento similar a la zona centro sur (93%) y Metropolitana (92%), cuyas transferencias estatales son de $ 5.694 y $4.774, respectivamente. En el caso del norte es 89% de ingresos por trabajo y el subsidio promedio es de $ 7.562; en el sur es 88% y $ 11.234; y en la zona austral es 83% y $ 11.127.
El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, destacó de los resultados del análisis que la pobreza en población migrante en Chile ha ido disminuyendo, si bien aún muestra mayores niveles que los chilenos.
“Pese a que los migrantes tienen mayores tasas de empleabilidad y participación laboral, es fundamental reforzar políticas que favorezcan su formalidad en el mercado del trabajo y aumenten su vinculación con redes institucionales para abordar las carencias que hoy están incidiendo en la pobreza multidimensional”, afirmó.
Una mirada multidimensional
La pobreza multidimensional también se ha reducido entre los migrantes, si en 2022 alcanzaba a un 32,1%, frente a un 18,9% en la población no migrantes, en 2024 bajó a 27,6% y 16,8%, respectivamente.
Esto refleja que la brecha entre los nacidos fuera y dentro de Chile se mantiene constante e, incluso, se ve reflejado por macrozona.
En el norte y centro se verifican los niveles más altos de pobreza multidimensional en migrantes, con 35% y 33%, respectivamente, y superando ampliamente los registros observados en la población no migrante de 16% y 15%.
En el caso de las macrozonas sur y austral, aunque son menores, se mantienen las diferencias: los extranjeros concentran el 22% y 15%, mientras que los nacionales un 16% y 8%.
En la Metropolitana, la pobreza multidimensional en población migrante llega a 26%, mientras que en no migrantes a 19%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Nueva rebaja horaria de la jornada laboral y proteger los datos personales pondrán presión a las empresas este año
Las nuevas autoridades del sector debutarán en un escenario que estará marcado por la reducción de la jornada a 42 horas. Al interior del mundo laboral también se esperan cambios en materia de Ley de Inclusión.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete